Футбол

Фанаты «Лацио» скандируют фашистские лозунги в МиланеЕвро-футбол.ру 12:40

Милан — Лацио
сегодня
в 14:45
Кубок Италии, Полуфинал
Стадион «Джузеппе Меацца»
Милан
Предварительная расстановка 3‑4‑3
25
Мануэль Рейна
  
22
Мусаккьо
  
33
Кальдара
  
13
Романьоли
  
2
Калабрия
  
79
Кессиэ
  
14
Бакайоко
  
93
Лаксальт
  
8
Сусо
  
19
Пионтек
  
7
Кастильехо
  
1
Стракоша
  
15
Баштуш
  
3
Фелипе
  
33
Ачерби
  
27
Ромуло
  
10
Альберто
  
6
Лейва
  
21
Милинкович-Савич
  
19
Лулич
  
11
Корреа
  
17
Иммобиле
  
Лацио
Предварительная расстановка 3‑5‑2
Фанаты скандировали фашистские приветствия и лозунги, а также кричалки, оскорбляющие "Милан".
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