Футбол

Фанаты «Динамо» закрасили стену Цоя граффити с символикой клубаLenta.ru вчера в 19:04

Фанаты футбольной команды «Динамо» нарисовали на стене Цоя в Москве граффити с символикой клуба. Об этом сообщает Championat.com. Болельщики пришли на Старый Арбат перед матчем 23-го тура чемпионата России с «Краснодаром».
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«Спартач заклеил граффити «Динамо» на стене Цоя? Неадекват!»

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Экс-глава фан-клуба «Динамо» оценил акцию у стены Цоя

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«Стена Цоя сама по себе акт вандализма». Уткин высказался о скандальной акции фанатов «Динамо»

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Фанаты «Динамо» сделали надпись на стене Цоя: фото, видео

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Юниорская сборная России уступила Канаде в товарищеском матче

Юниорская сборная России U-18 проиграла команде Канады в товарищеском матче - 4:5. Дублем в составе канадцев отметился Дилан Казинс.
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В Депздраве рассказали, как правильно принимать ванну

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Обновлено в 11:20
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Егоров: судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Ростова»

Главный арбитр матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и московским "Спартаком" Владислав Безбородов ошибочно не назначил пенальти в ворота ростовского клуба, заявил глава судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
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Политика

После фашистского приветствия в эфире НТВ началась драка

Во эфире ток-шоу "Место встречи" на НТВ телеведущий Иван Трушкин выгнал писателя Сергея Лойко после его высказывания об Украине.
Обновлено в 14:28
Происшествия

Рейсовый автобус въехал в стену в Москве

Рейсовый автобус № 501 врезался в стену на востоке Москвы. В результате десять человек получили травмы.
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Политика

Лавров обсудил с Генсеком ООН конфликт на Ближнем Востоке

Глава МИД РФ Сергей Лавров поговорил по телефону с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем о ситуации на Ближнем Востоке и ее урегулировании.
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Хоккей

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Канадец Ален Виньо официально стал главным тренером «Филадельфии Флайерз».
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Происшествия

Поблизости от дома Зеленского поймали «бандитов-пулеметчиков» на джипе-тачанке

Депутат Верховной рады, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что рядом с домом «одного из кандидатов в президенты» страны задержана группа «бандитов-пулеметчиков», готовивших убийство; украинские СМИ уточнили, что задержание произошло рядом с домом Владимира Зеленского.
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Мужа Ксении Бородиной прооперировали

На днях халатное отношение Курбана Омарова к собственному здоровью обернулось для него серьезными проблемами — муж Ксении Бородиной оказался в больнице.
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Агата Муцениеце публично обвинила Ксению Собчак в мошенничестве

Жена актера Павла Прилучного Агата Муцениеце обрушилась на телеведущую Ксению Собчак и публично обвинила ее в мошенничестве - накрутке просмотров и подписчиков на YouTube.
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Футбол

Президент «Лилля» сообщил, что звезда команды летом уйдет

Президент "Лилля" Жерар Лопес сообщил, что летом команду покинет ряд футболистов. Четыре или пять игроков летом уйдут.
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Действующий президент Украины Петр Порошенко предлагает своему оппоненту Владимиру Зеленскому провести дебаты 19 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве с 16.00 до 18.00 (совпадает с мск) помимо дебатов на Общественном ТВ, сообщил представитель штаба Порошенко Олег Медведев.
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Ипотечные кредиты могут стать дешевле уже во второй половине 2019 года.
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Общество

В России открылась вакансия мечты с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц

Российский сервис продажи авиабилетов Biletik.aero открыл вакансию путешественника с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц.
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Эксперт: президент положительно оценивает работу главы Ставрополья

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Бузова - в адрес Тарасова: он не мужчина

Телеведущей предложили трех претендентов: певца Александра "T-Killah" Тарасова, бывшего мужа - футболиста "локомотива" Дмитрия Тарасова и видеоблогера Амирана Сардарова.
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Видеосъёмка техосмотра не станет обязательной

Глава комитета Государственной думы по транспорту Евгений Москвичев заявил, что правительство РФ внесло поправки ко второму чтению законопроекта о техосмотре, которые исключают обязательную видеосъёмку техосмотра видеоавтомобилей.
Обновлено в 10:00
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Пожарные заявили о решающих для Нотр-Дама полутора часах

По предварительным данным, обрушение произошло из-за реставрационных работ, проводившихся внутри собора.
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Последние три дня Летучая делится красочными фото из Калифорнии.
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В операционной системе Windows обнаружена новая уязвимость, которая дает хакерам возможность получить контроль над зараженным устройством, заявили в «Лаборатории Касперского».
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В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий

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Виктор Цой
Музыкант
Советский рок-музыкант, автор песен и художник. Основатель и лидер рок-группы «Кино», в которой пел, играл на гитаре, писал музыку и стихи. Снялся в нескольких фильмах. Лучший актёр 1989 года по версии журнала «Советский экран».
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