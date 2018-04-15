Фанаты «Ливерпуля» почтили память жертв трагедии на «Хиллсборо»Евро-футбол.ру вчера в 12:45

Фанаты "Ливерпуля" почтили память жертв трагедии на "Хиллсборо" посредством яркого перфоманса на трибунах "Энфилда" перед игрой против "Челси".

Шоу-бизнес Сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов рублей 21-летний сын Олега Газманова недавно приобрел дорогостоящую иномарку – Mercedes S-Class Coupe, стоимость которой составляет от 10 до 15 миллионов рублей.

Политика После фашистского приветствия в эфире НТВ началась драка Во эфире ток-шоу "Место встречи" на НТВ телеведущий Иван Трушкин выгнал писателя Сергея Лойко после его высказывания об Украине.

Политика Путин подписал закон о запрете хостелов в жилых домах Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в многоквартирных домах.

Экономика В России создадут семь новых территорий опережающего развития Премьер России Дмитрий Медведев поручил создать в России семь новых территорий опережающего развития (ТОР), передает «Интерфакс».

Шоу-бизнес Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.

Происшествия Петербуржец погиб при попытке разобрать дома гранату По предварительным данным, двое мужчин 1968 и 1999 годов рождения привезли с расположенной в Ленинградской области дачи неустановленный боеприпас и попытались его разобрать, в результате чего произошел взрыв, пишет сайт kp.ru.

Шоу-бизнес Анна Семенович взбудоражила мужчин полуобнаженным видом "Теплота в душе, передается и на внешность Всем отличного дня и недели как и обещала, пусть это фото немного взбудоражит мужчин", - написала Анна под снимком.

Происшествия Автобус с детьми попал в ДТП под Тулой Около 40 детей из Орла возвращались домой после экскурсии в Рязани. По словам полицейских, автобус съехал в кювет и опрокинулся.

Политика Порошенко предложил Зеленскому дату и время дебатов Действующий президент Украины Петр Порошенко предлагает своему оппоненту Владимиру Зеленскому провести дебаты 19 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве с 16.00 до 18.00 (совпадает с мск) помимо дебатов на Общественном ТВ, сообщил представитель штаба Порошенко Олег Медведев.

Важное за сутки Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019» Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.

Происшествия Головой о стену: в Красноярске учительница избила двух восьмиклассниц На кадрах, которые сняли их сверстники, видно, что произошла перепалка учителя с одной из школьниц, а когда вторая за нее заступилась, преподаватель схватила ее за волосы и стала бить головой о стену и парту.

Происшествия Лидера группы радикальных исламистов задержали в Севастополе «Установлено, что уроженец Узбекистана, 1984 года рождения, являясь лидером группы радикальных исламистов, в одном из религиозных учреждений Севастополя проводил проповеди с использованием запрещенной литературы, в которых призывал к насильственным действиям в отношении граждан, не разделяющих его религиозных убеждений»,— сказано в сообщении пресс-службы.

Происшествия Десять человек пострадали при наезде автобуса на стену в Москве Рейсовый автобус наехал на препятствие на востоке Москвы, в результате десять человек получили травмы, сообщает ТАСС, ссылаясь на осведомленный источник в правоохранительных органах.

Общество Шведская журналистка признала русский язык непостижимым Журналистка шведской газеты Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен призналась, что чем лучше она говорит по-русски, тем непостижимей кажутся беседы на нем. По словам корреспондента, неоднозначные фразы вызывают у нее недоумение.

Энергетика «Газпром» возобновил покупку туркменского газа Поставки газа из Туркменистана в Россию в рамках 25-летнего контракта, заключенного "Газпромом" и "Туркменгазом" в 2003 году, возобновлены.

Политика Совет ЕС одобрил поправки к Газовой директиве Совет стран ЕС утвердил поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые касаются работы морских газопроводов и, следовательно, распространятся на "Северный поток — 2".

Шоу-бизнес Мужа Ксении Бородиной прооперировали На днях халатное отношение Курбана Омарова к собственному здоровью обернулось для него серьезными проблемами — муж Ксении Бородиной оказался в больнице.

Футбол Месси и Роналду целуются на обложке нового выпуска France Football Одно из самых популярных футбольных изданий — France Football — в Twitter анонсировало выход нового выпуска своего еженедельного журнала, на обложке которого изображены целующиеся Лионель Мессии и Криштиану Роналду.

Армия и оружие Самоходка для ВДВ «Лотос» примет участие в параде Победы в 2020 году Новейшая самоходная артиллерийская установка для ВДВ "Лотос" в 2020 году примет участие в параде Победы, сообщил гендиректор разрабатывающей это вооружение ЦНИИточмаш (входит в Ростех) Альберт Баков.

Общество Названы проблемы при утилизации мусора в России Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.

Общество Под Петербургом открыли новую газораспределительную станцию В Ломоносовском районе Ленинградской области запущена новая газораспределительная станция "Лаголово".