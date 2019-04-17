Футбол
Фанаты «Манчестер Юнайтед» оскорбили на расовой почве капитана командыРИА Новости 09:27
Защитник и капитан английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с испанской "Барселоной" подвергся оскорблениям на расовой почве со стороны фанатов собственной команды, сообщает Daily Mail.
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Обновлено в 13:26
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Суд в Москве продлил арест командира украинских моряков
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Абрамович-младший передумал выращивать овощи на Дальнем Востоке
О планах построить теплицы Аркадий Абрамович-младший говорил в конце 2018 года. Выращивать собирались помидоры, огурцы и сладкий перец.
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УАЗ выпустил новую версию «буханки»
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Авто
Mercedes-Benz отзывает в России более 700 автомобилей
Отзыву подлежат 23 малотоннажных автомобиля Mercedes-Benz Sprinter и V-Class, переданных покупателям в этом году, для замены приборной панели.
Обновлено в 08:37
Происшествия
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Американец Майк Коул, которого избил футболист «Спартака» Аяз Гулиев, в своем обращении заявил, что мнение о россиянах у него только улучшилось, и пообещал вместе со спортсменом направить большую сумму благотворительному фонду в Дагестане.
Обновлено в 13:41
Происшествия
В Петербурге загорелся дом, где жил Маяковский
В доходном доме В.П. Брискорна на Жуковского, 7-9 в 1918 году жил поэт-авангардист Владимир Маяковский.
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Обновлено в 12:02
Финансы
Чистый спрос россиян на валюту в феврале снизился на 20%
Сегодня, 17 апреля 2019 года, Центробанк РФ сообщил, что чистый спрос на иностранную валюту в феврале текущего года по сравнению с январём снизился на 20%, до $0,8 млрд. за счёт существенного увеличения предложения доллара США.
Обновлено в 05:31
Армия и оружие
СБУ обвинила в убийствах украинских военных чинов генерала ФСБ
Организатором убийств представителя ГУР Минобороны Украины Шаповала и полковника СБУ Хараберюша является генерал-лейтенант ФСБ РФ Дмитрий Минаев.
Обновлено в 06:59
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Актера Панкратова-Черного сняли с рейса
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Политика
Путин рассмешил желающих сфотографироваться с ним девушек
Президент России Владимир Путин рассмешил желающих сфотографироваться с ним девушек.
Обновлено в 13:47
Футбол
Салах может покинуть «Ливерпуль» из-за конфликта с Клоппом
Желание 26-летнего египтянина покинуть мерсисайдцев связано с разногласиями с главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом.
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Технологии
Telegram нашел партнера для запуска своей блокчейн-платформы TON
Мессенджер Telegram, который готовится к запуску проекта блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) с привязанной к ней криптовалютой Gram, нашел партнера в лице Wirecard AG, следует из заявления немецкой компании Wirecard.
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Происшествия
В Крыму на границе с Украиной задержали сторонника «Хизб ут-Тахрир»
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«Меги» и автовокзал в Мурино эвакуируют
Сообщается, что горожанам срочно пришлось покинуть два торговых центра – «Мегу Парнас» и «Мегу Дыбенко», а также автовокзал в Мурино.
Обновлено в 13:13
Политика
Путин наградил орденами и медалями более 60 сотрудников «Роснефти»
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами и медалями ряда сотрудников компании «Роснефть».
Обновлено в 12:57
Армия и оружие
Шойгу заявил о необходимости укрепления базы в Таджикистане
Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции 17 апреля по итогам российско-таджикистанских переговоров заявил о том, что российская военная база в Таджикистане важна с точки зрения поддержания стабильности и мира в регионе.
Обновлено в 13:42