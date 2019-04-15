Футбол
Фанаты «Динамо» закрасили стену Цоя граффити с символикой клубаLenta.ru вчера в 19:04
Фанаты футбольной команды «Динамо» нарисовали на стене Цоя в Москве граффити с символикой клуба. Об этом сообщает Championat.com. Болельщики пришли на Старый Арбат перед матчем 23-го тура чемпионата России с «Краснодаром».
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Транспорт
Тарифы на проезд по платным дорогам проиндексированы с 15 апреля
Тарифы на проезд по платным участкам трасс М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" с 15 апреля проиндексированы на проезд на размер инфляции, сообщается на сайте госкомпании "Автодор".
Обновлено вчера в 21:00
Общество
Еще 20 регионов России перешли на цифровое вещание
Стартовал второй этап перехода на цифровое телевещание, который был запланирован на 15 апреля.
Обновлено в 00:10
Происшествия
В Ростове-на-Дону экстренно сел пассажирский самолет
Пассажирский самолет авиакомпании "Азимут" внепланово приземлился в Ростове-на-Дону из-за срабатывания датчика о разгерметизации в кабине пилота, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.
Обновлено в 05:23
Происшествия
Задержан бывший глава производителя систем бомбардировщика Ту-160
Бывшего гендиректора производителя агрегатов для стратегических бомбардировщиков НПП «Темп» Андрея Трубкина задержали по подозрению в хищении около 200 миллионов рублей.
Обновлено в 08:09
Культура
Владимир Путин поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем
Сегодня Алла Борисовна Пугачева отмечает 70-летие. С днем рождения певицу поздравил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 02:40
Политика
Порошенко пришел в ужас от сериала Зеленского
Украинский лидер Петр Порошенко сообщил, что посмотрел сериал своего соперника Владимира Зеленского «Слуга народа» и пришел в ужас.
Обновлено в 09:02
Здоровье
В Бурятии мужчина прожил 27 лет с болтами вместо зубов
В Бурятии хирурги Республиканской клинической больницы имени Семашко (РКБ) провели операцию по удалению "самопальных болтов", которые на протяжении 27 лет заменяли местному жителю зубные имплантаты.
Обновлено в 06:17
Общество
Под Петербургом открыли новую газораспределительную станцию
В Ломоносовском районе Ленинградской области запущена новая газораспределительная станция "Лаголово".
Обновлено в 09:04
Музыка
Марк Ронсон выпустит альбом с красивыми девушками
Марк Ронсон анонсировал выход своего нового альбома "Late NightFeelings".
Обновлено вчера в 06:10
Происшествия
Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП
Каршеринговый Mercedes, за рулем которого, предположительно, был Егор Ляченков, на скорости более 100 км/ч пролетел на красный сигнал светофора и протаранил Hyundai Solaris .
Обновлено в 06:28
Политика
ФСИН выступает против УДО Варвары Карауловой
Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина. администрация исправительной колонии №1 по Вологодской области выступила за изоляцию Карауловой.
Обновлено в 06:08
Происшествия
Экскурсионный автобус с детьми попал в ДТП под Тулой
Экскурсионный автобус с детьми съехал в кювет и опрокинулся на бок на трассе Калуга — Рязань в Тульской области.
Обновлено вчера в 16:47
Армия и оружие
В МИДе заявили о полном прекращении сотрудничества России и НАТО
Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что НАТО не знает, как выйти из тупика во взаимоотношениях с Россией.
Обновлено в 07:01
Политика
Путин пригласил президента Таджикистана посетить Россию
Президент РФ Владимир Путин пригласил президента Таджикистана Эмомали Рахмона посетить Россию, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 08:43
Общество
В Госдуме назвали имеющих право на перерасчет пенсий
Депутат Государственной думы Дмитрий Ионин объяснил, кто имеет право на перерасчет пенсионных выплат.
Обновлено вчера в 13:35
Авто
Появились первые рендеры нового Mercedes-Benz GLS
Художники портала КОЛЁСА.RU представили рендеры нового Mercedes-Benz GLS, основанные на последних шпионских снимках.
Обновлено вчера в 07:48
Единоборства
Националист Дацик проиграл бой блогеру Тарасову
В Москве прошел бой националиста и экс-бойца MMA Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
Обновлено в 08:13
Армия и оружие
В Швеции возникли проблемы с «уничтожителем самолётов Су»
Некоторое время назад главком ВВС Швеции генерал Матс Хельгессон заявил, что Gripen E создаются в качестве "уничтожителей (убийц) самолётов Су".
Обновлено в 01:04
Политика
Россия может выплатить долг Совету Европы
На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 02:25
Здоровье
Бруцеллез обнаружили в двух подсобных хозяйствах в Приморье
Случаи бруцеллеза, который может передаться человеку через молоко зараженных коров, подтверждены в двух подсобных хозяйствах в Хорольском районе Приморья.
Обновлено вчера в 23:45
Общество
«Ставропольский бройлер» подал в суд на Елену Малышеву
Компания «Ставропольский бройлер», принадлежащая крупному мясному холдингу «Ресурс», подала иск в арбитражный суд Москвы на телеведущую Елену Малышеву и руководство Первого Канала, следует из картотеки дел суда.
Обновлено в 04:58
Футбол
Де Росси может досрочно завершить сезон
Полузащитник и капитан «Ромы» Даниэле Де Росси может досрочно завершить нынешний сезон.
Обновлено в 08:00
Музыка
Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено в 02:10
Происшествия
Солдата-срочника нашли застреленным на военном аэродроме Липецка
Труп 22-летнего солдата срочной службы в/ч 81819 нашли 14 апреля на территории военного аэродрома Липецк с огнестрельным ранением.
Обновлено в 03:10
Политика
Зеленский призвал Порошенко не бегать за ним по телеканалам
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обратился к действующему президенту страны Петру Порошенко с призывом больше работать и меньше «бегать по телеканалам в поисках Зеленского».
Обновлено в 06:35
Общество
«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.
Обновлено вчера в 23:51
Культура
Евгений Петросян придет в «Вечерний Ургант»
Во вторник в студию Первого канала придет Евгений Петросян, в среду гостями Ивана Урганта станут Денис Мацуев и Tesla Boy.
Обновлено в 08:49
Здоровье
Госдуме предложили расширить список ситуаций для ипотечных каникул
Эксперты "Общероссийского народного фронта" (ОНФ) предлагают депутатам Госдумы расширить список причин, по которым россияне смогут претендовать на ипотечные каникулы, сообщает пресс-служба ОНФ.
Обновлено в 08:33