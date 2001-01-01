Футбол
Фанаты «Спартака» победили динамовцев в драке перед дерби в ХимкахСпорт-Экспресс 13:34
Самба Соу
|15′
|16′
Георгий Джикия
Федор Черных
Мигел Филипе Кардозу
|46′
|52′
Георгий Мелкадзе
Луис Адриано
|56′
Аяз Гулиев
Алексей Козлов
Григорий Морозов
|65′
|69′
Айртон Дантас
Константин Рауш
Евгений Марков
|70′
|76′
Георгий Джикия
|80′
Луис Адриано
|83′
Зе Луиш
Роман Евгеньев
|84′
|84′
Софьян Ханни
Александр Ташаев
|90′
Лоренсо Мельгарехо
Александр Ломовицкий
Динамо
Расстановка 3‑4‑3
1
Шунин
3
Хольмен
44
Шуньич
24
Евгеньев
2
Морозов
27
Соу
5
Тетте
7
Марков
9
Кардозу
48
Луценко
22
Жоаозиньо
57
Селихов
92
Рассказов
29
Кутепов
14
Джикия
6
Дантас
12
Адриано
47
Зобнин
88
Ташаев
7
Гулиев
27
Ломовицкий
9
Зе Луиш
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
Перед матчем 19-го тура чемпионата России "Динамо" - "Спартак" произошла драка между болельщиками обеих команд.
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