Футбол

Фанаты «Олимпиакоса» на матче с киевским «Динамо» вывесили флаг РоссииИА Новороссия 14:08

Фанаты греческого «Олимпиакоса» перед матчем с киевским Динамо вывесили на одной из трибун флаг России. Через некоторое время, после просьбы одного из сотрудников стадиона, греческие болельщики сняли его, пишет Агримпаса ссылаясь на СА.
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Фанаты «Олимпиакоса» вывесили флаг России на матче с киевским «Динамо». Похоже, это провокация

Спорт-Экспресс17:09

СМИ: Фанаты киевского «Динамо» подрались с полицейскими на матче с «Олимпиакосом»

Матч ТВ15:25

Фанаты «Олимпиакоса» вывесили российский флаг за воротами киевского «Динамо»

Eurosport.ru15:24

В Греции полицейские с дубинками атаковали фанатов киевского «Динамо»

Российская газета15:16

Во время матча «Олимпиакос» — «Динамо» К полицейские избили фанатов гостей

Чемпионат14:39

Греческие фанаты вывесили флаг России перед матчем с киевским «Динамо»

ProstoProSport14:17

Греческая полиция избила фанатов киевского «Динамо» во время матча Лиги Европы

Газета.Ru15:25
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Происшествия

Массовая драка со стрельбой произошла в Москве

В кафе на юго-востоке Москвы произошла массовая драка со стрельбой. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Обновлено в 15:55
Политика

Путин предложил ужесточить наказание за создание ОПГ

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о введении отдельного уголовного наказания для лидеров организованных преступных группировок (ОПГ) - так называемых "воров в законе".
Обновлено в 13:03
Происшествия

Число жертв взрыва газа в доме в Красноярске выросло до двух

Число погибших в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Красноярске увеличилось до двух, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Обновлено в 17:19
Политика

Трамп объявит режим ЧП после подписания госбюджета

Президент США Дональд Трамп намерен подписать законопроект о финансировании федерального правительства до сентября 2019 года.
Обновлено в 16:25
Спорт

Президент Путин повредил палец во время тренировки с дзюдоистами

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе тренировки в центре спортивной подготовки «Юг-спорт» в Сочи повредил палец правой руки.
Обновлено в 14:52
Футбол

«Шахтер» вырвал ничью в поединке с «Айнтрахтом»

14 февраля между коллективами «Шатхер» и «Айнтрахт» на стадионе «Металлист» был разыгран первый матч 1/16 финала Лиги Европы 2018/19.
Обновлено в 16:57
Политика

Совет депутатов Видного снял с должности председателя Грудинина

Совет депутатов подмосковного Видного на заседании в четверг, 14 февраля, снял с должности своего председателя Павла Грудинина.
Обновлено в 12:09
Технологии

Уязвимость «ВКонтакте» оперативно устранена

По информации пресс-службы "ВКонтакте", социальная сеть в течение 20 минут полностью закрыла уязвимость, связанную распространением массовых публикаций идентичных сообщений в сообществах.
Обновлено в 16:03
Политика

Bellingcat заявил о раскрытии личности третьего «отравителя Скрипалей»

По версии «Фонтанки», Федотов прибыл в Британию 2 марта, в тот же день, что и Александр Петров с Русланом Бошировым — другие вероятные организаторы отравления Скрипалей и сотрудники ГРУ.
Обновлено в 12:51
Футбол

«Краснодар» и «Байер» сыграли вничью в матче плей-офф ЛЕ

Обновлено в 15:49
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы времен войны в Афганистане

Обновлено в 17:02
Здоровье

Росздравнадзор отзывает из обращения лекарство от кашля «Эреспал»

Препарат от кашля "Эреспал" может исчезнуть с прилавков аптек из-за возможного вреда, наносящегося сердцу.
Обновлено в 13:36
Футбол

Мамаев сыграл в футбол на поле СИЗО «Бутырка»

Находящийся в «Бутырке» игрок ФК «Краснодар» Павел Мамаев сыграл в футбол в следственном изоляторе, спортсмен принял участие в матче двух сборных арестантов московского СИЗО.
Обновлено в 07:54
Происшествия

В Индии при взрыве погибли около 40 полицейских

В Индии в результате взрыва погибли около 40 сотрудников Сил полиции центрального резерва (CRPF) .
Обновлено в 10:00
Происшествия

Суд снял арест с имущества Улюкаева

Замоскворецкий суд Москвы снял арест с имущества бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, осужденного на восемь лет колонии за взятку, в связи с оплатой им штрафа в размере 130 млн рублей.
Обновлено в 04:17
Культура

Умер народный артист России Сергей Захаров

Умер эстрадный певец, актер и народный артист России Сергей Захаров, ему было 68 лет.
Обновлено в 03:55
Спорт

Куклина может пропустить спринт на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити

Обновлено в 05:40
Политика

Задержание Арашуковых связали с доносом тайного генерала

Задержание сенатора Совета Федерации Рауфа Арашукова последовало после доклада силовиков президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 08:59
Политика

Кремль не видит ничего плохого в неформальном отдыхе чиновников

Песков подчеркнул, что Кремль не занимается "выяснением того, как какое-то видео куда-то попадает", передает ТАСС.
Обновлено в 05:42
Происшествия

Бастрыкин поручил проверить правомерность отказа Лановому в перелете

Глава российского СК Александр Бастрыкин поручил проверить правомерность отказа одной из российских авиакомпаний в перелете актеру Василию Лановому.
Обновлено в 15:51
Армия и оружие

США и Британия обсудили борьбу с «пагубной деятельностью» России

"Лидеры обсудили широкий круг оборонных вопросов, включая важность единства НАТО, нарушение пагубной деятельности России и защиту телекоммуникационной инфраструктуры и оперативной целостности альянса от китайских манипуляций", - сказал представитель Пентагона.
Обновлено в 18:09
Шоу-бизнес

«Я гей»: доведенный изменами Собчак Виторган сделал заявление

Актер Максим Виторга заявил, что он "гей". Об этом он рассказал коллеге Павлу Деревянко, пишет Дни.ру.
Обновлено в 15:18
Происшествия

Насвай мог стать причиной заражения ульяновских суворовцев паразитами

Не исключено, что ульяновские суворовцы заразились эхинококкозом через употребление этого вида наркотика.
Обновлено вчера в 20:18
Наука

В недрах Земли на глубине 660 километров обнаружены гигантские горы

В исследовании, опубликованном в журнале Science, геофизики из Принстонского университета (США) и Института геодезии и геофизики в Китае сообщают о горах и другой топографии на слое, расположенном на глубине 660 километров и разделяющем верхнюю и нижнюю мантию.
Обновлено в 14:00
Политика

В Раде рассказали о последствиях победы Порошенко на выборах

Победа действующего президента Украины Петра Порошенко на выборах в марте может привести к тому, что "страну растащат как лоскутное одеяло", считает кандидат на пост главы государства, внефракционный депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Обновлено в 15:00
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

В течение недели разведывательную деятельность вдоль границ России вели 19 летательных аппаратов.
Обновлено в 17:50
Культура

Александра Друзя обвинили в подкупе на «Кто хочет стать миллионером»

Редактор отмечает, что это странно - "обращаться с заявлением на Друзя в комиссию, которую он сам и возглавляет", однако "не я его туда выбирал, да, и он там не один".
Обновлено 12 февраля в 05:10
Футбол

Денис Черышев принес победу «Валенсии» над «Селтиком»

Полузащитник испанской "Валенсии" и сборной России Денис Черышев своими действиями помог своему клубу победить в матче 1/16 финала Лиги Европы против шотландского "Селтика".
Обновлено в 17:17
Происшествия

Два самолета столкнулись во Внуково

Самолеты авиакомпаний Аzиr Air и "Россия" столкнулись в московском аэропорту Внуково.
Обновлено в 08:41
Авто

В Белоруссии начали распродавать автомобили КГБ

Самый молодой автомобиль — Peugeot 607 2000 года выпуска с пробегом 367 тысяч километров.
Обновлено в 13:42
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Греческий футбольный клуб
Греческий футбольный клуб из города Пирей, выступающий в Суперлиге. Образован 10 марта 1925 года. Является самым титулованным клубом Греции: 44-кратный чемпион Греции, 27-кратный обладатель кубка страны. Домашним стадионом клуба является «Караискакис», вмещающий 32 115 зрителей.
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