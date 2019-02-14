Футбол
В Греции полицейские с дубинками атаковали фанатов киевского «Динамо»Российская газета 15:16
Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между греческим "Олимпиакосом" и киевским "Динамо" не обошелся без инцидентов. Во время матча местные полицейские на гостевом секторе с дубинками атаковали киевских фанатов. Видеозапись стычки опубликована в Facebook украинских болельщиков.
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