Футбол

Фанаты «Наполи» попросили Сарри не переходить в «Ювентус»Еженедельник Футбол 10:12

Поклонники неаполитанского клуба провели акцию у дома Маурицио Сарри в Италии. Фанаты вывесили баннер с призывом не подписывать контракт с «бьянконери». Болельщики «Наполи» выступили против перехода бывшего главного тренера команды в стан принципиального соперника.
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Фанаты «Наполи» провели акцию у дома Сарри, призвав тренера не уходить в «Ювентус»

Sportbox.RU08:03

Фанаты «Наполи» провели акцию у дома Сарри, призвав тренера не уходить в «Ювентус»

Матч ТВ08:03

Фанаты «Наполи» просят Сарри не уходить в «Ювентус»

Sport.ru08:30

Фанаты «Наполи» попросили Сарри не идти в «Ювентус», вывесив баннер у его дома

Чемпионат07:26

Болельщики «Наполи» выступают против того, чтобы Сарри возглавил «Ювентус»

Soccer.ru06:36

Фанаты «Наполи» вывесили баннер перед домом Сарри с предупреждением не переходить в «Ювентус»

Sport24.ru06:33

Фанаты «Наполи» вывесили перед домом Сарри баннер с предупреждением

Газета.Ru08:01
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