Футбол
Фанаты «Реала» накинулись на болельщика «Барселоны» с футболкой МессиГазета.Ru 07:46
Во время матча Международного кубка чемпионов между мадридскими "Реалом" и "Атлетико" произошел неприятный инцидент, сообщает "Чемпионат.com". На трибуну, где расположились фанаты "сливочных", пришел болельщик каталонской "Барселоны" - принципиального соперника "королевского клуба".
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 09:32, Вашингтон
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