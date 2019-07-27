Футбол
Фанаты «Спартака» провели акцию на матче с «Тамбовом»Газета.Ru 10:35
Фанаты московского "Спартака" провели акцию на матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Тамбовом", сообщает "Чемпионат.com". Болельщики красно-белых вывесили на трибунах несколько пиджаков.
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