Фанаты «Монако» хотели прорваться на поле после поражения от «Нима»Бомбардир.ру вчера в 23:19

В 36 туре Лиги 1 «Монако» в гостях уступил «Ниму» (0:1). После игры болельщики проигравшей стороны пытались прорваться на поле.

Фанаты «Монако» хотели прорваться на поле после поражения от «Нима»

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