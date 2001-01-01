Футбол

Фанаты «Спартака» победили динамовцев в драке перед дерби в ХимкахСпорт-Экспресс 13:34

Динамо — Спартак
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арена Химки»
Самба Соу
15′
16′
Георгий Джикия
Федор Черных
Мигел Филипе Кардозу
46′
52′
Георгий Мелкадзе
Луис Адриано
56′
Аяз Гулиев
Алексей Козлов
Григорий Морозов
65′
69′
Айртон Дантас
Константин Рауш
Евгений Марков
70′
76′
Георгий Джикия
80′
Луис Адриано
83′
Зе Луиш
Роман Евгеньев
84′
84′
Софьян Ханни
Александр Ташаев
90′
Лоренсо Мельгарехо
Александр Ломовицкий
Перед матчем 19-го тура чемпионата России "Динамо" - "Спартак" произошла драка между болельщиками обеих команд.
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