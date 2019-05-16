Кино
Провальный восьмой сезон «Игры престолов» потребовали переснятьТВ Центр 16 мая в 06:25
Поклонникам не нравится то, как сценаристы Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс расписали завершение истории. При этом они впервые делали это, не имея возможности опереться на материал книг из фэнтези-цикла Джорджа Мартина. В итоге фанаты потребовали переснять восьмой сезон сериала.
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Кинокритик призвал недовольных финалом «Игры престолов» скинуться на переиздание
Известия16 мая в 11:15
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