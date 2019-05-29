Футбол
Фанаты «Наполи» просят Сарри не уходить в «Ювентус»Sport.ru 08:30
Болельщики "Наполи" провели акцию против перехода бывшего главного тренера команды Маурицио Сарри в стан принципиального соперника "Ювентуса". В настоящий момент специалист возглавляет "синих" в Премьер-Лиге.
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Политика
Эгилс Левитс стал президентом Латвии
По данным агентства, сейм Латвии избрал Левитса президентом страны на внеочередном заседании.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Политтехнолога Петра Милосердова приговорили к 2,5 годам колонии
Нагатинский районный суд Москвы приговорил политтехнолога Петра Милосердова к 2,5 годам колонии общего режима по обвинению в создании экстремистского сообщества в Казахстане вместе с националистом Александром Поткиным.
Обновлено в 09:44
Политика
Китай лишит США редкоземельных металлов
Китай готов лишить США доступа к редкоземельным металлам, которые используются везде от потребительской электроники до военной техники.
Обновлено в 01:46
Культура
YouTube-канал T-Series первым в истории набрал 100 млн подписчиков
Индийский канал T-Series первым в истории YouTube набрал 100 млн подписчиков. Шведский блогер PewDiePie отстает на 4 млн подписчиков.
Обновлено в 08:20
Происшествия
В Петербурге в массовом ДТП пострадали три человека
В результате пострадали водитель Renault, пассажирки автомобилей Dodge и Hyundai госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Обновлено в 09:30
Авто
BMW представил обновленный кроссовер BMW X1
Параллельно с выпуском нового поколения хэтчбека 1-серии автобренд выпускает рестайлинг уже существующего компактного кроссовера, получившего значительные изменения, но при этом придерживающегося нового корпоративного стиля марки.
Обновлено вчера в 20:43
Шоу-бизнес
Няня сына Меган Маркл уволилась после двух недель работы
Няня принца Арчи, сына герцогини Сассекской Меган Маркл и принца Гарри, уволилась после двух недель работы.
Обновлено в 02:10
Политика
Зеленский посоветовал людям у власти не бронзоветь и есть шаурму
Президент Украины Владимир Зеленский не видит ничего страшного или постыдного в том, чтобы есть шаурму.
Обновлено в 09:13
Футбол
Игорь Денисов завершил карьеру футболиста
Бывший капитан сборной России, полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов завершил карьеру.
Обновлено в 08:31
Происшествия
В Чебоксарах школьница умерла во время ЕГЭ по математике
В Чебоксарах школьница умерла во время единого государственного экзамена по математике.
Обновлено в 09:16
Общество
Россиянам посоветовали не рассказывать о своем отпуске в соцсетях
Специалисты Росгвардии рекомендуют россиянам не распространять информацию о предстоящих отпусках для предупреждения возможных преступлений.
Обновлено в 09:20
Политика
Зеленского просят вернуть железнодорожное сообщение с Крымом
Украина прервала ж / д сообщение с полуостровом в декабре 2014 года На сайте официального интернет-представительства украинского президента появилась петиция, подписавшие которую просят вернуть прямые поезда в Крым, передают "РИА Новости (Крым )".
Обновлено в 04:11
Наука
В реках по всему миру обнаружена опасная концентрация антибиотиков
Обновлено вчера в 14:05
Технологии
«МегаФон» разработал платформу экологического мониторинга на базе IoT
«Запуск новой платформы экологического мониторинга, базирующейся на технологиях интернета вещей еще больше расширяет имеющуюся экосистему наших решений в этой области и существенно увеличивает возможности наших партнеров в сфере контроля, аналитики и оперативного управления своими проектами», – отметил руководитель по IoT и цифровым решениям «МегаФона» Павел Иванченко.
Обновлено в 08:47
Футбол
Блаттер подаст в суд на Инфантино и ФИФА в течение месяца
Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер готовится подать в суд на Международную Федерацию футбола и нынешнего главу организации Джанни Инфантино, утверждает L’Equipe.
Обновлено в 07:55
Энергетика
Минфин не собирается компенсировать убытки «Транснефти»
Снижать дивидендные выплаты "Транснефти" из-за ситуации с трубопроводом "Дружба" неправильно, заявил министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 09:17
Политика
Лавров назвал ситуацию на Балканах итогом «попустительства ЕС и НАТО»
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что новое обострение между Сербией и Косово — «результат попустительства и Европейского Союза, и НАТО» в отношении Косово, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие
Американский самолет-разведчик замечен у берегов Крыма
Американский самолет радиоэлектронной разведки был замечен в небе над Черным морем.
Обновлено в 09:18
Происшествия
СК завел дело после смерти в Москве упавшего с кровати младенца
«По факту смерти ребенка в одной из столичных больниц возбуждено уголовное дело», — сообщила Иванова.
Обновлено в 08:46
Политика
Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина
Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено вчера в 23:00
Финансы
Доллар и евро в среду выросли к рублю на валютных торгах
Курс доллара 29 мая вырос на открытии торгов Московской биржи.
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко готовится к свадьбе
Известная по программе "Орел и решка" ведущая Регина Тодоренко выложила на своей странице в Instagram новый пост.
Обновлено в 07:15
Общество
Беглов дал старт кадровому конкурсу «Мой город — мои возможности»
Глава Петербурга Александр Беглов дал старт кадровому конкурсу «Мой город — мои возможности» во время пресс-конференции.
Обновлено в 04:51
Политика
Захарова призвала немецкие СМИ объясниться за скандал с «россиянкой»
Представитель МИД Мария Захарова на своей странице в Facebook обратилась к немецким СМИ, опубликовавшим видеозапись с участием бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристана Штрахе и «россиянки».
Обновлено в 07:13
Происшествия
В Крыму в опрокинувшейся на горе машине погиб ребенок
В районе села Строгановка Симферопольского района припаркованный на горе автомобиль с пятилетним ребенком самопроизвольно покатился со склона и опрокинулся, что привело к трагическом последствиям.
Обновлено в 05:04
Происшествия
Во Львове толпа штурмом взяла здание горсовета
Обновлено в 08:20