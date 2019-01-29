Футбол
Фанаты «Шахтёра» отреагировали на переход Ракицкого в «Зенит»News.ru 01:59
Фанаты украинского футбольного клуба «Шахтёр» негативно отреагировали на переход игрока Ярослава Ракицкого в российскую команду «Зенит».
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Обновлено вчера в 13:59
Происшествия
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Обновлено в 02:49
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Топ-10 самых популярных препаратов на праздниках не отличается от Топ-10 самых популярных препаратов в холодное время года, заметили в DSM Group.
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Авто
Lotus и Williams объединились для работы над гиперкаром
Согласно информации издания Autocar, фирма Williams может поделиться своим опытом в разработке электрических систем, а также, скорее всего, будет поставлять батареи.
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В Волгоградской области крыша двухэтажного дома обрушилась под тяжестью снега. Никто не пострадал, эвакуация жильцов не понадобилась.
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Обновлено вчера в 08:39
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Минюст предложил не наказывать за «вынужденную» коррупцию
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Эксперт назвал сроки появления беспилотного аэротакси в России
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