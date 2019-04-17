Футбол

Фанаты «Манчестер Юнайтед» оскорбили на расовой почве капитана командыРИА Новости 09:27

Защитник и капитан английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с испанской "Барселоной" подвергся оскорблениям на расовой почве со стороны фанатов собственной команды, сообщает Daily Mail.
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Фанаты «Манчестер Юнайтед» оскорбили капитана команды на расовой почве

Sportbox.RU10:00

Эшли Янг подвергся расистским оскорблениям после поражения «Манчестер Юнайтед» от «Барселоны»

Sport24.ru10:28

Фанаты «Манчестер Юнайтед» оскорбили капитана команды на расовой почве

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Капитан «Манчестер Юнайтед» стал жертвой расизма в «Твиттере»

Чемпионат13:00

Фанаты «Манчестер Юнайтед» оскорбили на расовой почве капитана команды

РИА Новости09:27

Фанаты «МЮ» оскорбили Янга на расовой почве в твиттере после матча с «Барселоной»

Sports.ru08:15
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Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали

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Директор департамента Минпромторга Денис Пак, проходящий потерпевшим в деле о драке с участием Павла Мамаева и Александра Кокорина, выступил в суде, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
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ФАС ответила на предложение Белоруссии повысить тариф на транзит нефти

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Госдума ужесточила наказание для водителей за побег с места ДТП

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Медведев отчитается в Госдуме о работе правительства в 2018 году

Сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев приедет в Государственную Думу, чтобы представить депутатам отчет о работе правительства в 2018 году.
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Происшествия

В Севастополе убили мужчину за отказ танцевать лезгинку в баре

В Севастополе уроженец Дагестана убил мужчину в баре за отказ танцевать лезгинку, сообщает МВД по Республике Дагестан на официальной странице ведомства в Instagram.
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Chery привезет в Россию новый седан Arrizo GX

Китайская автомобильная компания Chery намерена в скором времени начать продажи в России новой модели седана под названием Chery Arrizo GX.
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Автомобиль получил бензиновый двигатель Renault и японский вариатор Jatco.
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Недавно молодая мать получила письмо из мэрии, в котором говорится, что в связи с получением подарка стоимостью более 4 тыс. рублей (сертификатов и «букета цветов в количестве 1 штука на общую сумму 2025 рублей») она должна подать налоговую декларацию и заплатить 2343 рубля.
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На Кубани арестована директор филиала Адыгейского ВУЗа

В Белореченске арестовали директора местного филиала Адыгейского государственного университета.
Обновлено в 12:59
Интернет

ФАС возбудила дело против HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении сетевых сервисов по поиску работы HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru.
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Суд в Москве продлил арест командира украинских моряков

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Абрамович-младший передумал выращивать овощи на Дальнем Востоке

О планах построить теплицы Аркадий Абрамович-младший говорил в конце 2018 года. Выращивать собирались помидоры, огурцы и сладкий перец.
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УАЗ выпустил новую версию «буханки»

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Авто

Mercedes-Benz отзывает в России более 700 автомобилей

Отзыву подлежат 23 малотоннажных автомобиля Mercedes-Benz Sprinter и V-Class, переданных покупателям в этом году, для замены приборной панели.
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Специалисты NASA подтвердили информацию о глобальном потеплении

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Избитый Гулиевым американец решил «красиво закончить мерзкую историю»

Американец Майк Коул, которого избил футболист «Спартака» Аяз Гулиев, в своем обращении заявил, что мнение о россиянах у него только улучшилось, и пообещал вместе со спортсменом направить большую сумму благотворительному фонду в Дагестане.
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В доходном доме В.П. Брискорна на Жуковского, 7-9 в 1918 году жил поэт-авангардист Владимир Маяковский.
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Сегодня, 17 апреля 2019 года, Центробанк РФ сообщил, что чистый спрос на иностранную валюту в феврале текущего года по сравнению с январём снизился на 20%, до $0,8 млрд. за счёт существенного увеличения предложения доллара США.
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Президент России Владимир Путин рассмешил желающих сфотографироваться с ним девушек.
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Желание 26-летнего египтянина покинуть мерсисайдцев связано с разногласиями с главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом.
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Сообщается, что горожанам срочно пришлось покинуть два торговых центра – «Мегу Парнас» и «Мегу Дыбенко», а также автовокзал в Мурино.
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Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции 17 апреля по итогам российско-таджикистанских переговоров заявил о том, что российская военная база в Таджикистане важна с точки зрения поддержания стабильности и мира в регионе.
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Эшли Янг
Британский футболист
Английский футболист, игрок клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии по футболу. Выступает на позициях вингера и крайнего защитника. Янг - воспитанник «Уотфорда», с 2007 по 2011 годы он выступал за бирмингемскую «Астон Виллу», с 2011 года - за «Манчестер Юнайтед».
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Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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