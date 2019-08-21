Футбол

Фанаты «Спартака» и актёр Назаров не могут вылететь в ПортугалиюЧемпионат 08:18

Болельщик московского «Спартака» Олег Семёнов в своём «твиттере» сообщил о задержке рейса в Португалию, где красно-белым предстоит провести первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с «Брагой».
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Актер Назаров и фанаты «Спартака» вылетели в Португалию с 2-часовой задержкой из-за поломки самолета

Sport24.ru09:07

Болельщики «Спартака» с актером Назаровым не могут вылететь в Порту

Pravda.Ru08:49

Назаров и другие болельщики «Спартака» не могут вылететь на игру с «Брагой»

Матч ТВ09:19

Актер Назаров и другие фанаты «Спартака» не могут вылететь в Португалию

Нева Спорт08:33

Назаров и другие болельщики «Спартака» не могут вылететь на игру с «Брагой»

Sportbox.RU09:19

Фанаты «Спартака» и актер Дмитрий Назаров не могут вылететь на матч с «Брагой»

Спорт-Экспресс08:35

Фанаты «Спартака» и актёр Назаров не могут вылететь в Португалию

Чемпионат08:18
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 10:17, Ашберн
Общество

Терминатор и Джокер стали частью сезонного пропуска Mortal Kombat 11

Как обычно, обладатели сезонного пропуска получат доступ к героям за неделю до их появления в продаже отдельно: Т-800 из «Терминатор: Тёмные судьбы» — 8 октября Синдел — 26 ноября Джокер — 28 января Спаун — 17 марта.
Обновлено в 09:00
Армия и оружие

Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России

Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Политика

Трамп вновь выступил за возвращение России в G8

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в G8, пишет AFP в своем Twitter.
Обновлено вчера в 14:39
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия

Генпрокуратура собирается взыскать 6,3 млрд рублей с семьи Черкалина

По информации ведомства, у семьи Черкалина планируют изъять собственность общей стоимостью 6,3 млрд рублей, а именно: пять квартир, два загородных дома, шесть земельных участков, 14 нежилых помещений и два автомобиля.
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Кино

Объявлено название нового фильма о Джеймсе Бонде

Обновлено вчера в 13:09
Общество

Сотрудников бюджетных организаций заставляют идти на митинг в честь Дня российского флага в Москве

Митинг в честь Дня российского флага пройдет на проспекте Сахарова в ближайшую субботу.
Обновлено в 09:30
Армия и оружие

Британские истребители перехватили два российских Су-30 над Балтикой

Представители Министерства обороны Великобритании опубликовали в «Твиттере» сообщение, согласно которому ВВС страны вчера, 19 августа, осуществили перехват двух истребителей Су-30 ВКС РФ.
Обновлено вчера в 02:38
Шоу-бизнес

Стало известно, кто будет опекуном внучки Александры Назаровой

У Александры Ивановны осталась 10-летняя внучка Саша. Пожилая женщина выступала опекуном девочки после смерти сына Дмитрия.
Обновлено в 10:00
Происшествия

В Челябинской области депутат расстрелял жену

В Челябинской области задержан депутат Локомотивного городского округа, подозреваемый в убийстве жены, сообщает региональное управление СК.
Обновлено в 02:48
Футбол

Данил Круговой официально стал игроком «Зенита»

В 2015 году Круговой дебютировал в молодежной команде «Зенита». Игрок перешёл в «Уфу» в июле 2018 года.
Обновлено в 08:00
Происшествия

Захарова призвала МИД Турции помочь впавшей в кому девочке из России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инцидент с 12-летней россиянкой, приехавшей с родителями на отдых в Турцию, которую во время купания в бассейне засосало в трубу для циркуляции воды.
Обновлено вчера в 20:39
Авто

В России в следующем году резко подорожают автомобили

«Повсеместное и более резкое повышение цен на автомобили ожидается с 2020 года, когда льготы перестанут получать компонентщики», — пишет «Коммерсант».
Обновлено вчера в 23:50
Политика

В ЕС не поддержали идею передачи Гренландии в аренду США

Еврокомиссия не поддержала идею передачи Данией Гренландии в бессрочную аренду Соединенным Штатам.
Обновлено в 08:51
Кино

Sony обвинила Disney в расставании Человека-паука со вселенной Marvel

Одна из самых громких новостей минувшей ночи - помимо названия нового фильма про Джеймса Бонда и возвращения Киану Ривза в "Матрицу" - расставание Человека-паука с Киновселенной Marvel.
Обновлено в 03:20
Кино

Госфильмофонд устроит киномарафоны в «Иллюзионе»

Госфильмофонд устроит бесплатные киномарафоны в Москве в «Ночь кино» и в День российского кино. Киномарафоны пройдут 24 и 27 августа.
Обновлено в 09:49
Общество

В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»

Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.
Обновлено в 00:32
Происшествия

На шахте в Свердловской области произошло обрушение породы

Обрушение горной породы произошло на шахте "Ново-Кальинская" в Североуральске в Свердловской области, один рабочий заблокирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры.
Обновлено в 08:56
Общество

Девушка устроила селфи-фотосессию в метро Нью-Йорка и прославилась

Девушка устроила селфи-фотосессию прямо в вагоне поезда метрополитена Нью-Йорка.
Обновлено в 09:08
Происшествия

Момент крушения в Греции вертолета с россиянами попал на видео

В результате инцидента погибли пилот-грек и граждане РФ Михаил Абрамов и Павел Акулинин В интернете появилось видео крушения в Греции вертолета с двумя россиянами на борту.
Обновлено в 10:01
Футбол

«Спартак» показал, что осталось за кадром дерби с ЦСКА

Обновлено в 09:33
Экономика

России написали сценарий нового экономического кризиса

Насколько обоснован прогноз экспертов Высшей школы экономики До нового кризиса осталось год-полтора, прогнозируют эксперты Высшей школы экономики.
Обновлено вчера в 09:26
Политика

Путин прибыл в Хельсинки на переговоры с Ниинистё

Сегодня президент России Владимир Путин проведет в Хельсинки переговоры со своим финским коллегой.
Обновлено в 09:49
Происшествия

Мосгорсуд оставил в СИЗО члена «Яблока» по делу о массовых беспорядках

Мосгорсуд оставил в СИЗО активиста партии "Яблоко" Валерия Костенка – 12-го обвиняемого по делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в центре столицы, подавшего жалобу на арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:55
Финансы

Заемщики с большими долгами оказались в зоне риска

С 1 октября 15,7% российских заемщиков (9,09 млн человек) с показателем долговой нагрузки выше 50% станут проблемными для банков.
Обновлено вчера в 18:13
Экономика

ЦБ оценил «дыру» в балансе банка «Ассоциация» в 1,7 млрд рублей

«Дыра» в капитале банка «Ассоциация» Центробанком оценивается в 1,7 млрд рублей.
Обновлено в 09:18
Интернет

Facebook позволит пользователям удалять данные о себе с других сайтов

Facebook позволит пользователям контролировать и удалять информацию о себе, которой делятся с соцсетью другие сайты и приложения.
Обновлено в 02:03
Авто

Volkswagen вывел в продажу недорогой кроссовер Jetta VS5

Компания Volkswagen объявила старт продаж нового недорогого кроссовера Jetta VS5.
Обновлено вчера в 23:01
Политика

Лавров откроет в Москве выставку о начале Второй мировой войны

На сайте дипведомства говорится, что экспозиция состоит из уникальных материалов, в том числе из Архива Министерства, воссоздающие подлинную картину событий того времени, выявляющие истинные причины мирового конфликта и его виновников.
Обновлено 19 августа в 23:33
Происшествия

В посольстве РФ рассказали о состоянии похищенных в Камеруне россиян

Дипломат уточнил, что захваченные россияне занимали должности капитана, старшего помощника и старшего механика.
Обновлено в 08:09
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Советский и российский актёр театра и кино, телеведущий. Народный артист Российской Федерации.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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