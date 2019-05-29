Футбол
Фанаты «Наполи» просят Сарри не уходить в «Ювентус»Sport.ru 08:30
Болельщики "Наполи" провели акцию против перехода бывшего главного тренера команды Маурицио Сарри в стан принципиального соперника "Ювентуса". В настоящий момент специалист возглавляет "синих" в Премьер-Лиге.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 11:38, Ашберн
Происшествия
Во Львове протестующие штурмовали здание горсовета
Обновлено в 08:32
Политика
Трамп примет решение о продлении договора СНВ-3 в 2020 году
Президент США Дональд Трамп примет решение о том, будут ли США продлевать действие Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), в 2020 году.
Обновлено в 10:55
Театры
Константин Богомолов возглавил Театр на Малой Бронной
Константин Богомолов назначен новым художественным руководителем московского Театра на Малой Бронной.
Обновлено в 05:55
Гаджеты
Samsung создал сверхбыструю зарядку для смартфонов
Современные флагманские смартфоны поддерживают быструю зарядку на 40 Вт. Чипы SE8A и MM101 соответствуют спецификации USB-С Power Delivery 3.0, и способны потреблять ток 5 А и напряжение 20 В. Оба контроллера имеют встроенные элементы безопасности (эквивалент CC EAL5 +) для защиты от несанкционированных зарядных устройств.
Обновлено в 05:33
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица школы №27 города Чебоксары умерла во время сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике.
Обновлено в 11:01
Политика
В Грузии начали собирать подписи за запрет российской эстрады
В соцсетях в Грузии появилась петиция с требованием запретить в объектах общепита российскую эстрадную музыку, за пять дней подписи поставили более 1,3 тыс. человек, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено в 05:55
Политика
Михаил Саакашвили вернулся на Украину
Обновлено в 11:22
Политика
Спецпрокурор США Мюллер закрыл «российское дело» и объявил об отставке
Спецпрокурор США Роберт Мюллер заявил на пресс-конференции, что уходит из Минюста.
Обновлено в 11:07
Автоспорт
В Вене простились с Ники Лаудой
Обновлено в 09:59
Космос
NASA назвало возможной причиной взрыва SpaceX проблемы с двигателем
По словам Кэйти Людерс — руководителя коммерческой пилотируемой программы в НАСА — пока известно, что причина сбоя кроется в работе двигателя SuperDraco.
Обновлено в 10:29
Политика
Зеленский призвал политиков есть шаурму
Президент Украины Владимир Зеленский призвал политиков есть шаурму и назвал ее «решением» в случаях, когда напряженный график не оставляет времени на еду.
Обновлено в 09:40
Политика
Чайка заявил о серьезных проблемах в авиационной отрасли России
Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.
Обновлено в 06:14
Происшествия
В Косово требуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН
Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила заявил, что потребует лишить иммунитета сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова.
Обновлено в 11:02
Футбол
«Бавария» предлагает за Дибалу 80 млн евро
Руководство "Юве" до сих пор верит в 25-летнего футболиста. "Бьянконери" готовы рассматривать предложения от 100 млн евро и выше.
Обновлено в 04:32
Здоровье
В Таиланде туристам разрешили употреблять марихуану
Правительство Таиланда разрешило иностранным туристам употреблять марихуану «в медицинских целях».
Обновлено в 10:09
Культура
Индийский YouTube-канал первым в мире набрал 100 млн подписчиков
Индийский YouTube-канал T-Series первым в истории видеохостинга набрал 100 млн подписчиков.
Обновлено в 11:06
Происшествия
Пчелы заблокировали границу Эстонии и России
На границе Эстонии и России пограничникам приходится перенаправлять пешеходов, курсирующих от Нарвы в Ивангород и обратно из-за роя пчел.
Обновлено в 10:27
Происшествия
Мать оставила двух детей в подмосковном хостеле
Подмосковная полиция разыскивает мать, которая накануне оставила двух маленьких детей, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.
Обновлено в 11:18
Футбол
«Анжи» не сможет играть в ФНЛ в следующем сезоне
«Анжи» не сможет выступить в ФНЛ в следующем сезоне.
Обновлено в 11:02
Политика
Волкер призвал Украину не выполнять Минские соглашения
Украина якобы уже выполнила свою часть Минских соглашений, а Россия - нет.
Обновлено в 08:15
Футбол
Mash: Глушаков требует у «Спартака» 100 миллионов наличными
Обновлено в 03:31
Общество
В России предложили выплачивать отцовский капитал
В России предложили выплачивать отцовский капитал. Субсидию планируют выдавать при рождении 3-го ребенка в семье.
Обновлено в 11:13
Космос
Переход гоминид к прямохождению связали с взрывом сверхновой
Выброшенные взрывом потоки космических частиц и излучения могли проникать далеко в атмосферу Земли, вызывая ее ионизацию (ученые подсчитали, что сверхновая, вспыхнувшая на расстоянии 164 световых лет, может привести к 50-кратному скачку содержания ионов в воздухе).
Обновлено в 03:29
Армия и оружие
В Минобороны заявили о готовности Су-57 к серийному производству
Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ) готов запустить серийное производство новейшего истребителя пятого поколения Су-57, сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Охранник выстрелил из пистолета в самолете премьера Чехии
Как сообщили в полиции Чехии, выстрел произошел случайно: по неосторожности охранника, задевшего курок пистолета.
Обновлено в 10:51
Футбол
Кэрролл и Насри покинули «Вест Хэм»
Нападающий Энди Кэрролл и полузащитник Самир Насри не будут выступать за лондонский футбольный клуб "Вест Хэм" в следующем сезоне, сообщается на официальном сайте команды.
Обновлено в 09:44
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев открыто заявил, что хотел бы жениться на другой женщине
В своей новой записи в «Инстаграме» шоумен заявил, что с радостью бы женился на певице Алле Пугачевой, которая, как известно, замужем за мужчиной, который намного младше нее.
Обновлено в 03:49
Политика
Бутину перевели в тюрьму во Флориде
Отбывающая наказание в США россиянка Мария Бутина переведена в тюрьму города Таллахасси, штат Флорида, сообщил РИА Новости ее адвокат Роберт Дрисколл.
Обновлено в 08:46
Общество
Wildberries подозревает «Яндекс» в попытке получить его трафик
По данным ритейлера, в пять утра в Wildberries поступило письмо от «Яндекса» об изменении главного зеркала сайта: вместо www.wildberries.ru главным в группе зеркал стал «Яндекс.Маркет» (http://market.yandex.ru).
Обновлено в 07:29