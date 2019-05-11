Фанаты «Монако» пытались прорваться на поле после поражения от «Нима»Спорт-Экспресс вчера в 16:08

Фанаты "Монако" пытались выбежать на поле после матча 36-го тура чемпионата Франции против "Нима" (0:1). Футболисты вынуждены были скрываться от них в подтрибунном помещении. "Монако" за два тура до конца сезона занимает 17-е место в таблице, опережая идущий в зоне "стыков" "Кан" по разности мячей.

Фанаты «Монако» пытались прорваться на поле после поражения от «Нима»

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