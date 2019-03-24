Футбол
Фанаты «Луго» скандировали пожелания смерти ЗозулеSports.ru вчера в 16:55
Фанаты «Луго» скандировали оскорбительные кричалки в адрес украинского форварда «Альбасете» Романа Зозули во время матча испанской сегунды (0:3). Как сообщает Аupaalba, фанаты кричали «Zozulia muérete», что можно перевести, как «Зозуля, умри».
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СМИ: Болельщики испанского клуба скандировали пожелания смерти в адрес украинского футболиста
RT на русскомвчера в 20:08
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