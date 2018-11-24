Футбол

Начало матча финала Кубка Либертадорес перенесено из-за беспорядков
Газета.Ru
15:14

Начало ответного матча финала Кубка Либертадорес между "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс" перенесено из-за беспорядков, сообщает "Советский спорт".
Газета.Ru15:14

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Матч «Ривер Плейт – «Бока Хуниорс» отложен на час из-за нападения на автобус с футболистами

Советский спорт15:20

Финал Кубка Либертадорес отложен на час из-за нападения на автобус «Боки»

РИА Новости15:05

Матч финала Кубка Либертадорес перенесен на час из-за нападения на автобус «Боки Хуниорс»

ТАСС14:58

Время начала ответного матча финала Кубка Либертадорес перенесли из-за беспорядков

Sport24.ru14:55

На игроков «Боки Хуниорс» напали перед ответной игрой финала Кубка Либертадорес

Чемпионат14:32

Финал Кубка Либертадорес отложен: игроки «Боки» пострадали от осколков и слезоточивого газа

Спорт-Экспресс14:50

Игроку «Боки» Пересу в глаз попал осколок стекла после нападения на автобус фанатами «Ривера»

Sports.ru15:09
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Футбол

«Тоттенхэм» нанес «Челси» первое поражение в чемпионате

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Гол Роналду помог «Ювентусу» победить СПАЛ в матче Серии А

Туринский "Ювентус" одержал победу над клубом СПАЛ из Феррары в матче 13-го тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая на стадионе "Альянц" в Турине, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.
Обновлено в 14:49
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«Рубин» продлил безвыигрышную серию до пяти матчей

«Рубин», не удержавший преимущество, продлил свою безвыигрышную серию до пяти матчей.
Обновлено в 14:59
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«Реал» потерпел первое поражение при Солари

Обновлено в 15:03
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«Бавария» сыграла вничью с «Фортуной», ведя в счете в два мяча

Обновлено в 15:00
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Мата провёл юбилейный матч за «Манчестер Юнайтед»

В матче 13-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" дома сыграл вничью с "Кристал Пэлас".
Обновлено в 14:43
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Хохлов: в матче с «Енисеем» снова возникли проблемы с реализацией

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Исполняющий обязанности главного тренера "Уфы" Дмитрий Кириченко после матча 15-го тура премьер-лиги против "Оренбурга" (0:1) заявил, что на игру повлияло удаление.
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Рамос: «За карьеру сдал кучу тестов и ни разу не принимал допинг»

23 ноября Der Spiegel опубликовал документы Football Leaks, из которых следует, что УЕФА скрыл данные о проваленном допинг-тесте футболиста «Реала» после финала Лиги чемпионов-2016/17.
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Все футболисты «Спартака» тренируются в общей группе кроме Еременко

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Обляков порадовался первому голевому пасу за ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков заявил, что очень рад своему первому результативному пасу за «армейцев».
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«Ротор» отправил Евдокимова в отставку с поста главного тренера

Роберт Евдокимов покинул пост главного тренера волгоградского «Ротора». Об этом сообщает официальный "твиттер" клуба.
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«Тамбов» обыграл «СКА-Хабаровск» и вышел на первое место в ФНЛ

"Тамбов" нанес поражение клубу "СКА-Хабаровск" в матче 24-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и возглавил турнирную таблицу.
Обновлено в 14:20
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Новый главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Олег Кононов заявил, что его устраивает нынешний состав команды.
Обновлено в 10:07
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Бока Хуниорс
Спортивный клуб
Один из сильнейших и самых популярных аргентинских футбольных клубов из города Буэнос-Айрес. «Бока» выиграла 18 международных турниров, является рекордсменом мира по этому показателю, вместе с клубом «Милан». Сюда входят шесть Кубков Либертадорес и три Межконтинентальных Кубка. Клуб 24 раза становился чемпионом Аргентины, что является вторым показателем в Аргентине после «Ривер Плейта». Противостояние с этим клубом является Суперкласико аргентинского футбола, и одним из важнейших дерби в мировом футболе.
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Кубок Либертадорес
Футбольный турнир, проводимый КОНМЕБОЛ среди лучших клубов стран региона. Официальное название с 2013 года - «Кубок Либертадорес Бриджстоун», по титульному спонсору турнира. С 1997 по 2007 год назывался «Кубок Либертадорес Тойота».
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