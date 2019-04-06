Футбол
Фанаты «Спартака» избили своего до потери сознания из-за ГлушаковаГазета.Ru вчера в 13:17
Болельщики московского "Спартака" напали на такого же фаната красно-белых во время матча команды против столичного ЦСКА в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Спорт-Экспресс". Потасовка возникла на трибуне стадиона "Открытие Арены" с активными болельщиками.
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Feduk, драка из-за Глушакова и много огня. Как «Открытие Арена» полыхала на дерби
Sport24.ruвчера в 16:35
Фаны «Спартака» поссорились на трибуне из-за Глушакова – один потерял сознание от удара
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