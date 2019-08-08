Форвард "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку прибыл в Милан для оформления перехода в "Интер", рапортует Goal.com.

Лукаку прибыл в Милан для подписания контракта с «Интером»

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