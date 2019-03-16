Футбол

Фанаты «Енисея» призвали Аленичева уйти из клубаProstoProSport вчера в 16:45

Арсенал (Тула) — Енисей
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Арсенал»
Лука Джорджевич
9′
17′
Константин Савичев
Резиуан Мирзов
29′
46′
Константин Савичев
Артур Саркисов
46′
Александр Зотов
Александр Соболев
Игорь Горбатенко
58′
Сергей Ткачев
59′
69′
Дмитрий Ятченко
Михаил Левашов
72′
81′
Арсен Хубулов
Михаил Комков
Сергей Ткачев
Георгий Костадинов
82′
Игорь Горбатенко
87′
Игорь Горбатенко
Кантемир Берхамов
89′
Лука Джорджевич
Гурам Аджоев
90′
Болельщики «Енисея», посетившие выездной матч 20-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (0:2), призвали главного тренера красноярской команды Дмитрия Аленичева подать в отставку.
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