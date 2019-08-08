Футбол
Лукаку прибыл в Милан для подписания контракта с «Интером»Евро-футбол.ру 01:33
Форвард "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку прибыл в Милан для оформления перехода в "Интер", рапортует Goal.com.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 03:10, Вашингтон
Политика
Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского
По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено вчера в 05:52
Происшествия
В Киргизии выросло число пострадавших при штурме дома Атамбаева
До 48 человек увеличилось число пострадавших при штурме дома бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в посёлке Кой-Таш.
Обновлено в 00:21
Происшествия
44 человека госпитализированы после ДТП под Новороссийском
Обновлено вчера в 22:56
Общество
Госдачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей
Бывшую госдачу "Глициния" под Ялтой, которая служила, в частности, местом отдыха генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева, продали за 1,2 млрд рублей.
Обновлено вчера в 06:52
Происшествия
ФСИН начала проверку информации о пытках в СИЗО в Петербурге
Обновлено вчера в 08:00
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде во второй половине августа
Вторая половина августа на большей части России станет теплее первой, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 23:50
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено вчера в 12:14
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено вчера в 08:21
Политика
Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма
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Обновлено вчера в 14:49
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В Челябинске таксист насмерть сбил полицейского
Трагедия случилась накануне, в 23.00, в Ленинском районе. Таксист насмерть сотрудника полиции. От полученных ранений он погиб на месте.
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Общество
В Барселоне женщинам разрешили плавать топлес
Заместитель мэра Барселоны Жанет Санс подчеркнула, что местные законы и без того не запрещали женщинам плавать топлес, однако новые указания расширили их права и должны положить конец всем спорным случаям.
Обновлено вчера в 10:14
Происшествия
СКР передал дело о массовых беспорядках в центральный аппарат
Председатель Следственного комитета (СКР) Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела о массовых беспорядках 27 июля и об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в главное управление ведомства.
Обновлено вчера в 13:31
Общество
На Аляске обнаружили бутылку с посланием времен СССР
На Аляски обнаружили бутылку с посланием, датированное 20 июня 1969 года. Фотография находки опубликована в фейсбуке.
Обновлено в 01:54
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено вчера в 05:20
Общество
ОНФ предложил разрешить россиянам работать удаленно
В Общероссийском народном фронте (ОНФ) предложили разрешить штатным сотрудникам работать иногда из дома.
Обновлено в 02:44
Происшествия
Трамп прибыл в Эль-Пасо после стрельбы
Обновлено вчера в 17:56
Наука
Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено 06 августа в 19:54
Интернет
ФАС возбудила дело против Apple по заявлению «Лаборатории Касперского»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Apple.
Обновлено в 02:32
Общество
Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер умерла в Италии
В Италии умерла fashion-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury. Алла Вербер скончалась на 62-м году жизни.
Обновлено 06 августа в 10:02
Общество
Эксперты выяснили сроки ухода молодежи с первого места работы
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Обновлено вчера в 22:16
Авто
Стартовали продажи обновленного рамного внедорожника Haval H9
Китайский автогигант Great Wall объявил официальный старт продаж обновленного рамного внедорожника Haval H9.
Обновлено в 00:22
Происшествия
Задержан подозреваемый во взрыве автомобиля в Магнитогорске
Предполагаемый организатор взрыва автомашины в Магнитогорске задержан. Об этом журналистам сообщили в силовых структурах.
Обновлено в 01:42
ЖКХ
Фасады более 100 московских домов отремонтируют по новой технологии
Фасады более 100 домов будут отремонтированы по новой технологии в Москве, сообщает заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено в 00:46
Гаджеты
Samsung представила два новых смартфона
Компания Samsung Electronics представила новые флагманы: Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+.
Обновлено вчера в 18:14
Интернет
Microsoft прослушивает все переведённые звонки Skype
Один из подрядчиков Microsoft рассказал, что мог узнать полные адрес пользователей, который рассказывал их Cortana, даже несмотря на заявления компании о защите таких данных, включая сокрытие личной информации.
Обновлено в 00:13
Авто
Новый Renault Logan покажут в 2020 году, Sandero станет кроссовером
Новый Renault Logan появится 2020 году, а хэтчбек Sandero станет кроссовером.
Обновлено в 02:50
Политика
Артемий Лебедев заявил, что покинул Россию
Обновлено 06 августа в 14:30
Политика
Япония не приняла протест России по вопросу южных Курил
Вчера Моргулов вручил послу Японии в РФ ноту протеста в связи с нарушениями, допущенными японскими участниками безвизовых обменов на южных Курилах.
Обновлено вчера в 02:24
Происшествия
На западном берегу реки Иордан нашли убитым израильского солдата
Израильский солдат найден убитым на Западном берегу реки Иордан с ножевыми ранениями на теле, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено в 01:07
Происшествия
Под Красноярском при разрушении фуры с сухим льдом погиб водитель
На трассе в Красноярском крае фура, которая перевозила сухой лёд, разрушилась в ходе движения. В результате происшествия погиб водитель.
Обновлено вчера в 21:38