Футбол

Лукаку вылетел в Милан для подписания контракта с «Интером»Soccer.ru вчера в 20:28

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку вылетел в Милан. Сегодня бельгийский форвард должен пройти медобследование для "Интера". Агент форварда МЮ Федерико Пасторелло в своём Инстаграме опубликовал совместное фото с Лукаку на борту самолёта.
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Источник: Зарплата Лукаку в «Интере» составит 9 миллионов евро в год

ProstoProSport07:24

Лукаку будет зарабатывать в «Интере» 9 миллионов евро в год

Спорт-Экспресс05:04

Лукаку будет зарабатывать в «Интере» 9 млн евро в год. «МЮ» получит до 80 млн за трансфер

Sports.ru06:53

Стала известна зарплата Лукаку в «Интере»

Газета.Ru05:49

СМИ выяснили, какая зарплата у Лукаку в «Интере»

Чемпионат05:22

Зарплата Лукаку в «Интере» составит 9 млн евро в год

Sport24.ru05:21

Стала известна сумма, которую заплатит «Интер» за Лукаку

Soccer.ru02:22
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 10:49, Вашингтон
Политика

В Совфеде сообщили о попытках США вмешаться в выборы в Мосгордуму

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Алибасов хочет судиться с производителем «Крота» и «Ашаном»

Продюсер Барри Алибасов, который отравился средством для прочистки труб «Крот», намерен отсудить у производителя средства, а также у продавца «Крота» гипермаркета «Ашан» 100 млн рублей.
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Врачи назвали полезные свойства баклажанов

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Интернет

Ошибка в WhatsApp позволяет исправлять чужие сообщения

Специалисты по кибербезопасности сообщили, что нашли ряд уязвимостей в популярном мессенджере WhatsApp, которые позволяют хакерам изменять сообщения как в групповых, так и в приватных чатах.
Обновлено в 08:49
Музыка

Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз

Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
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СМИ напомнили о поддерживаемой США альтернативе «Северному потоку — 2»

Соединенные Штаты и ряд стран Европы обсуждают проект трубопровода EastMed (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt), который будет поставлять газ в ЕС из Восточного Средиземноморья, пишет Ефтимис Ангелудис — журналист немецкого издания Junge Welt.
Обновлено в 10:35
Кино

Квентин Тарантино рассказал в Москве, каким будет его последний фильм

Следующий фильм Квентина Тарантино может стать последним, заявил режиссер 7 августа на пресс-конференции в Москве, транслировавшейся на Newstube.ru.
Обновлено вчера в 09:34
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Охотник»

На ютьюб-канале Минобороны России появилось видео первого полета новейшего беспилотника "Охотник".
Обновлено вчера в 06:41
Происшествия

Район взрыва в Белом море закрыли для плавания

На месяц закроют для свободного плавания район Двинского залива Белого моря, возле которого 8 августа произошел взрыв на военном полигоне.
Обновлено в 09:27
Футбол

УЕФА назвал претендентов на награды лучшим игрокам Лиги чемпионов

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Заместитель начальника ФСИН России Валерий Максименко заявил, что проведённая проверка в СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге выявила большое количество нарушений.
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В Москве ожидается погодный коллапс

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«Ювентус» не захотел продавать Дибалу в «Тоттенхэм»

Обновлено в 06:36
Армия и оружие

Гигантскую дальнобойную систему залпового огня создали в КНДР

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Технологии

В России запустили первую пилотную зону сети 5G

Компании Tele2 и Ericsson запустили первую в России пилотную зону связи пятого поколения (5G) на Тверской улице в Москве.
Обновлено в 07:48
Политика

Зеленский обещает провести земельную реформу на Украине

Земельная реформа на Украине должна быть проведена до конца 2019 года, заявил президент Владимир Зеленский на бизнес-форуме в Турции, сообщает информагентство "Укринформ".
Обновлено в 06:14
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Идет опознание погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском

Мэр Новороссийска Игорь Дяченко, находящийся на месте ЧП, сообщил, что идет опознание погибших в ДТП с автобусом, которое произошло вечером в среду.
Обновлено вчера в 19:28
Общество

МИД Финляндии восхитился спокойствием россиян в очередях за визами

Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение атмосферой спокойствия и порядком в очередях в визовом центре в Петербурге после объявления Финляндией о новых требованиях к документам на получение шенгенских виз.
Обновлено в 04:38
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде во второй половине августа

Вторая половина августа на большей части России станет теплее первой, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
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Наука

Учёные выяснили, кого комары кусают в первую очередь

Учёные Сибирского государственного медицинского университета выяснили, кого комары кусают в первую очередь.
Обновлено в 05:16
Армия и оружие

8 августа вспоминают жертв пятидневной войны в Южной Осетии

Обновлено в 03:50
Энергетика

«Северному потоку-2» пообещали срыв сроков и подорожание

Отсутствие разрешения от Дании на строительство участка «Северного потока-2» может повлечь за собой задержку в реализации проекта и увеличит его стоимость.
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Политика

Бывший следователь требует возбудить уголовное дело против Сталина

Экс-следователь отметил, что уголовное дело возбудить нельзя, так как Сталин умер, однако необходимо дать его действиям объективную правовую оценку.
Обновлено в 05:36
Происшествия

Бывшего президента Киргизии Атамбаева доставили к следователям

Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаев, который сдался силовикам после штурма, отвезли в главное следственное управление ГКНБ.
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Авто

В России отзывают 575 автомобилей Mercedes-Benz

Компания Mercedes-Benz отзывает в России 575 автомобилей Mercedes-Benz X-Class.
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Гаджеты

Samsung представила Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy Note 10, как и ранее позиционируются гаджетами для разных задач, которые в некоторых случаях способны заметить компьютеры, планшеты и другое.
Обновлено в 06:12
Футбол

Фил Джонс может перейти в «Ньюкасл» на правах аренды

«Ньюкасл» может арендовать защитника «Манчестер Юнайтед» Фила Джонса, сообщает ESPN.
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