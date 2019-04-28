Фанаты «Енисея» смогут бесплатно прийти на матч с «Локомотивом»Газета.Ru 04:01

Болельщики красноярского "Енисея" смогут бесплатно посетить матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Локомотивом", сообщает "Советский спорт". По информации с официального твиттера "Енисея", билеты на гостевой сектор будут бесплатными.

Фанаты «Енисея» смогут бесплатно прийти на матч с «Локомотивом»

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