Футбольные фанаты "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" устроили ожесточенную драку перед матчем за Суперкубок Англии. Конфликт завязался на одной из станций и продолжился градом ударов уже в вагоне.

Фанаты «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» устроили массовую драку в метро

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