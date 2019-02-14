Фанаты «Олимпиакоса» на матче с киевским «Динамо» вывесили флаг РоссииИА Новороссия вчера в 14:08

Фанаты греческого «Олимпиакоса» перед матчем с киевским Динамо вывесили на одной из трибун флаг России. Через некоторое время, после просьбы одного из сотрудников стадиона, греческие болельщики сняли его, пишет Агримпаса ссылаясь на СА.

Фанаты «Олимпиакоса» на матче с киевским «Динамо» вывесили флаг России

Культура Первый канал отстранил Друзя и Бера от участия в программах «Руководство Первого канала поддерживает решение компаний-производителей об отстранении Ильи Бера и Александра Друзя от дальнейшего участия в программах», — говорится в сообщении.

Происшествия На мэра города Иваново совершено нападение Неизвестный мужчина совершил нападение на мэра города Иваново Владимира Шарыпова, сообщает ТАСС.

Происшествия Вместе с Майклом Калви силовики задержали еще пять человек По одному делу вместе с основателем инвестиционной компании Baring Vostok Майклом Калви в Москве задержали еще пять человек.

Экономика Медведев предложил изменить метод оценки уровня бедности Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил изменить подход к оценке уровня бедности и, в соответствии с мировой практикой, учитывать при оценке этого показателя расходы семей.

Политика Путин сделал Героем России захватившего в Афганистане первый «Стингер» Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России Владимиру Ковтуну, воевавшему в 1980-х годах в Афганистане.

Экономика Медведев подписал постановление о создании 14 ТОР Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал постановление правительства о создании в России ещё 14 территорий опережающего развития (ТОР).

Происшествия В Саратовской области произошёл крупный пожар в церкви В городе Балашов Саратовской области произошёл пожар в здании церкви, возгорание локализовано на площади 1 тыс. кв. м. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МЧС по региону Наталию Куличенкову.

Происшествия Здание телеканала «Звезда» эвакуировали после сообщения о минировании Здание редакции телеканала «Звезда» было эвакуировано после сообщения об угрозе взрыва, сообщили РБК в пресс-службе канала.

Происшествия После взрыва газа СК назвал самостроем дом в Красноярске Следователи установили, что жилой дом в Красноярске, где накануне произошел взрыв газа, построили без соответствующего разрешения и не зарегистрировали.

Происшествия Нападение с применением кислоты произошло в метро Парижа В результате нападения с применением кислоты в метро Парижа один человек получил тяжелые травмы, передает France Info.

Здоровье Минздрав подготовил законопроект о повышении возраста продажи алкоголя Минздрав подготовил законопроект о повышении возраста продажи алкоголя в России, сообщила глава ведомства Вероника Скворцова на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Транспорт В России предложили ужесточить наказание за нарушение ПДД Министерство транспорта России предложило правительству ввести штраф в размере 500 рублей за превышение скоростного лимита на 10—20 км/ч, пишет «Коммерсантъ».

Политика Песков призвал не обманываться насчёт санкций США против России России не стоит ждать смягчения позиций США в вопросе по антироссийским санкциям.

Армия и оружие Минобороны России рассекретило документы о войне в Афганистане Минобороны России к 30-летию вывода советских войск рассекретило уникальные документы о войне в Афганистане.

Экономика Газпромбанк, Сбербанк и ВЭБ профинансируют Удокан на $1,8 млрд Внешэкономбанк (ВЭБ), Газпромбанк и Сбербанк предоставят Байкальской горной компании (БГК) около $1,8 млрд на финансирование первой очереди освоения Удоканского меднорудного месторождения и строительство там горно-металлургического комбината.

Общество Беглов уволил глав трех районов 4 февраля ВРИО губернатор Александр Беглов уволил главу Фрунзенского района Валерия Сапожникова по результатам инспекции по уборке снега.

Политика МИД Польши вызвал посла Израиля Министерство иностранных дел Польши вызвало посла Израиля в республике Анну Азари в связи с публикацией в израильских СМИ слов премьер-министра Биньямина Нетаньяху о том, что поляки сотрудничали с нацистами в период Второй мировой войны.

Политика Совет ЕС обсудит 18 февраля судоходство через Керченский пролив Главы МИД Евросоюза в ходе планового заседания 18 февраля вопрос свободного судоходства через Керченский пролив, сообщил в пятницу представитель ЕС.

Происшествия ФСБ задержала женщину-организатора ячейки ИГ в Астраханской области ФСБ России сообщила о задержании в Астраханской области местной жительницы, являвшейся, по данным спецслужб, одним из организаторов законспирированной ячейки запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" для сбора средств террористам.

Экономика Российские вагоностроители планируют закупить в КНР до 800 тыс. колес РБК напоминает, что Evraz, в свою очередь, после модернизации цеха на Нижнетагильском металлургическом комбинате в 2021 году планирует производить дополнительно 78 тыс. колес в год.

Армия и оружие В МИД оценили заявление Столтенберга о присутствии НАТО в Чёрном море Замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможности расширения присутствия альянса в Чёрном море.

Автоспорт «Феррари» представила болид на сезон-2019 Итальянская команда «Формулы-1» «Феррари» презентовала новый болид на сезон 2019 года.

Политика Тимошенко заподозрили в незаконном обогащении Кандидата в президенты Украины Юлию Тимошенко заподозрили в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

Политика Япония может отменить визы для россиян Как пишет газета Sankei со ссылкой на источники, гражданам России виза на въезд в Японию для пребывания в течение 90 дней будет не нужна, если гражданин России заранее зарегистрирует свой паспорт в японском консульском учреждении.

Армия и оружие В ОАК допустили экспорт истребителей пятого поколения Су-57 Вице-президент «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) по военно-техническому сотрудничеству Илья Тарасенко заявил, что Россия планирует вывести на внешний рынок новейший истребитель Су-57.