Болельщик московского «Спартака» Олег Семёнов в своём «твиттере» сообщил о задержке рейса в Португалию, где красно-белым предстоит провести первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с «Брагой».

Фанаты «Спартака» и актёр Назаров не могут вылететь в Португалию

Общество Терминатор и Джокер стали частью сезонного пропуска Mortal Kombat 11 Как обычно, обладатели сезонного пропуска получат доступ к героям за неделю до их появления в продаже отдельно: Т-800 из «Терминатор: Тёмные судьбы» — 8 октября Синдел — 26 ноября Джокер — 28 января Спаун — 17 марта.

Армия и оружие Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".

Политика Трамп вновь выступил за возвращение России в G8 Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в G8, пишет AFP в своем Twitter.

Политика Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".

Происшествия Генпрокуратура собирается взыскать 6,3 млрд рублей с семьи Черкалина По информации ведомства, у семьи Черкалина планируют изъять собственность общей стоимостью 6,3 млрд рублей, а именно: пять квартир, два загородных дома, шесть земельных участков, 14 нежилых помещений и два автомобиля.

Армия и оружие Британские истребители перехватили два российских Су-30 над Балтикой Представители Министерства обороны Великобритании опубликовали в «Твиттере» сообщение, согласно которому ВВС страны вчера, 19 августа, осуществили перехват двух истребителей Су-30 ВКС РФ.

Шоу-бизнес Стало известно, кто будет опекуном внучки Александры Назаровой У Александры Ивановны осталась 10-летняя внучка Саша. Пожилая женщина выступала опекуном девочки после смерти сына Дмитрия.

Происшествия В Челябинской области депутат расстрелял жену В Челябинской области задержан депутат Локомотивного городского округа, подозреваемый в убийстве жены, сообщает региональное управление СК.

Футбол Данил Круговой официально стал игроком «Зенита» В 2015 году Круговой дебютировал в молодежной команде «Зенита». Игрок перешёл в «Уфу» в июле 2018 года.

Происшествия Захарова призвала МИД Турции помочь впавшей в кому девочке из России Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инцидент с 12-летней россиянкой, приехавшей с родителями на отдых в Турцию, которую во время купания в бассейне засосало в трубу для циркуляции воды.

Авто В России в следующем году резко подорожают автомобили «Повсеместное и более резкое повышение цен на автомобили ожидается с 2020 года, когда льготы перестанут получать компонентщики», — пишет «Коммерсант».

Политика В ЕС не поддержали идею передачи Гренландии в аренду США Еврокомиссия не поддержала идею передачи Данией Гренландии в бессрочную аренду Соединенным Штатам.

Кино Sony обвинила Disney в расставании Человека-паука со вселенной Marvel Одна из самых громких новостей минувшей ночи - помимо названия нового фильма про Джеймса Бонда и возвращения Киану Ривза в "Матрицу" - расставание Человека-паука с Киновселенной Marvel.

Кино Госфильмофонд устроит киномарафоны в «Иллюзионе» Госфильмофонд устроит бесплатные киномарафоны в Москве в «Ночь кино» и в День российского кино. Киномарафоны пройдут 24 и 27 августа.

Общество В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал» Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.

Происшествия На шахте в Свердловской области произошло обрушение породы Обрушение горной породы произошло на шахте "Ново-Кальинская" в Североуральске в Свердловской области, один рабочий заблокирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры.

Происшествия Момент крушения в Греции вертолета с россиянами попал на видео В результате инцидента погибли пилот-грек и граждане РФ Михаил Абрамов и Павел Акулинин В интернете появилось видео крушения в Греции вертолета с двумя россиянами на борту.

Экономика России написали сценарий нового экономического кризиса Насколько обоснован прогноз экспертов Высшей школы экономики До нового кризиса осталось год-полтора, прогнозируют эксперты Высшей школы экономики.

Политика Путин прибыл в Хельсинки на переговоры с Ниинистё Сегодня президент России Владимир Путин проведет в Хельсинки переговоры со своим финским коллегой.

Происшествия Мосгорсуд оставил в СИЗО члена «Яблока» по делу о массовых беспорядках Мосгорсуд оставил в СИЗО активиста партии "Яблоко" Валерия Костенка – 12-го обвиняемого по делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в центре столицы, подавшего жалобу на арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Финансы Заемщики с большими долгами оказались в зоне риска С 1 октября 15,7% российских заемщиков (9,09 млн человек) с показателем долговой нагрузки выше 50% станут проблемными для банков.

Интернет Facebook позволит пользователям удалять данные о себе с других сайтов Facebook позволит пользователям контролировать и удалять информацию о себе, которой делятся с соцсетью другие сайты и приложения.

Авто Volkswagen вывел в продажу недорогой кроссовер Jetta VS5 Компания Volkswagen объявила старт продаж нового недорогого кроссовера Jetta VS5.

Политика Лавров откроет в Москве выставку о начале Второй мировой войны На сайте дипведомства говорится, что экспозиция состоит из уникальных материалов, в том числе из Архива Министерства, воссоздающие подлинную картину событий того времени, выявляющие истинные причины мирового конфликта и его виновников.