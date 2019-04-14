Футбол
Фанаты «Динамо» закрасили стену Виктора Цоя в центре МосквыМосква 24 09:15
Фанаты столичного футбольного клуба "Динамо" провели арт-акцию в центре Москвы перед матчем 23-го тура чемпионата России по футболу. На Старом Арбате они сделали надпись "Перемен требуют наши сердца" на стене Виктора Цоя.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:23, Ашберн
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