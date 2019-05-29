Фанаты «Наполи» просят Сарри не уходить в «Ювентус»Sport.ru 08:30

Болельщики "Наполи" провели акцию против перехода бывшего главного тренера команды Маурицио Сарри в стан принципиального соперника "Ювентуса". В настоящий момент специалист возглавляет "синих" в Премьер-Лиге.

Фанаты «Наполи» просят Сарри не уходить в «Ювентус»

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