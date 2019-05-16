Фанаты «Игры престолов» потребовали переснять восьмой сезонSputnik Южная Осетия 16 мая в 13:10

Разочарованные финальным сезоном поклонники популярной киносаги "Игра престолов", запустили онлайн-петицию с требованием к телеканалу НВО переснять его, пишет портал 360. Заключительный восьмой сезон киносаги стартовал 14 апреля.

Политика Саудовский король созвал экстренную встречу лидеров арабских стран Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд направил лидерам арабских стран приглашения на два экстренных саммита, которые должны пройти 30 мая в Мекке.

Политика Президент Эстонии выступила против права голоса России в ПАСЕ Эстонский президент Керсти Кальюлайд выступила против восстановления права голоса России в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Авто Составлен рейтинг десяти самых надежных подержанных машин Доминируют, как всегда, «японцы»: Toyota Yaris с показателем 99,1% (по словам владельцев, эти машины вообще не ломаются) и Lexus CT, немного недобравший до лидера – 98,8 процентных пункта.

Политика Зеленский пообещал вернуть Крым в состав Украины Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал вернуть Крым в состав страны.

Армия и оружие Эрдоган подтвердил совместное производство С-500 с Россией Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о запуске совместного с Россией производства зенитно-ракетных систем С-500 «Прометей».

Политика Порошенко уволил главу своей администрации Ранее сообщалось, что Порошенко лишился главы администрации. Уточняется, что Райнин стал главой администрации Порошенко в 2016 году.

Армия и оружие Сирийская армия прекратила огонь в Идлибе Сирийские вооруженные силы в одностороннем порядке прекратили ведение огня в зоне деэскалации Идлиб с 18 мая, сообщило Минобороны России.

Культура Ален Делон получил «Золотую пальмовую ветвь» Почетную «Золотую пальмовую ветвь» за вклад в киноискусство на Каннском кинофестивале получил знаменитый французский актер Ален Делон.

Футбол Семак: «Ростов» заслужил победу над «Зенитом» Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение своей команды от «Ростова» (0:1) в выездном матче 29-го тура РПЛ.

Общество Активисты укоротили крыльцо бутика Dior на Невском проспекте Владельцы бутика Dior на Невском проспекте вдвое укоротили ступеньку, ведущую в магазин бренда, сообщается в соцсетях.

Хоккей Определен состав сборной России на игру чемпионата мира со Швейцарией Тренерский штаб сборной России определился с составом на шестой матч национальной команды на чемпионате мира в Словакии.

Экономика Названы страны Европы, в которые россияне стали реже летать Эксперты Aviasales проанализировали бронирование авиабилетов в страны Европы за первые четыре месяца 2019 года и сравнили эти данные с показателями за аналогичный период прошлого года для определения теряющих популярность маршрутов.

Происшествия В Екатеринбурге иномарка повисла на крыше другой машины Сегодня, 19 мая, в Екатеринбурге на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Челюскинцев произошло необычное ДТП: водитель на BMW перелетел через газон и оказался на крыше другого автомобиля.

Политика Российский миллиардер опроверг причастность к австрийскому скандалу Женщина, замешанная в австрийском коррупционном скандале, которую представили как Алену Макарову — племянницу российского олигарха Игоря Макарова, не имеет к нему никакого отношения и ему не знакома, заявил сам бизнесмен 19 мая через своих представителей журналу Forbes.

Музыка Омич хочет подать в суд на Олега Газманова Как рассказывает Шаханин, он написал «Бессмертный полк» на стихи своего отца, снял клип и разместил его на YouTube ещё в 2017 году, а в апреле 2018-го вышла одноимённая песня Газманова.

Происшествия Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).

Политика Порошенко объяснил свое решение остаться в политике Действующий президент Украины Петр Порошенко в обращении к украинскому народу заявил, что не уйдет из политики, чтобы не позволить свернуть курс страны на членство в ЕС и НАТО.

Политика Пашинян призвал заблокировать все армянские суды Ранее Пашинян призвал сограждан заблокировать все суды в стране.

Гаджеты Показаны основные особенности дизайна Samsung Galaxy Note10 и Galaxy Note 10 Pro По мнению PhoneArena, четверная камера Galaxy Note 10 Pro будет напоминать раскладку у Galaxy A9 — четыре модуля расположены вертикально в один ряд в левом верхнем углу задней панели.

Шоу-бизнес Пугачева подарила прощенному племяннику квартиру в Москве Певица Алла Пугачева подарила племяннику Владиславу, с которым долгое время не общалась, квартиру на севере Москвы.

Политика Порошенко пожелал Зеленскому успешного президентства Действующий президент Украины Петр Порошенко пожелал избранному главе государства Владимиру Зеленскому успешного президентства.