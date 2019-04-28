Футбол
Болельщики «Енисея» могут бесплатно пройти на матч с «Локомотивом»REGNUM 04:57
Болельщики красноярской команды «Енисей» смогут пройти на выездной матч своей команды против московского клуба «Локомотив» бесплатно, сообщает 28 апреля пресс-служба «Енисея».
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 05:53, Ашберн
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Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский заявил, что он готов к переговорам с Россией.
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Политика
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Общество
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В начале следующей недели в Москве ожидаются заморозки, сообщил РБК специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
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Армия и оружие
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Башкирские кардиохирурги на этой неделе сделали уникальную операцию на сердце 9-дневному ребенку.
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В больнице скончалась пассажирка перевернувшегося катера
В Петербурге скончалась пассажирка катера, который перевернулся в субботу вечером в Финском заливе.
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Съемные квартиры выросли в цене Собственники жилья начали проще относиться к увеличению запрашиваемых ставок.
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Модель, участвующая в неделе моды в Сан-Паулу, 26-летний Талес Соарес умер после того, как упал на подиуме во время показа.
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Назван продукт, значительно повышающий риск преждевременной смерти
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