Футбол
Фанаты «ПСЖ» вывесили оскорбительные баннеры против НеймараЧемпионат вчера в 17:48
На матче 1-го тура чемпионата Франции между «Пари Сен-Жерменом» и «Нимом» фанаты парижской команды вывесили баннеры против бразильского форварда Неймара, который ранее заявил о своём желании сменить команду. На одном баннере фанаты написали: «Неймар, проваливай».
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 01:55, Вашингтон
Армия и оружие
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Известная телеведущая Настасья Самбурская в Instagram поделилась переживаниями от игры в новом спектакле.
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Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам
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«Спартак» обыграл «Ахмат» благодаря голам Бакаева и Шюррле
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Происшествия
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Власти ЕС могут не признать российские паспорта, выданные на Донбассе
В Брюсселе разрабатываются рекомендации для стран Европейского союза по идентификации и возможному непризнанию российских паспортов, выдаваемых по упрощенному порядку на территории ДНР и ЛНР.
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Обновлено вчера в 21:44
Общество
В вузах России внедрят цифровую систему оценки успеваемости студентов
В некоторых российских высших учебных заведениях с 2021 года начнут использовать новую систему контроля успеваемости студентов, созданную на основе искусственного интеллекта, для более объективной оценки учащихся.
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Общество
Уровень Амура у Хабаровска продолжает расти
Обновлено вчера в 22:51
Футбол
Сёмин оценил шансы на переход Рибери в «Локомотив»
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин назвал «сказками» информацию о возможном переходе в команду французского полузащитника Франка Рибери.
Обновлено вчера в 12:17
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено 10 августа в 13:41
Общество
В Росрыболовстве объяснили новые правила рыбалки
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве
Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
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Происшествия
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Обновлено вчера в 22:43
Общество
На Камчатке 70 голодных медведей заблокировали туристическую тропу
В Южно-Камчатском заказнике временно закрыт популярный туристический маршрут на реке Хакыцин.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие
ПВО авиабазы Хмеймим в Сирии сбила шесть беспилотников боевиков
Обновлено вчера в 15:02
Общество
Москвичи выбрали праздничную программу на День города
Голосование, на котором можно было выбрать праздничные мероприятия на День города в Москве, завершилось на портале "Активный гражданин", чаще всего жители голосовали за запуск салюта в парках.
Обновлено в 01:29
Политика
Президент Туркмении заявил о планах купить всю линейку машин Aurus
Туркмения намерена приобрести всю линейку автомобиля российского производства Aurus.
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Происшествия
В Красноярском крае в палатке найдены тела четырех туристов
Тела четырех человек, предположительно, отравившихся газом найдены в палатке на берегу реки Ангары в Красноярском крае, сообщили журналистам в понедельник в ГСУ СК по региону.
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Россия занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, сообщил первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Обновлено вчера в 19:25
Общество
Электронная ипотека попала в число исключений закона о защите электронной подписи
Электронная ипотека оказалась среди исключений закона о защите граждан от мошеннических действий с их недвижимостью, совершаемых при помощи электронной подписи, рассказали в пресс-службе Федеральной кадастровой палаты Росреестра.
Обновлено в 01:14
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В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий
Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено вчера в 07:29
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Шесть человек попали в больницу после марафона «Европа — Азия»
Сегодня в Екатеринбурге прошёл самый масштабный марафон «Европа — Азия». На семь часов бегуны заполонили центр города.
Обновлено вчера в 06:22
Финансы
Россиянам посоветовали не брать кредиты в иностранной валюте
Большинству россиян не стоит брать кредиты в иностранной валюте из-за возможных курсовых колебаний, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Обновлено в 01:11
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Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мира
Обновлено 10 августа в 18:49