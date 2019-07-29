Футбол

Фанаты «Реала» накинулись на болельщика «Барселоны» с футболкой МессиГазета.Ru 07:46

Во время матча Международного кубка чемпионов между мадридскими "Реалом" и "Атлетико" произошел неприятный инцидент, сообщает "Чемпионат.com". На трибуну, где расположились фанаты "сливочных", пришел болельщик каталонской "Барселоны" - принципиального соперника "королевского клуба".
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Фанат «Барселоны» разозлил болельщиков «Реала», размахивая рядом с ними майкой Месси

Sport24.ru07:33

Фаната «Барселоны» попытались избить, когда он пришел на трибуну «Реала» с майкой Месси

Матч ТВ07:33

Фанаты «Реала» накинулись на болельщика «Барселоны» с футболкой Месси

Газета.Ru07:46

Мужчина с футболкой Месси прошелся по трибуне фанатов «Реала» в матче с «Атлетико». В него полетели стаканы и вода

Бомбардир.ру07:43

Фаната «Барселоны» попытались избить, когда он пришел на трибуну «Реала» с майкой Месси

Sportbox.RU07:33

Фанат «Барселоны» разозлил болельщиков «Реала», размахивая футболкой Месси. Видео

Спорт-Экспресс07:47

Фанат «Барселоны» помахал болельщикам «Реала» майкой Месси. Ему за это досталось

Чемпионат06:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 12:35, Ашберн
Экономика

Пятая часть украинцев оказалась гастарбайтерами

Почти пятая часть трудоспособного населения Украины находится на заработках за границей.
Обновлено в 11:35
Экономика

Росстат зафиксировал рост бедности

Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено в 10:29
Происшествия

Камеры сняли предполагаемого убийцу блогерши, найденной в чемодане

Напомним, что тело блогерши нашли на съемной квартире в Москве. Она находилась в большом чемодане.
Обновлено в 06:08
Гаджеты

Ценник на смартфон Meizu 16Xs стартует с 23 тысяч рублей

Обновлено в 03:30
Армия и оружие

Россия и Иран проведут совместные военные учения до конца года

Обновлено в 12:20
Общество

В трех регионах Сибири ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Обновлено в 08:36
Политика

Мэрия предложила оппозиции проспект Сахарова для митинга 3 августа

Обновлено в 11:36
Происшествия

Уголовное дело возбудили против участника митинга 27 июля в Москве

Обновлено в 04:49
Космос

Маск выложил видео «прыжка» прототипа космического корабля Starship

Американский бизнесмен и основатель компании SpaceX Илон Маск опубликовал в Twitter видео «прыжка» прототипа космического корабля Starship, который в будущем будет совершать межпланетные пилотируемые полеты.
Обновлено 26 июля в 06:05
Здоровье

Ребенок с синдромом русалки родился в Индии

Обновлено в 02:54
Происшествия

Российские второклассники напали на магазин игрушек с пистолетом

Обновлено в 08:39
Происшествия

Экс-замглавы ФСИН получил семь лет колонии по делу о хищении

Обновлено в 12:30
Общество

Отец Мамаева забрал у его супруги все деньги

Алана объяснила продажу авто тем, что отец её супруга забрал все деньги и сказал, что отдаст их Павлу, когда тот выйдет из колонии.
Обновлено 27 июля в 14:59
Футбол

Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии

Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
Обновлено в 12:03
Политика

Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах

Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.
Обновлено в 08:05
Общество

Из-за наводнения в Иркутской области эвакуировано более тысячи человек

За ночь из своих домов эвакуировано 1076 человек, в том числе 615 детей, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.
Обновлено вчера в 22:46
Кино

Ремейк «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» снимет создатель «Аквамена»

Обновлено в 11:07
Шоу-бизнес

Александр Петров бросил Ирину Старшенбаум ради звезды сериала про 90-е

Знакомство пары состоялось на съемках фильма "Стрельцов", где Петров исполнил роль звезды советского футбола Эдуарда Стрельцова, а Милославская сыграла его супругу Аллу.
Обновлено в 09:34
Хоккей

Василевский подписал новый контракт с «Тампой»

Обновлено в 10:03
Происшествия

В Свердловской области один человек погиб при пожаре на заводе

Возгорание произошло в одном из цехов Среднеуральского медеплавильного завода в городе Ревда Свердловской области, одна работница предприятия погибла, еще одна госпитализирована, сообщает в понедельник свердловский главк МЧС.
Обновлено в 09:18
Политика

Медведев призвал ускорить работу по нацпроектам в Крыму

Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал эффективнее работать над исполнением национальных проектов в Крыму и Севастополе.
Обновлено в 08:42
Общество

Интернет захватила новая оптическая иллюзия с черно-белым фото

Пользователей интернета захватила новая оптическая иллюзия.
Обновлено в 09:12
Общество

Прощание с Кара-Мурзой пройдёт 31 июля в Сахаровском центре

Церемония прощания с журналистом, историком, телеведущим Владимиром Кара-Мурзой состоится 31 июля в Сахаровском центре.
Обновлено в 10:28
Происшествия

В столичной частной клинике аборты пациенткам делал экономист

В Москве закрыто частное медицинское учреждение "Евроклиник", где аборты пациенткам проводил экономист.
Обновлено в 09:04
Политика

Порошенко покинул Украину вместе с семьей

Бывший президент Украины Петр Порошенко покинул страну вместе со своей семьей.
Обновлено в 12:29
Наука

Waymo и DeepMind начали совместную работу над автопилотом

Обновлено 26 июля в 13:42
Политика

В правительстве оценили влияние закона о значимых информресурсах на РФ

Законопроект об ограничении доли иностранного владения значимыми информресурсами разрушителен для российской цифровой экономики в существующем виде, сообщил журналистам представитель вице-премьера России Максима Акимова.
Обновлено в 11:45
Политика

Команда Зеленского создаст русскоязычный канал для «борьбы за умы»

Украинские власти намерены запустить всемирный русскоязычный канал для трансляции позиции Киева по международным вопросам.
Обновлено в 11:21
Армия и оружие

В Ливии уничтожили два украинских Ил-76

Обновлено 27 июля в 20:08
Политика

Georgian Airways потеряла 25 млн долларов из-за запрета на полеты в РФ

Из-за прекращения прямого авиасообщения между РФ и Грузией компания Georgian Airways потеряла 25 миллионов долларов.
Обновлено в 08:23
ещё по теме
Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное