Футбол
Фанаты «Наполи» попросили Сарри не переходить в «Ювентус»Еженедельник Футбол 10:12
Поклонники неаполитанского клуба провели акцию у дома Маурицио Сарри в Италии. Фанаты вывесили баннер с призывом не подписывать контракт с «бьянконери». Болельщики «Наполи» выступили против перехода бывшего главного тренера команды в стан принципиального соперника.
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