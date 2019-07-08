Болельщики московского "Локомотива" объяснили, почему во время матча за Олимп - Суперкубок России против петербургского "Зенита" они молчали первые 35 минут игры, передает "Матч ТВ".

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Фанаты «Локомотива» объяснили 35 минут молчания в матче с «Зенитом»

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