Футбол

Фанаты «Манчестер Юнайтед» оскорбили на расовой почве капитана командыРИА Новости 09:27

Защитник и капитан английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с испанской "Барселоной" подвергся оскорблениям на расовой почве со стороны фанатов собственной команды, сообщает Daily Mail.
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Янг подвергся расистским оскорблениям после поражения «МЮ» в игре с «Барселоной»

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Эшли Янг подвергся расистским оскорблениям после поражения «Манчестер Юнайтед» от «Барселоны»

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Фанаты «Манчестер Юнайтед» оскорбили капитана команды на расовой почве

Sportbox.RU10:00

Фанаты «Манчестер Юнайтед» оскорбили капитана команды на расовой почве

Матч ТВ10:00

Фанаты «Манчестер Юнайтед» оскорбили на расовой почве капитана команды

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Фанаты «МЮ» оскорбили Янга на расовой почве в твиттере после матча с «Барселоной»

Sports.ru08:15
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