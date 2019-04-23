Футбол
Фанаты «Лацио» скандируют фашистские лозунги в МиланеЕвро-футбол.ру 12:40
Милан
Предварительная расстановка 3‑4‑3
25
Мануэль Рейна
22
Мусаккьо
33
Кальдара
13
Романьоли
2
Калабрия
79
Кессиэ
14
Бакайоко
93
Лаксальт
8
Сусо
19
Пионтек
7
Кастильехо
1
Стракоша
15
Баштуш
3
Фелипе
33
Ачерби
27
Ромуло
10
Альберто
6
Лейва
21
Милинкович-Савич
19
Лулич
11
Корреа
17
Иммобиле
Лацио
Предварительная расстановка 3‑5‑2
Фанаты скандировали фашистские приветствия и лозунги, а также кричалки, оскорбляющие "Милан".
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