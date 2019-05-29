Футбол
Фанаты «Наполи» попросили Сарри не переходить в «Ювентус»Еженедельник Футбол 10:12
Поклонники неаполитанского клуба провели акцию у дома Маурицио Сарри в Италии. Фанаты вывесили баннер с призывом не подписывать контракт с «бьянконери». Болельщики «Наполи» выступили против перехода бывшего главного тренера команды в стан принципиального соперника.
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Общество
Наблюдатели оценили «модный» образ полковника ФСБ в СИЗО
Заместитель главы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала, что начальник одного из отделов управления «К» ФСБ Кирилл Черкалин выглядит в СИЗО модно и стильно.
Обновлено в 14:03
Происшествия
В Росгвардии назвали адекватными ситуации действия своих сотрудников на музыкальном фестивале HipHop Mayday
В стычках с силовиками во время фестиваля, который проходил 1 мая, пострадали 30 человек.
Обновлено в 11:31
Происшествия
В Мурманской области украли мост через реку Умба
В Мурманской области неизвестные украли железнодорожный мост через реку Умба, который находился около заброшенного поселка Октябрьский.
Обновлено в 13:15
Шоу-бизнес
Денис Никифоров рассказал, почему расстался с певицей МакSим
Рассказывая о своих романах и влюбленностях, актер корректно умалчивает об актрисах, с которыми был в отношениях.
Обновлено в 08:24
Футбол
Сегодня в Баку состоится финал Лиги Европы между «Челси» и «Арсеналом»
Сегодня, 29 мая, состоится матч Челси - Арсенал в рамках финала Лиги Европы. Начало встречи в 22:00 по московскому времени.
Обновлено в 02:36
Общество
В Петербурге закрыли суши-бар с аморально звучащим названием
Обновлено в 10:35
Шоу-бизнес
Появились кадры с празднования 50-летия Анжелики Варум
Появились кадры с празднования юбилея Анжелики Варум Стоит также отметить, что на протяжении всего вечера супруг Анжелики Леонид Агутин не отходил от любимой жены.
Обновлено в 07:39
Происшествия
Напавший на редакцию газеты «Родина» в Ставрополе отправлен под арест
Суд отправил под арест мужчину, который подозревается в нападении на сотрудников редакции газеты «Родина» в Ставрополе.
Обновлено в 12:27
Общество
Тимати представил новую линию одежды совместно с «Армией России»
Владелец бренда Black Star и рэпер Тимати представил новую линию одежды, созданную совместно с сетью магазинов "Армия России", сообщает RT.
Обновлено 27 мая в 18:51
Происшествия
В здании МВД Франции произошел пожар
Эвакуация сотрудников была проведена в среду из здания МВД Франции из-за пожара в столярном цехе ведомства, сообщает французская газета Le Parisien.
Обновлено в 13:52
Космос
NASA: Земле угрожает приближающаяся мощная геомагнитная буря
В NASA предупредили жителей Земли о том, что Планете угрожает приближающаяся мощная геомагнитная буря.
Обновлено в 10:32
Происшествия
На бывшем заводе Петра Порошенко загорелся корабль
На бывшем судостроительном заводе экс-президента Украины Петра Порошенко «Кузня на Рыбальском» в Киеве возник пожар - загорелся корабль.
Обновлено в 07:24
Экономика
Власти ЯНАО заподозрили ошибку в расчетах Росстата об уровне бедности
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) считает, что в расчетах Росстата об уровне бедности могла быть ошибка, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО «Интерфаксу».
Обновлено в 07:03
Кино
Умер актер, сыгравший в «Крестном отце»
Обновлено в 14:02
Культура
Индийский YouTube-канал первым в истории набрал 100 млн подписчиков
YouTube-канал T-Series первым в истории видеохостинга набрал 100 млн подписчиков.
Обновлено в 14:26
Общество
ФАС возбудила дело против «Почты России» из-за марок
Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении "Почты России", сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 11:21
Здоровье
Пожилым россиянам посоветовали жить «чуть-чуть впроголодь»
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко предложил желающим избавиться от жира пожилым россиянам не только заниматься физическими упражнениями, но и жить «чуть-чуть впроголодь», передает Rambler News Service.
Обновлено в 12:35
Происшествия
Мать бросила двух детей в подмосковном хостеле
Обновлено в 12:19
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено вчера в 10:50
Политика
Зеленский созывает Совбез Украины
Президент Украины Владимир Зеленский впервые после вступления в должность созывает Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) страны, следует из сообщения пресс-службы украинского лидера.
Обновлено в 13:39
Космос
Космонавты забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце
Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе вне графика забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, трансляция внекорабельной деятельности идет на сайте "Роскосмоса".
Обновлено в 12:58
Политика
Зеленский сменил главу госохраны Украины
Отмечается, что Зеленский уволил с должности главы УГО Валерия Гелетея, а на его место назначил Алексея Оцерклевича.
Обновлено в 13:01
Общество
В Перми прошла самая короткая акция протеста
Обновлено в 11:50
Авто
Появилось фото обновленного Renault Duster для России
По информации издания, опубликовавшего снимки, выпуск обновлённого Renault Duster начнётся во втором или третьем квартале 2020 года.
Обновлено в 10:04
Происшествия
Суд приговорил экс-кандидата в депутаты Милосердова к 2,6 года колонии
Нагатинский суд Москвы приговорил к двум годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима активиста и экс-кандидата в муниципальные депутаты Ломоносовского района столицы Петра Милосердова.
Обновлено в 10:21
Авто
Составлен рейтинг самых доступных автомобилей с большим клиренсом
Заявленный клиренс у всех — 205 мм, но на деле оказалось чуть меньше — 195 мм под защитой моторного отсека при незагруженном автомобиле.
Обновлено в 00:53
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Политика
Михаил Саакашвили вернулся на Украину
Обновлено в 11:22