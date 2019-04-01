Футбол

Фанаты «Динамо» снова провели акцию протеста против руководства клубаSport.ru 08:14

Динамо — Краснодар
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арена Химки»
26′
Шарль Каборе
Евгений Марков
36′
41′
Вандерсон Соуза
Евгений Луценко
43′
46′
Магомед Сулейманов
Иван Игнатьев
Федор Черных
Вячеслав Грулев
60′
66′
Шарль Каборе
Даниил Уткин
76′
Дмитрий Скопинцев
Кристиан Рамирес
Евгений Марков
77′
Григорий Морозов
Себастьян Хольмен
79′
Самба Соу
84′
87′
Вандерсон Соуза
Фанаты московского "Динамо" провели акцию протеста против руководства клуба.
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