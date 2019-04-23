Фанаты «Лацио» скандируют фашистские лозунги в МиланеЕвро-футбол.ру 12:40

Фанаты скандировали фашистские приветствия и лозунги, а также кричалки, оскорбляющие "Милан".

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Политика Путин упростил выдачу паспортов России жителям ДНР и ЛНР Жители Донбасса смогут стать россиянами по упрощенной схеме Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сообщается на сайте Кремля.

Происшествия На Кубани МВД выплатит 4 млн рублей матери убитой девочки Первомайский районный суд Краснодара обязал краевое управление МВД выплатить 4 миллиона рублей матери девочки, которую изнасиловал, а затем убил инспектор по делам несовершеннолетних из Горячего Ключа Иван Сорокоумов.

Экономика Граждан планируется избавить от потерь при смене пенсионного фонда Согласно тексту законопроекта, если гражданин решит поменять один НПФ на другой в системе ИПК, его новые взносы сразу будут передаваться в фонд, в который он приходит, а основные средства будут переданы в недельный срок после их фиксации.

Политика Путин призвал брать пример с Чечни в плане демографии Президент добавил, что преимущество чеченского народа и вообще других народов Кавказа заключается в очень бережном отношении к детям и к другим родственникам.

Политика Соловьев прокомментировал слухи о зарплате в 67 миллионов рублей Ведущий телеканала «Россия 1» Владимир Соловьев отреагировал на слухи о том, что он получает зарплату в размере 67 миллионов рублей.

Армия и оружие МИД РФ: угрозы России американскими авианосцами вызывают сожаления Высказывания посла США в РФ Джона Хантсмана об угрозе России американскими авианосцами вызывают сожаления.

Происшествия СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.

Политика Bloomberg сообщил об усилении давления Кремля на Минск В конце прошлой недели Bloomberg со ссылкой на источники писал, что в Кремле прорабатывают сценарий, согласно которому Путин останется у власти как можно дольше.

Политика Путин назвал сверхзадачу для России Ранее вице-премьер Татьяна Голикова назвала борьбу с бедностью сверхзадачей в майском указе президента.

Общество Delivery Club и «Яндекс.Еда» будут следить за здоровьем курьеров Сервис доставки еды из кафе и ресторанов Delivery Club решил организовать бесплатные медицинские обследования для курьеров, сообщают "Ведомости" со ссылкой на управляющего партнера Руслана Гафурова.

Политика Рада хочет передать часть полномочий президента кабмину и парламенту Верховная рада хочет передать часть полномочий президента кабмину и парламенту Украины, заявил депутат из группы «Возрождение» Валерий Писаренко на своей странице в Facebook.

Политика Кличко заявил, что президент Порошенко ему понятнее, чем Зеленский Мэр Киева признался, что голосовал за Порошенко, потому что знает, чего от него можно ждать Мэр Киева Виталий Кличко заявил в интервью Deutsche Welle, что Петр Порошенко на посту президента Украины ему понятнее, чем Владимир Зеленский.

Политика СМИ рассказали о плане Порошенко сорвать инаугурацию Зеленского Команда Петра Порошенко готовит план по срыву инаугурации Владимира Зеленского, сообщает издание "Страна" со ссылкой на источники.

Авто Aston Martin презентовал самый быстрый кабриолет Английский производитель престижных спортивных автомобилей Aston Martin презентовал новый кабриолет DBS Superleggera Volante.

Энергетика За дешевый бензин нефтяники получат свыше 400 млрд руб. из ФНБ При ценах на нефть $80 за баррель и выше предусмотрено равномерное увеличение надбавки к НДПИ на нефть по формуле с 75 до 204 рублей за тонну.

Шоу-бизнес МакSим пострадала в серьезном ДТП Утром 23 апреля 35-летняя певица МакSим попала в ДТП по дороге в аэропорт.

Политика Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).

Армия и оружие На Филиппинах не боятся санкций США из-за военных закупок у России Замминистра национальной обороны Филиппин Кардозо Луна заявил, что страна не боится американских санкций из-за военного импорта из России, передает РИА "Новости".

Музыка Тимати посвятил клип погибшему в автокатастрофе другу Ратмиру Шишкову 24 апреля музыканту, участнику проекта «Фабрика звезд-4» Ратмиру Шишкову исполнился бы 31 год. Он был близким другом рэпера Тимати.

Происшествия В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".