Футбол

Фанаты «Луго» скандировали пожелания смерти ЗозулеSports.ru вчера в 16:55

Фанаты «Луго» скандировали оскорбительные кричалки в адрес украинского форварда «Альбасете» Романа Зозули во время матча испанской сегунды (0:3). Как сообщает Аupaalba, фанаты кричали «Zozulia muérete», что можно перевести, как «Зозуля, умри».
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Фанаты клуба испанской Сегунды желали смерти украинскому игроку соперника

Газета.Ruвчера в 20:46

СМИ: Болельщики испанского клуба скандировали пожелания смерти в адрес украинского футболиста

RT на русскомвчера в 20:08

Фанаты «Луго» скандировали пожелания смерти Зозуле во время матча Сегунды

Чемпионатвчера в 19:54

Фанаты испанского «Луго» пожелали смерти украинскому легионеру «Альбасете»

Вести.Ruвчера в 19:44

На матче Сегунды фанаты «Луго» скандировали «Зозуля, умри»

Sport24.ruвчера в 19:20

Фанаты «Луго» скандировали пожелания смерти Зозуле

Спорт-Экспрессвчера в 17:21

Фанаты «Луго» скандировали пожелания смерти Зозуле

Sports.ruвчера в 16:55
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 07:36, Ашберн
Политика

Мировой энергетический совет назвал Россию сверхдержавой

На прошлой неделе другая крупная организация в сфере энергетики — Международный энергетический совет — выпустила доклад, в котором говорится, что на мировом рынке может возникнуть дефицит нефти, если сохранится общий спрос, а в Венесуэле продолжится сокращение добычи, где еще до недавних пор добывали по 1,2 млн барр./сутки.
Обновлено в 04:49
Происшествия

В деле о хищениях в гособоронзаказе появились сайентологи

У руководителей Липецкого станкостроительного предприятия (ЛССП), где накануне прошли обыски в рамках дела о хищениях в гособоронзаказе, нашли литературу сайентологов.
Обновлено вчера в 15:41
Общество

Полуголый «повелитель холода» установил мировой рекорд в Якутии

Калиниградец Олег Резанов, носящий титул "Повелитель холода", совершил рекордный прыжок с парашютом в Якутии.
Обновлено в 00:30
Происшествия

Две маршрутки столкнулись под Петербургом

Из-за ДТП с участием двух маршрутных такси пострадали 11 человек, семь из которых экстренно госпитализировали, сообщает ТАСС со ссылкой на региональные управления ГИБДД.
Обновлено в 04:57
Спорт

Женская сборная России выиграла бронзу ЧЕ в стрельбе из пистолета

Женская сборная России заняла третье место в командных соревнованиях в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на чемпионате Европы, который проходит в Осиеке (Хорватия).
Обновлено в 06:05
Происшествия

В летевший в Сочи самолёт ударила молния

«При заходе на посадку на удалении 35 км от аэропорта Сочи в самолёт авиакомпании «Победа» попала молния», — указано в тексте.
Обновлено в 07:29
Шоу-бизнес

Актриса Порошина появилась с кольцом и в сопровождении незнакомца

Актриса Мария Порошина, недавно родившая пятого ребенка, впервые появилась на публике после счастливого события.
Обновлено в 06:08
Здоровье

Благовещенцам на улице раздали ромашки

Населению раздавали памятки о профилактике туберкулеза и белые ромашки.
Обновлено в 04:09
Происшествия

Источник назвал предполагаемую причину загрязнения воды в Хасавюрте

Обновлено вчера в 14:55
Происшествия

В Новой Зеландии два человека погибли при крушении легкого самолета

Обновлено в 07:01
Гаджеты

Илон Маск готовит для Tesla новый браузер

Обновлено в 04:04
Политика

Пушков заявил, что доклад Мюллера не содержит «ничего конкретного»

Пушков заявил, что доклад Мюллера не содержит «ничего конкретного», поскольку никакого «сговора с Россией» попросту не было.
Обновлено вчера в 22:24
Гаджеты

Xiaomi выпустит новый легкий ноутбук Mi Notebook Air

Обновлено вчера в 10:15
Общество

В Москве через несколько дней ожидается «рецидив зимы»

Обновлено в 02:16
Путешествия

Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм в Тихом океане

Российский путешественник Федор Конюхов пережил сильнейший 12-балльный шторм, в который угодил во время кругосветной экспедиции на весельной лодке.
Обновлено в 04:23
Политика

Погранслужба Украины заявила об открытии КПП «Золотое» в Донбассе

Пропуск лиц и транспортных средств через КПП "Золотое" в Луганской области восстановлен, сообщила в воскресенье пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
Обновлено в 04:43
Шоу-бизнес

Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти

Обновлено вчера в 13:17
Общество

Меган Маркл и принц Гарри потратили $4 млн на ремонт дома

Меган Маркл и принц Гарри потратили на ремонт своего коттеджа Фрогмор в Виндзоре почти $4 млн.
Обновлено в 03:04
Происшествия

Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии

В интернете появилось видео, которое снимали пассажиры круизного лайнера Viking Sky, терпящего бедствие в норвежских водах.
Обновлено в 02:37
Шоу-бизнес

Катя Лель рассказала, что подарила Началовой ее дочь перед смертью

Певица Катя Лель рассказала о счастливом талисмане Юлии Началовой, скончавшейся на 39-м году жизни.
Обновлено в 04:33
Хоккей

Кузнецов ответил на оскорбление канадского хоккейного эксперта

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов не стал вступать в перепалку с 85-летним экспертом Доном Черри, заявив, что для него более важным является мнение семьи и партнёров по команде.
Обновлено в 06:40
Общество

В камерах российских СИЗО появятся платные кабельные каналы

ФСИН планирует расширить перечень платных услуг в СИЗО за счет каналов кабельного телевидения.
Обновлено в 04:09
Финансы

Сбербанк резко снизил максимальную ставку рублевых вкладов

Сбербанк досрочно прекратил действие сезонного промовклада «Лови выгоду» с рекордной для него ставкой до 7,65% годовых.
Обновлено в 03:14
Единоборства

Боец UFC Энтони Петтис выиграл первый поединок в новом весе

Энтони Петтис нокаутировал Стивена Томпсона в главном бою турнира UFC Fight Night 148 в Нэшвилле.
Обновлено в 03:27
Космос

В воскресенье ожидается магнитная буря

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, в воскресенье, 24 марта, ожидается магнитная буря.
Обновлено 22 марта в 10:34
Транспорт

Строители установили все пролеты железнодорожной части Крымского моста

Строители установили все пролеты железнодорожной части моста через Керченский пролив, сообщает инфоцентр "Крымский мост".
Обновлено в 06:48
Шоу-бизнес

«Звезда растет»: трехлетняя дочь Екатерины Климовой очаровала Сеть

Актриса поделилась забавными видео с младшей дочкой. Трехлетняя дочь Екатерины Климовой и Гелы Месхи Белла — настоящий талант.
Обновлено вчера в 15:05
Культура

Стрейзанд извинилась перед жертвами насилия со стороны Майкла Джексона

Обновлено в 05:01
Происшествия

Восемь тонн рыбных голов рассыпали у здания правительства Камчатки

Обновлено вчера в 19:11
Футбол

Джеко: «умер» 100 раз, чтобы сборная Боснии и Герцеговины жила

Напомним, 33-летний игрок получил памятную майку за 100 матчей, сыгранных за сборную Боснии и Герцеговины, перед встречей отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Армении (2:1).
Обновлено в 07:05
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Украинский футболист, нападающий испанского клуба «Альбасете».
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Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из одноимённого города, в одноимённой провинции, в автономном сообществе Кастилия - Ла-Манча. Клуб основан в 1940 году, домашние матчи проводит на стадионе «Карлос Бельмонте», вмещающем 17 300 зрителей. Лучшие годы клуба пришлись на 1990-е годы, когда он был постоянным участником Примеры. Лучшим достижением «Альбасете» в чемпионате Испании стало 7-е место в сезоне 1991/92. Последний раз в высшей испанской лиге клуб участвовал в сезоне 2004/05.
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