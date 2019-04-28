Футбол

Фанаты «Енисея» смогут бесплатно прийти на матч с «Локомотивом»Газета.Ru 04:01

Локомотив — Енисей
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
31′
Арсен Хубулов
41′
Алексей Грицаенко
Дмитрий Тарасов
Мануэл Фернандеш
46′
Федор Смолов
Рифат Жемалетдинов
46′
54′
Валерий Кичин
56′
Александр Соболев
Александр Кутьин
63′
Константин Савичев
Михаил Комков
Валерий Кичин
67′
Владислав Игнатьев
Брайан Идову
71′
Дмитрий Баринов
75′
80′
Арсен Хубулов
Михаил Костюков
81′
Александр Зотов
84′
Михаил Костюков
Джефферсон Фарфан
88′
Болельщики красноярского "Енисея" смогут бесплатно посетить матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Локомотивом", сообщает "Советский спорт". По информации с официального твиттера "Енисея", билеты на гостевой сектор будут бесплатными.
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Подробнее о событии

Локомотив - Енисей. Российская Премьер-лига. 26 тур

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«Локомотив» — «Енисей»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 14:00

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Фанаты «Енисея» смогут бесплатно прийти на матч с «Локомотивом»

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«Локомотив» – «Енисей»: билеты для болельщиков гостей будут бесплатными

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