Футбол

Фанаты «Спартака» провели акцию на матче с «Тамбовом»Газета.Ru 10:35

Фанаты московского "Спартака" провели акцию на матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Тамбовом", сообщает "Чемпионат.com". Болельщики красно-белых вывесили на трибунах несколько пиджаков.
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Советский, российский и белорусский футболист, защитник и полузащитник, после окончания игровой карьеры - тренер. С ноября 2018 года главный тренер московского «Спартака».
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