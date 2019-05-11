Футбол
Фанаты «Монако» пытались прорваться на поле после поражения от «Нима»Спорт-Экспресс вчера в 16:08
Фанаты "Монако" пытались выбежать на поле после матча 36-го тура чемпионата Франции против "Нима" (0:1). Футболисты вынуждены были скрываться от них в подтрибунном помещении. "Монако" за два тура до конца сезона занимает 17-е место в таблице, опережая идущий в зоне "стыков" "Кан" по разности мячей.
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 04:39, Ашберн
Футбол
«ПСЖ» и «Атлетико» планируют побороться за Ришарлисона
В лице Ришарлисона «ПСЖ» и «Атлетико» видят потенциальную замену своим звездным форвардам, которые могут уйти этим летом.
Обновлено в 03:10
Шоу-бизнес
Дополнительные исследования причин смерти журналиста Сергея Доренко могут занять около недели
Дополнительные исследования причин смерти журналиста Сергея Доренко могут занять около недели.
Обновлено в 04:00
Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Происшествия
Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области
В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа, который произошел в жилом доме в Ростовской области.
Обновлено вчера в 21:33
Политика
В Литве пройдут президентские выборы
Параллельно с выборами президента в Литве проходит и всенародный референдум по двум вопросам.
Обновлено вчера в 17:20
Экономика
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании
Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых налоговых резидентов Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП в Петербурге
Шесть человек получили травмы в результате ДТП с участием трамвая в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 15:18
Происшествия
Комиссия проверит подготовку пилотов сгоревшего Superjet
Обновлено в 03:30
Наука
Выявлена основная причина аритмии у людей без вредных привычек
Канадские исследователи из Университета Британской Колумбии выяснили, что частые стрессы могут вызывать аритмию.
Обновлено в 02:03
Экономика
Богатейший человек Индии купил сеть магазинов игрушек Hamleys
Reliance Industries, которая принадлежит богатейшему жителю Индии Мукешу Амбани, приобрела сеть магазинов игрушек Hamleys, сообщает Guardian.
Обновлено 10 мая в 10:44
Политика
Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»
Украина будет держать курс на вступление в НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".
Обновлено вчера в 17:51
Политика
В Индонезии расследуют массовые смерти на выборах
В Индонезии начнется расследование массовых смертей членов избирательных комитетов и должностных лиц, сообщает издание Straits Times.
Обновлено в 04:16
Культура
Умерла актриса из сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон
Американская актриса Пегги Липтон, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Твин Пикс", умерла от рака в возрасте 72 лет в США.
Обновлено в 01:33
Футбол
Месси после вылета «Барселоны» из Лиги чемпионов сбрил бороду
Обновлено в 03:11
Здоровье
Сергей Цивилёв рассказал о мерах по улучшению медицины
Ситуацию в здравоохранении Кузбасса обсудили на совещании 11 мая. Губернатор Кузбасса дало оценку положению в медицине региона.
Обновлено вчера в 23:52
Общество
Под Астраханью обнаружили захоронение богатого сарматского воина
Ученые обнаружили в Астраханской области захоронение богатого сарматского воина.
Обновлено в 03:09
Политика
Цукерберг отказался разделять Facebook, Instagram и WhatsApp
Сооснователь Facebook Крис Хьюз опубликовал наделавшую много шума колонку в The New York Times, в которой призвал Марка Цукерберга разделить компанию на несколько частей.
Обновлено в 03:16
Авто
Составлен ТОП-3 самых надежных иномарок с пробегом из Европы
Обновлено в 02:11
Футбол
Клопп назвал четвертый гол в ворота «Барселоны» гениальным
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал четвертый гол своей команды в матче полуфинала Лиги чемпионов против «Барселоны».
Обновлено в 03:58
Политика
Помпео рассчитывает на встречу с Меркель в ближайшие несколько недель
Госсекретарь США Майк Помпео рассчитывает встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель в течение «ближайших пары недель».
Обновлено в 03:05
Гаджеты
Akasa представила PCIe-адаптер для двух накопителей M.2 с RGB-подсветкой
Компания Akasa представила адаптер под названием AK-PCCM2P-04, который позволяет подключить до двух твердотельных накопителей формата M.2 к разъёмам PCI Express материнской платы.
Обновлено в 02:03
Культура
Духовное оружие фронта: какие военные песни популярны до сих пор
В годы войны песня становится духовным оружием фронта и тыла, ведь даже в окопах солдаты поют и сочиняют стихи, пишет «МИР 24».
Обновлено в 04:07
Общество
В России изменились правила получения детских пособий
Как отмечается, до этого пособия на детей платили только по месту "прописки".
Обновлено в 02:28
Армия и оружие
Порошенко заявил о создании сильной армии для «защиты от врага»
Обновлено вчера в 17:41
Футбол
«Зенит» выйдет на игру с ЦСКА в форме с чемпионскими нашивками
Сине-бело-голубые подготовили специальные нашивки на лазурную форму, в которой выйдут на встречу с армейцами.
Обновлено в 04:21
Общество
В Москве состоится мотопробег в память о Сергее Доренко
Обновлено в 00:07
Авто
Geely предлагает скидки на свои модели по программе трейд-ин
Обновлено вчера в 10:00
Политика
Польский генерал заявил о поражении в отношениях с Россией
Дипломат предложила польским властям в вопросах двусторонних отношениях с Москвой мыслить с точки зрения российской стороны, чтобы "формулировать адекватный ответ".
Обновлено вчера в 19:40
Футбол
Почему Александр Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО
Обновлено в 04:34