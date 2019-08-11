Футбол
Фанаты «ПСЖ» вывесили оскорбительные баннеры против НеймараЧемпионат вчера в 17:48
На матче 1-го тура чемпионата Франции между «Пари Сен-Жерменом» и «Нимом» фанаты парижской команды вывесили баннеры против бразильского форварда Неймара, который ранее заявил о своём желании сменить команду. На одном баннере фанаты написали: «Неймар, проваливай».
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США отправят к МКС человекоподобного робота Robonaut2 вслед за Россией, которая отправит робота "Фёдора".
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Транспорт
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Строители протестировали систему освещения железнодорожной части на Крымском мосту, сообщили в понедельник журналистам в информационном центре "Крымский мост".
Обновлено в 04:17
Наука
В ДНК Оззи Осборна обнаружена генетическая мутация
Обновлено в 03:23
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Обновлено 10 августа в 20:58
Политика
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Обновлено вчера в 16:14
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Президент Туркмении намерен приобрести всю линейку автомобилей Aurus
Туркменистан намерен приобрести всю линейку новых российских представительских автомобилей Aurus.
Обновлено в 00:15
Экономика
«Эталон» закроет сделку по покупке 49% «Лидер-Инвест» в августе
Ранее совет директоров Группы "Эталон" единогласно поддержал выкуп оставшихся 49% акций "Лидер-Инвест" у ПАО АФК "Система".
Обновлено в 03:37
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Обновлено вчера в 20:43
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Обновлено в 03:36
Экономика
ФНС назначила штраф в 127 млн руб. из-за кредита в иностранном банке
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Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве
Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 21:21
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В Краснодарском крае нашли скелет матери с ребенком
Захоронение матери с маленькой дочкой обнаружено на раскопках Фанагории в Краснодарском крае.
Обновлено 09 августа в 08:39
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Число жертв супертайфуна в Китае возросло до 28
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