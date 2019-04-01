Фанаты «Динамо» снова провели акцию протеста против руководства клубаSport.ru 08:14

Спорт день за днем

Фанаты «Динамо» снова провели акцию протеста против руководства клуба

Спорт день за днем

Общество В Петербурге скончался скульптор Анатолий Дема В Петербурге на 82-м году жизни скончался скульптор Анатолий Дема.

Политика Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко Лидер первого тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский не пришел на дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко, которые должны были состояться на стадионе "Олимпийский" в Киеве.

Автоспорт Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1» Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.

Политика Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах По сравнению с позапрошлым годом доходы Путина сократились на 10 млн руб. Тогда он заработал 18,73 млн руб. Пресс-секретарь президента пояснял, что Путин продал земельный участок площадью 1500 кв. м, однако не уточнил кому и где эта земля расположена.

Общество Красный и опухший язык является ранним признаком дефицита витамина В12 Специалисты Национальной службы здравоохранения отмечают, что ранним признаком нехватки витамина В12 могут служить изменения в состоянии языка.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли и Брэд Питт официально разведены Напомним, Анджелина Джоли и Брэд Питт сыграли свадьбу в 2014 году спустя восемь лет романа.

Происшествия Таранивший машины у посольства Украины в Лондоне оказался больным Мужчина, специально таранивший машины возле посольства Украины в Лондоне и пытавшийся задавить полицейских, оказался психически больным.

Авто Кроссовер-купе Haval F7x по цене Creta вышел в продажу Китайская Haval объявила о начале продаж на местном рынке нового купе-кроссовера F7x.

Армия и оружие Боевики «Правого сектора» расстреляли четверых ВСУшников в Донбассе Четверо военнослужащих ВСУ погибли в результате вооруженного столкновения с боевиками националистической группировки «Правый сектор» в Авдеевке.

Спорт Елизавета Туктамышева описала свою победу одним словом Российская фигуристка Елизавета Туктамышева на своей странице в Instagram опубликовала пост, относящийся к ее победе в произвольном одиночном катании на чемпионате мира в Японии.

Экономика Чубайс высказался по приватизации «Роснано» "Да видимо, нет", - сказал Чубайс в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1", отвечая на вопрос, не планируется ли приватизировать "Роснано".

Важное за сутки «Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.

Наука Силовые тренировки продлевают жизнь Ученые установили связь между большой мышечной мощностью человека и продолжительностью жизни.

Политика Зеленский по-прежнему ждет Порошенко на дебаты 19 апреля Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский по-прежнему ждет своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко на дебаты 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

Политика Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс» Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс».

Экономика Кудрин связал сокращение иностранных инвестиций в Россию с делом Калви Сокращение иностранных инвестиций в Россию в текущем году можно отчасти объяснить делом основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Происшествия На штрафстоянке в Петербурге произошел конфликт с участием Милонова Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился в полицию после конфликта с сотрудниками штрафстоянки.

Футбол Фанаты «Динамо» закрасили стену Цоя в Москве В Москве на старом Арбате фанаты Футбольного клуба «Динамо» закрасили стену Цоя граффити надписью «Перемен требуют наши сердца!», в которой «д» стилизована под символику клуба, сообщается в Instagram фан-движения.

Шоу-бизнес Елена Захарова снималась на последнем месяце беременности Для Елены Захаровой картина стала особенной, своего рода последним испытанием перед днем X, ведь она снималась, находясь на последнем месяце беременности.

Политика Порошенко объяснил присутствие Путина на билбордах Действующий президент Украины Петр Порошенко пояснил, зачем он использовал фото российского лидера Владимира Путина в своих агитационных билбордах.

Армия и оружие В Сирии боевики обстреляли Алеппо Отряды боевиков сконцентрировались в районах Рашидин-4 и Рашидин-5 и периодически устраивают обстрелы западной части города.

Общество ЦОДД предупредил москвичей о гололеде на дорогах Центр организации безопасности дорожного движения (ЦОДД) предупредил об ухудшении погодных условий в Москве и гололеде на дорогах.