Футбол
Фанаты «Монако» хотели прорваться на поле после поражения от «Нима»Бомбардир.ру вчера в 23:19
В 36 туре Лиги 1 «Монако» в гостях уступил «Ниму» (0:1). После игры болельщики проигравшей стороны пытались прорваться на поле.
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 01:37, Ашберн
Общество
Кто такие выживальщики и почему они боятся апокалипсиса
"Одни полагаются на навыки и учатся выживать в диких условиях, другие — готовят запасы и организуют место длительного проживания", — объясняет выживальщик Анатолий Ефремов (имя изменено по его просьбе).
Обновлено в 01:00
Гаджеты
Никаких яблок: Google презентовала новую версию Android
Десятая версия мобильной операционной системы Android была презентована Google.
Обновлено вчера в 23:00
Здоровье
Дерматолог рассказал, какие родинки могут быть опасны для здоровья
Родинки могут быть на любом участке тела, в том числе на ладонях, плоскими и выпуклыми, разными по размеру и даже превышать 6 мм.
Обновлено вчера в 23:29
Финансы
Рост доллара неизбежен из-за обострения отношений между США и Китаем
На новой неделе поведение рубля определят три основных фактора: нефть, скупка иностранной валюты Минфином и очевидное фиаско торговой сделки между Китаем и США.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Вдова Олега Табакова рассказала о своей новой роли
Обновлено в 00:58
Политика
Гуайдо поручил своему представителю встретиться с военными в США
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо попросил своего представителя в США Карлоса Веккьо встретиться с американскими военными.
Обновлено вчера в 23:20
Политика
В партии Порошенко заявили о «нарушении» Россией прав коренных народов
«Об обращении Верховной рады к ООН, ПАСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОБСЕ, национальным парламентам государств мира об осуждении нарушения прав коренных народов в России», — говорится в сообщении на сайте партии действующего президента страны.
Обновлено вчера в 22:06
Происшествия
В Москве нашли мертвым помощника прокурора
Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено вчера в 16:02
Происшествия
В Свердловской области два человека погибли при пожаре в деревне
Женщина и ребенок погибли в ночь на воскресенье при пожаре в частном доме в деревне Ретнёво Свердловской области.
Обновлено в 00:17
Хоккей
Каапо Какко забил пять голов в двух матчах чемпионата мира — 2019
Сборная Словакии встречалась с командой Финляндии в матче группового раунда чемпионата мира 2019 года по хоккею.
Обновлено вчера в 16:49
Шоу-бизнес
Загитова порадовала поклонников фотографией в купальнике
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова порадовала поклонников фотографией в купальнике.
Обновлено вчера в 12:01
Энергетика
Отгрузку качественной российской нефти возобновили в порту Усть-Луга
Порт Усть-Луга в Ленинградской области возобновил отгрузку российской экспортной нефти, соответствующей требованиям ГОСТа.
Обновлено 10 мая в 10:43
Экономика
В десятку богатейших людей Великобритании вошли трое россиян
В список самых богатых людей Великобритании по версии газеты The Sunday Times попали трое россиян — основатель USM Holdings Алишер Усманов, основной владелец Millhouse Роман Абрамович и крупнейший акционер Альфа-Банка Михаил Фридман, рейтинг опубликован на сайте издания.
Обновлено вчера в 22:44
Единоборства
UFC. Андраде нокаутировала Намаюнас и завоевала чемпионский титул
В главном поединке вечера встречались действующая чемпионка в наилегчайшем весе американка Роуз Намаюнас и представительница Бразилии Джессика Андраде.
Обновлено в 01:31
Происшествия
Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области
В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа, который произошел в жилом доме в Ростовской области.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия
В Петербурге шесть человек пострадали в ДТП с трамваем и маршруткой
Трое из шести пострадавших находились в трамвае. Две 15-летние школьницы обратились в детскую городскую больницу самостоятельно.
Обновлено вчера в 15:22
Культура
Умерла звезда сериала «Твин Пикс»
Американская актриса Пегги Липтон, известная по роли Нормы Дженнингс в сериале "Твин Пикс", умерла в возрасте 72 лет.
Обновлено в 01:11
Происшествия
СК начал проверку по факту жесткой посадки самолета в Оренбурге
Уральское Следственное управление Следственного комитета РФ на транспорте начало проверку по факту жесткой посадки самолета Boeing 737 компании Nordwind в аэропорту Оренбурга.
Обновлено вчера в 10:03
Шоу-бизнес
Из-за дождя на Екатерине Климовой едва не разошлось платье
Из-за непогоды выступление артистов было под большим вопросом. Однако зрителей не испугал дождь, и они до конца досмотрели концерт.
Обновлено вчера в 10:35
Общество
Гороскоп на неделю с 13 по 19 мая для всех знаков зодиака
Зарплата остается неизменной в ближайшие недели, но на дополнительных доход можно повлиять.
Обновлено вчера в 17:10
Общество
В Краснодарском крае выпал град размером с перепелиное яйцо
Видеозапись моментально попала в соцсети. На кадрах видны крупные осколки льда размером с перепелиное яйцо.
Обновлено вчера в 15:10
Единоборства
Фрейре завоевал титул чемпиона Bellator в легком весе
Боец смешанного стиля (MMA) Патрисио Фрейре одержал победу над Майклом Чендлером и завоевал титул чемпиона в легком весе на турнире Bellator 221, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:54
Авто
Это забавно: новый Suzuki Jimny в виде внедорожных роликов
В России новый Suzuki Jimny, к сожалению, пока не представлен, а в продаже находится его предыдущее поколение, оснащаемое 1,3-литровым двигателем, стоимость которого, с учетом распродаж, составляет уже от 995 000 рублей.
Обновлено в 01:00
Общество
Гороскоп на 12 мая: Весам не разлучаться с партнером, а Стрельцов сопровождает удача
Астропрогноз на 12 мая, составленный экспертами сервиса Astrostar.ru, представляет своим читателям ИА IrkutskMedia (ИркутскМедиа).
Обновлено вчера в 19:00
Шоу-бизнес
В РПЦ осудили Петросяна за «связь с молодой девицей»
Обновлено в 01:22
Общество
Петербургский ПЕН-клуб выразил поддержку Елене Чижовой
Петербургский ПЕН-клуб выразил солидарность с писателем Еленой Чижовой, на которую написали заявление в Следственный комитет за статью о блокаде.
Обновлено вчера в 02:49
Политика
Глава МИД Франции заявил об угрозе возникновения международной анархии
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что призывы к конфронтации государств могут привести к международной анархии.
Обновлено вчера в 21:41
Политика
Помпео в Москве собирается обсудить Афганистан, Венесуэлу и Сирию
Глава Госдепартамента США собирается обсудить ситуацию в Венесуэле. Об этом он сказал в интервью телеканалу CNBC.
Обновлено в 01:29
Космос
Открытие в космосе: ученые выявили объект, который быстрее скорости света
Даже задействовав современные методики изучения космоса, ученым не удалось понять, откуда взялась странная аномалия.
Обновлено вчера в 05:00