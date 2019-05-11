Футбол

Фанаты «Монако» пытались прорваться на поле после поражения от «Нима»Спорт-Экспресс вчера в 16:08

Фанаты "Монако" пытались выбежать на поле после матча 36-го тура чемпионата Франции против "Нима" (0:1). Футболисты вынуждены были скрываться от них в подтрибунном помещении. "Монако" за два тура до конца сезона занимает 17-е место в таблице, опережая идущий в зоне "стыков" "Кан" по разности мячей.
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Разъяренные болельщики «Монако» пытались прорваться на поле после очередного поражения команды

Sport24.ruвчера в 16:09

Болельщики «Монако» попытались прорваться на поле после поражения от «Нима»

Матч ТВвчера в 16:41

Фанаты «Монако» пытались прорваться на поле после проигрыша «Ниму»

Чемпионатвчера в 16:41

Болельщики «Монако» попытались прорваться на поле после поражения клуба

Газета.Ruвчера в 16:25

Фанаты «Монако» попытались прорваться на поле

Советский спорт02:22

Фанаты «Монако» пытались прорваться на поле после поражения от «Нима»

Спорт-Экспрессвчера в 16:08

Болельщики «Монако» попытались прорваться на поле после поражения от «Нима»

Sports.ruвчера в 16:43
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Футбол

«ПСЖ» и «Атлетико» планируют побороться за Ришарлисона

В лице Ришарлисона «ПСЖ» и «Атлетико» видят потенциальную замену своим звездным форвардам, которые могут уйти этим летом.
Обновлено в 03:10
Шоу-бизнес

Дополнительные исследования причин смерти журналиста Сергея Доренко могут занять около недели

Дополнительные исследования причин смерти журналиста Сергея Доренко могут занять около недели.
Обновлено в 04:00
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Происшествия

Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области

В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа, который произошел в жилом доме в Ростовской области.
Обновлено вчера в 21:33
Политика

В Литве пройдут президентские выборы

Параллельно с выборами президента в Литве проходит и всенародный референдум по двум вопросам.
Обновлено вчера в 17:20
Экономика

Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании

Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых налоговых резидентов Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП в Петербурге

Шесть человек получили травмы в результате ДТП с участием трамвая в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 15:18
Происшествия

Комиссия проверит подготовку пилотов сгоревшего Superjet

Обновлено в 03:30
Наука

Выявлена основная причина аритмии у людей без вредных привычек

Канадские исследователи из Университета Британской Колумбии выяснили, что частые стрессы могут вызывать аритмию.
Обновлено в 02:03
Экономика

Богатейший человек Индии купил сеть магазинов игрушек Hamleys

Reliance Industries, которая принадлежит богатейшему жителю Индии Мукешу Амбани, приобрела сеть магазинов игрушек Hamleys, сообщает Guardian.
Обновлено 10 мая в 10:44
Политика

Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»

Украина будет держать курс на вступление в НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".
Обновлено вчера в 17:51
Политика

В Индонезии расследуют массовые смерти на выборах

В Индонезии начнется расследование массовых смертей членов избирательных комитетов и должностных лиц, сообщает издание Straits Times.
Обновлено в 04:16
Культура

Умерла актриса из сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон

Американская актриса Пегги Липтон, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Твин Пикс", умерла от рака в возрасте 72 лет в США.
Обновлено в 01:33
Футбол

Месси после вылета «Барселоны» из Лиги чемпионов сбрил бороду

Обновлено в 03:11
Здоровье

Сергей Цивилёв рассказал о мерах по улучшению медицины

Ситуацию в здравоохранении Кузбасса обсудили на совещании 11 мая. Губернатор Кузбасса дало оценку положению в медицине региона.
Обновлено вчера в 23:52
Общество

Под Астраханью обнаружили захоронение богатого сарматского воина

Ученые обнаружили в Астраханской области захоронение богатого сарматского воина.
Обновлено в 03:09
Политика

Цукерберг отказался разделять Facebook, Instagram и WhatsApp

Сооснователь Facebook Крис Хьюз опубликовал наделавшую много шума колонку в The New York Times, в которой призвал Марка Цукерберга разделить компанию на несколько частей.
Обновлено в 03:16
Авто

Составлен ТОП-3 самых надежных иномарок с пробегом из Европы

Обновлено в 02:11
Футбол

Клопп назвал четвертый гол в ворота «Барселоны» гениальным

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал четвертый гол своей команды в матче полуфинала Лиги чемпионов против «Барселоны».
Обновлено в 03:58
Политика

Помпео рассчитывает на встречу с Меркель в ближайшие несколько недель

Госсекретарь США Майк Помпео рассчитывает встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель в течение «ближайших пары недель».
Обновлено в 03:05
Гаджеты

Akasa представила PCIe-адаптер для двух накопителей M.2 с RGB-подсветкой

Компания Akasa представила адаптер под названием AK-PCCM2P-04, который позволяет подключить до двух твердотельных накопителей формата M.2 к разъёмам PCI Express материнской платы.
Обновлено в 02:03
Культура

Духовное оружие фронта: какие военные песни популярны до сих пор

В годы войны песня становится духовным оружием фронта и тыла, ведь даже в окопах солдаты поют и сочиняют стихи, пишет «МИР 24».
Обновлено в 04:07
Общество

В России изменились правила получения детских пособий

Как отмечается, до этого пособия на детей платили только по месту "прописки".
Обновлено в 02:28
Общество

Друзья пришли проститься с Доренко, несмотря на отмену кремации

Обновлено в 03:22
Армия и оружие

Порошенко заявил о создании сильной армии для «защиты от врага»

Обновлено вчера в 17:41
Футбол

«Зенит» выйдет на игру с ЦСКА в форме с чемпионскими нашивками

Сине-бело-голубые подготовили специальные нашивки на лазурную форму, в которой выйдут на встречу с армейцами.
Обновлено в 04:21
Общество

В Москве состоится мотопробег в память о Сергее Доренко

Обновлено в 00:07
Авто

Geely предлагает скидки на свои модели по программе трейд-ин

Обновлено вчера в 10:00
Политика

Польский генерал заявил о поражении в отношениях с Россией

Дипломат предложила польским властям в вопросах двусторонних отношениях с Москвой мыслить с точки зрения российской стороны, чтобы "формулировать адекватный ответ".
Обновлено вчера в 19:40
Футбол

Почему Александр Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО

Обновлено в 04:34
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