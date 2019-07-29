Футбол

Фанаты «Реала» накинулись на болельщика «Барселоны» с футболкой МессиГазета.Ru 07:46

Во время матча Международного кубка чемпионов между мадридскими "Реалом" и "Атлетико" произошел неприятный инцидент, сообщает "Чемпионат.com". На трибуну, где расположились фанаты "сливочных", пришел болельщик каталонской "Барселоны" - принципиального соперника "королевского клуба".
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Фанаты «Реала» накинулись на болельщика «Барселоны» с футболкой Месси

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