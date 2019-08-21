Футбол
Фанаты «Спартака» и актёр Назаров не могут вылететь в ПортугалиюЧемпионат 08:18
Болельщик московского «Спартака» Олег Семёнов в своём «твиттере» сообщил о задержке рейса в Португалию, где красно-белым предстоит провести первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с «Брагой».
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 10:17, Ашберн
Общество
Терминатор и Джокер стали частью сезонного пропуска Mortal Kombat 11
Как обычно, обладатели сезонного пропуска получат доступ к героям за неделю до их появления в продаже отдельно: Т-800 из «Терминатор: Тёмные судьбы» — 8 октября Синдел — 26 ноября Джокер — 28 января Спаун — 17 марта.
Обновлено в 09:00
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Политика
Трамп вновь выступил за возвращение России в G8
Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в G8, пишет AFP в своем Twitter.
Обновлено вчера в 14:39
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
Генпрокуратура собирается взыскать 6,3 млрд рублей с семьи Черкалина
По информации ведомства, у семьи Черкалина планируют изъять собственность общей стоимостью 6,3 млрд рублей, а именно: пять квартир, два загородных дома, шесть земельных участков, 14 нежилых помещений и два автомобиля.
Обновлено в 08:44
Кино
Объявлено название нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено вчера в 13:09
Общество
Сотрудников бюджетных организаций заставляют идти на митинг в честь Дня российского флага в Москве
Митинг в честь Дня российского флага пройдет на проспекте Сахарова в ближайшую субботу.
Обновлено в 09:30
Армия и оружие
Британские истребители перехватили два российских Су-30 над Балтикой
Представители Министерства обороны Великобритании опубликовали в «Твиттере» сообщение, согласно которому ВВС страны вчера, 19 августа, осуществили перехват двух истребителей Су-30 ВКС РФ.
Обновлено вчера в 02:38
Шоу-бизнес
Стало известно, кто будет опекуном внучки Александры Назаровой
У Александры Ивановны осталась 10-летняя внучка Саша. Пожилая женщина выступала опекуном девочки после смерти сына Дмитрия.
Обновлено в 10:00
Происшествия
В Челябинской области депутат расстрелял жену
В Челябинской области задержан депутат Локомотивного городского округа, подозреваемый в убийстве жены, сообщает региональное управление СК.
Обновлено в 02:48
Футбол
Данил Круговой официально стал игроком «Зенита»
В 2015 году Круговой дебютировал в молодежной команде «Зенита». Игрок перешёл в «Уфу» в июле 2018 года.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Захарова призвала МИД Турции помочь впавшей в кому девочке из России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инцидент с 12-летней россиянкой, приехавшей с родителями на отдых в Турцию, которую во время купания в бассейне засосало в трубу для циркуляции воды.
Обновлено вчера в 20:39
Авто
В России в следующем году резко подорожают автомобили
«Повсеместное и более резкое повышение цен на автомобили ожидается с 2020 года, когда льготы перестанут получать компонентщики», — пишет «Коммерсант».
Обновлено вчера в 23:50
Политика
В ЕС не поддержали идею передачи Гренландии в аренду США
Еврокомиссия не поддержала идею передачи Данией Гренландии в бессрочную аренду Соединенным Штатам.
Обновлено в 08:51
Кино
Sony обвинила Disney в расставании Человека-паука со вселенной Marvel
Одна из самых громких новостей минувшей ночи - помимо названия нового фильма про Джеймса Бонда и возвращения Киану Ривза в "Матрицу" - расставание Человека-паука с Киновселенной Marvel.
Обновлено в 03:20
Кино
Госфильмофонд устроит киномарафоны в «Иллюзионе»
Госфильмофонд устроит бесплатные киномарафоны в Москве в «Ночь кино» и в День российского кино. Киномарафоны пройдут 24 и 27 августа.
Обновлено в 09:49
Общество
В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»
Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.
Обновлено в 00:32
Происшествия
На шахте в Свердловской области произошло обрушение породы
Обрушение горной породы произошло на шахте "Ново-Кальинская" в Североуральске в Свердловской области, один рабочий заблокирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры.
Обновлено в 08:56
Общество
Девушка устроила селфи-фотосессию в метро Нью-Йорка и прославилась
Девушка устроила селфи-фотосессию прямо в вагоне поезда метрополитена Нью-Йорка.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Момент крушения в Греции вертолета с россиянами попал на видео
В результате инцидента погибли пилот-грек и граждане РФ Михаил Абрамов и Павел Акулинин В интернете появилось видео крушения в Греции вертолета с двумя россиянами на борту.
Обновлено в 10:01
Футбол
«Спартак» показал, что осталось за кадром дерби с ЦСКА
Обновлено в 09:33
Экономика
России написали сценарий нового экономического кризиса
Насколько обоснован прогноз экспертов Высшей школы экономики До нового кризиса осталось год-полтора, прогнозируют эксперты Высшей школы экономики.
Обновлено вчера в 09:26
Политика
Путин прибыл в Хельсинки на переговоры с Ниинистё
Сегодня президент России Владимир Путин проведет в Хельсинки переговоры со своим финским коллегой.
Обновлено в 09:49
Происшествия
Мосгорсуд оставил в СИЗО члена «Яблока» по делу о массовых беспорядках
Мосгорсуд оставил в СИЗО активиста партии "Яблоко" Валерия Костенка – 12-го обвиняемого по делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в центре столицы, подавшего жалобу на арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:55
Финансы
Заемщики с большими долгами оказались в зоне риска
С 1 октября 15,7% российских заемщиков (9,09 млн человек) с показателем долговой нагрузки выше 50% станут проблемными для банков.
Обновлено вчера в 18:13
Экономика
ЦБ оценил «дыру» в балансе банка «Ассоциация» в 1,7 млрд рублей
«Дыра» в капитале банка «Ассоциация» Центробанком оценивается в 1,7 млрд рублей.
Обновлено в 09:18
Интернет
Facebook позволит пользователям удалять данные о себе с других сайтов
Facebook позволит пользователям контролировать и удалять информацию о себе, которой делятся с соцсетью другие сайты и приложения.
Обновлено в 02:03
Авто
Volkswagen вывел в продажу недорогой кроссовер Jetta VS5
Компания Volkswagen объявила старт продаж нового недорогого кроссовера Jetta VS5.
Обновлено вчера в 23:01
Политика
Лавров откроет в Москве выставку о начале Второй мировой войны
На сайте дипведомства говорится, что экспозиция состоит из уникальных материалов, в том числе из Архива Министерства, воссоздающие подлинную картину событий того времени, выявляющие истинные причины мирового конфликта и его виновников.
Обновлено 19 августа в 23:33
Происшествия
В посольстве РФ рассказали о состоянии похищенных в Камеруне россиян
Дипломат уточнил, что захваченные россияне занимали должности капитана, старшего помощника и старшего механика.
Обновлено в 08:09