Футбол
Начало матча финала Кубка Либертадорес перенесено из-за беспорядков
Начало матча финала Кубка Либертадорес перенесено из-за беспорядковГазета.Ru15:14
Начало ответного матча финала Кубка Либертадорес между "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс" перенесено из-за беспорядков, сообщает "Советский спорт".
Газета.Ru15:14
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Футбол
«Тоттенхэм» нанес «Челси» первое поражение в чемпионате
Обновлено в 15:03
Футбол
Роналду повторил рекорд «Ювентуса» 50-летней давности
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду забил девятый мяч в 13 дебютных матчах за клуб в чемпионате Италии и повторил рекорд команды, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:25
Футбол
«Рубин» продлил безвыигрышную серию до пяти матчей
«Рубин», не удержавший преимущество, продлил свою безвыигрышную серию до пяти матчей.
Обновлено в 14:59
Футбол
Бускетс провел 500-й матч за «Барселону»
Обновлено в 15:39
Футбол
«Шальке-04» разгромил «Нюрнберг» в матче Бундеслиги
В матче 12-го тура чемпионата Германии «Шальке-04» разгромил «Нюрнберг» со счётом 5:2. Матч состоялся в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс-Арена».
Обновлено в 15:03
Футбол
«Уэска» и «Леванте» расписали боевую ничью в Примере
В матче 13-го тура чемпионата Испании "Уэска" сыграла вничью с "Леванте" со счётом 2:2. Матч состоялся в Уэске на стадионе "Эль-Алькорас".
Обновлено в 14:42
Футбол
Мата провёл юбилейный матч за «Манчестер Юнайтед»
В матче 13-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" дома сыграл вничью с "Кристал Пэлас".
Обновлено в 14:43
Футбол
Хенесс: «Вопрос о будущем Ковача в „Баварии“ не стоит, пока не стоит»
Футбол в исполнении команды был крайне невоодушевленным. Пока вопрос о будущем Ковача не стоит, пока не стоит.
Обновлено в 15:09
Футбол
Хохлов: в матче с «Енисеем» снова возникли проблемы с реализацией
Обновлено в 09:05
Футбол
Все футболисты «Спартака» тренируются в общей группе кроме Еременко
Обновлено в 08:14
Футбол
Игроки «Эйбара» пили шампанское после победы над «Реалом»
Футболисты "Эйбара" отпраздновали победу над "Реалом" в рамках 13-го тура Примеры.
Обновлено в 13:32
Футбол
Дмитрий Кириченко: «Удаление и пенальти повлияли на игру „Уфы“»
Исполняющий обязанности главного тренера "Уфы" Дмитрий Кириченко после матча 15-го тура премьер-лиги против "Оренбурга" (0:1) заявил, что на игру повлияло удаление.
Обновлено в 12:29
Футбол
Рамос: «За карьеру сдал кучу тестов и ни разу не принимал допинг»
23 ноября Der Spiegel опубликовал документы Football Leaks, из которых следует, что УЕФА скрыл данные о проваленном допинг-тесте футболиста «Реала» после финала Лиги чемпионов-2016/17.
Обновлено в 14:21
Футбол
Обляков порадовался первому голевому пасу за ЦСКА
Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков заявил, что очень рад своему первому результативному пасу за «армейцев».
Обновлено в 11:30
Футбол
«Ротор» отправил Евдокимова в отставку с поста главного тренера
Роберт Евдокимов покинул пост главного тренера волгоградского «Ротора». Об этом сообщает официальный "твиттер" клуба.
Обновлено в 12:03