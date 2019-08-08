Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку вылетел в Милан. Сегодня бельгийский форвард должен пройти медобследование для "Интера". Агент форварда МЮ Федерико Пасторелло в своём Инстаграме опубликовал совместное фото с Лукаку на борту самолёта.

Лукаку вылетел в Милан для подписания контракта с «Интером»

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