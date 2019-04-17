Футбол
Фанаты «Манчестер Юнайтед» оскорбили на расовой почве капитана командыРИА Новости 09:27
Защитник и капитан английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с испанской "Барселоной" подвергся оскорблениям на расовой почве со стороны фанатов собственной команды, сообщает Daily Mail.
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