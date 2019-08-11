Футбол

Фанаты «ПСЖ» вывесили оскорбительные баннеры против НеймараЧемпионат вчера в 17:48

На матче 1-го тура чемпионата Франции между «Пари Сен-Жерменом» и «Нимом» фанаты парижской команды вывесили баннеры против бразильского форварда Неймара, который ранее заявил о своём желании сменить команду. На одном баннере фанаты написали: «Неймар, проваливай».
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Болельщики «ПСЖ» оскорбляли Неймара на матче с «Нимом»

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"Неймар, уходи!" Фанаты "ПСЖ" обратились к бразильцу, оскорбив его

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