Фанаты московского "Спартака" провели акцию на матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Тамбовом", сообщает "Чемпионат.com". Болельщики красно-белых вывесили на трибунах несколько пиджаков.

Фанаты «Спартака» провели акцию на матче с «Тамбовом»

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