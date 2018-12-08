Футбол

Фанаты «Интера» устроили погром на матче с «Ювентусом»
Sport24.ru
01:51

Болельщики «Интера» разгромили гостевой сектор и толкнули девушку-стюарда на матче чемпионата Италии с «Ювентусом», сообщает La Gazzetta dello Sport. Игра 15-го тура Серии А, состоявшаяся в пятницу в Турине, завершилась победой хозяев со счетом 1:0.
Sport24.ru01:51

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СМИ: Фанаты «Интера» устроили погром на стадионе «Ювентуса»

RT на русском02:04

Болельщики «Интера» устроили беспорядки на стадионе «Ювентуса»

Евро-футбол.ру01:51

Фанаты «Интера» устроили погром на матче с «Ювентусом»

Sport24.ru01:51

Фанаты «Интера» устроили погром на арене «Ювентуса» и скинули стюарда с трибуны

Чемпионат01:40

СМИ: Болельщики «Интера» устроили беспорядки на стадионе «Ювентуса»

Спорт-Экспресс01:13

Болельщики «Интера» устроили беспорядки на стадионе «Ювентуса»

LiveSport.ru01:33

Фанаты «Интера» устроили беспорядки на матче с «Ювентусом»

Sports.ru00:55
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 02:42, Ашберн
Футбол

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Уже на девятой минуте гости вышли вперед, но это был их первый и единственный мяч, дальше забивали Мусса Марега (2 гола и 1 результативный пас) и его одноклубники - 4:1.
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Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти поговорил о причинах поражения своей команды в матче 15-го тура чемпионата Италии с «Ювентусом» (0:1). — Этот матч нужно было сыграть определенным образом и с постоянным настроем, понимая, что когда соперник будет давить, нужно отходить назад.
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Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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