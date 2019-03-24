Футбол

Фанаты «Луго» скандировали пожелания смерти ЗозулеSports.ru вчера в 16:55

Фанаты "Луго" скандировали оскорбительные кричалки в адрес украинского форварда "Альбасете" Романа Зозули во время матча испанской сегунды (0:3). Как сообщает Аирааlва, фанаты кричали "Zozulia muérete", что можно перевести, как "Зозуля, умри".
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Фанаты клуба испанской Сегунды желали смерти украинскому игроку соперника

Газета.Ruвчера в 20:46

СМИ: Болельщики испанского клуба скандировали пожелания смерти в адрес украинского футболиста

RT на русскомвчера в 20:08

Фанаты «Луго» скандировали пожелания смерти Зозуле

Sports.ruвчера в 16:55

Фанаты испанского «Луго» пожелали смерти украинскому легионеру «Альбасете»

Вести.Ruвчера в 19:44

На матче Сегунды фанаты «Луго» скандировали «Зозуля, умри»

Sport24.ruвчера в 19:20

Фанаты «Луго» скандировали пожелания смерти Зозуле

Спорт-Экспрессвчера в 17:21

Фанаты «Луго» скандировали пожелания смерти Зозуле во время матча Сегунды

Чемпионатвчера в 19:54
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 03:06, Ашберн
Общество

В Москве через несколько дней ожидается «рецидив зимы»

В середине будущей недели в Москве ожидается похолодание. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает погодный центр «Фобос».
Обновлено в 02:16
Политика

The Sunday Times узнала о заговоре министров против Мэй

Члены кабинета премьер-министра Великобритании Терезы Мэй готовят полномасштабный заговор для отстранения ее от власти, сообщила местная газета The Sunday Times.
Обновлено вчера в 20:34
Политика

Порошенко: Визит Медведчука и Бойко в Москву направлен против Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что визит кандидата в президенты страны Юрия Бойко и лидера движения "Украинский выбор - Право народа" Виктора Медведчука и их переговоры с руководством "Газпрома" направлены против Украины.
Обновлено вчера в 07:54
Авто

В России представлен обновленный кроссовер Mazda CX-9

Компания Mazda привезла в Россию обновленную версию флагманского кроссовера CX-9.
Обновлено вчера в 10:32
Здоровье

Что придумали в России вместо мельдония?

Как проинформировал руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба, новый препарат – это биологически активная добавка (БАД), содержащая аминокислоты и минералы.
Обновлено вчера в 18:16
Баскетбол

Трипл-дабл Дончича помог «Далласу» разгромить «Голден Стэйт»

Самым результативным игроком встречи стал форвард "Маверикс" Лука Дончич, который сделал трипл-дабл - 23 очка, 11 подборов и 10 передач.
Обновлено вчера в 22:56
Гаджеты

Дизайнер Apple назвал секрет успеха AirPods

Обновлено вчера в 21:33
Музыка

Киркоров в Брянске восхитил поклонников после томительного ожидания

С восхищением приняли брянские поклонники концерт «короля российской эстрады» Филиппа Киркорова, который состоялся в ледовом дворце «Брянск».
Обновлено в 02:17
Политика

В Германии признали неспособность Европы противостоять России, США и Китаю

Россия, Китай и Соединенные Штаты конкурируют за влияние на формирование нового миропорядка, однако Европейскому союзу нечего им противопоставить, пишет профессор Кельнского университета Томас Егер в статье для Frankfurter Allgemeine.
Обновлено в 02:53
Происшествия

В Петербурге эвакуировали шесть торговых центров

Обновлено вчера в 14:02
Происшествия

Источник назвал предполагаемую причину загрязнения воды в Хасавюрте

Обновлено вчера в 14:55
Политика

В МИРЭС назвали Россию энергетической сверхдержавой

Генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристоф Фрай заявил, что Россия останется энергетической сверхдержавой вне зависимости от развития международной энергетики.
Обновлено в 01:06
Общество

На Камчатке около восьми тонн рыбных отходов вывалились на дорогу

Обновлено вчера в 23:43
Происшествия

Один человек погиб при стрельбе в Сан-Франциско

Один человек погиб, ещё трое получили ранения в результате стрельбы в американском Сан-Франциско, передаёт ABC со ссылкой на полицию.
Обновлено в 02:05
Авто

Составлен ТОП-3 самых надежных внедорожников в 2019 году

Ссылаясь на общедоступную статистику поломок и отзывы владельцев, «Автоновости дня» составили ТОП-3 самых надежных внедорожников в 2019 году.
Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес

Дочь Началовой написала матери письмо после ее смерти

Виктор Началов, отец ушедшей из жизни певицы Юлии Началовой, сообщил, что ее 12-летняя дочь Вера написала умершей матери письмо.
Обновлено вчера в 19:30
Единоборства

Бывший чемпион UFC нокаутировал соперника «ударом Супермена»

В концовке второго раунда Петтис оттолкнулся от клетки и нанес 36-летнему Томпсону удар кулаком в прыжке.
Обновлено в 01:53
Общество

«Газпром нефть» профинансирует реставрацию крупнейшего храма Сербии

"Газпром нефть" подписала с Сербской православной церковью (СПЦ) соглашение о финансировании работ по украшению алтарной части храма Святого Саввы в Белграде.
Обновлено вчера в 14:15
Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Омске

Обновлено в 00:13
Происшествия

В Крыму 10 рабочих санатория госпитализировали с отравлением

Обновлено вчера в 16:56
Шоу-бизнес

Герцогиня Кембриджская решила избавиться от лучшей подруги

Уточняется, что герцогиня Кембриджская сочла Роуз Ханбери конкуренткой.
Обновлено в 02:51
Происшествия

Новая Зеландия запретила манифест стрелка из Крайстчерча

Новозеландское ведомство по классификации фильмов и литературных произведений признало незаконным манифест Брентона Тарранта, по версии следствия, устроившего стрельбу в городе Крайстчерч, сообщил телеканал CNN.
Обновлено вчера в 19:37
Здоровье

Больные раком мозга назвали симптомы, которые изначально игнорировали

Обновлено вчера в 21:17
Экономика

Чубайс высказался по приватизации «Роснано»

Председатель правления ООО УК "Роснано" Анатолий Чубайс считает приватизацию компании маловероятной.
Обновлено вчера в 08:30
Культура

Первая жена Майкла Джексона предсказала его смерть

Первая жена американского певца Майкла Джексона Лиза-Мари Пресли чувствовала его приближающуюся смерть.
Обновлено в 01:40
Финансы

Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделю

Однако ставки вкладов, а также кредитов могут начать падать значительно раньше ключевой, полагают банкиры.
Обновлено вчера в 03:56
Экономика

В Японии опасаются краха из-за гуляний по случаю отречения императора

Скоро в Японии будут 10-дневные выходные, жители страны станут отмечать отречение от престола императора Акихито и чествовать нового правителя, сообщает британское издание The Financial Times.
Обновлено в 00:27
Спорт

Большунов сломал палку и проиграл Клебо в финале Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов показал лишь седьмой результат в масс-старте в финале Кубка мира, теперь уступая в дистанционном зачете норвежцу Йоханнесу Клебо 42 очка.
Обновлено вчера в 15:40
Общество

Prodigy пригласили фанатов группы на похороны Кита Флинта

Обновлено вчера в 17:49
Шоу-бизнес

Звезда шоу «Дом-2» Руслан Проскуров сыграл свадьбу

О личной жизни шоумен не распространялся, но накануне стало известно, что они с возлюбленной сыграли свадьбу.
Обновлено вчера в 07:32
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Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из одноимённого города, в одноимённой провинции, в автономном сообществе Кастилия - Ла-Манча. Клуб основан в 1940 году, домашние матчи проводит на стадионе «Карлос Бельмонте», вмещающем 17 300 зрителей. Лучшие годы клуба пришлись на 1990-е годы, когда он был постоянным участником Примеры. Лучшим достижением «Альбасете» в чемпионате Испании стало 7-е место в сезоне 1991/92. Последний раз в высшей испанской лиге клуб участвовал в сезоне 2004/05.
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