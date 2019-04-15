Фанаты «Динамо» сделали надпись на стене Цоя: фото, видеоЧемпионат 12:00

Болельщики московского «Динамо» в преддверии матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» расписали при помощи граффити стену Виктора Цоя, которая находится на Арбате. Надпись на стене повторяет строчку из известной песни группы «Кино»: «Перемен требуют наши сердца».

Происшествия В соборе Парижской Богоматери произошёл пожар Пожар произошёл в здании собора Парижской Богоматери в центре французской столицы.

Экономика Двукратный рост безработицы в России предсказывает экономист В своей статье в научном журнале «Социально-трудовые исследования» главный научный сотрудник Института макроэкономических исследований ВАВТ Минэкономразвития приводит расчеты, свидетельствующие о том, что к 2024 году из-за увеличения пенсионного возраста потенциальная численность рабочей силы может вырасти почти на 4 миллиона человек, но спрос на рабочую силу вырастет незначительно.

Шоу-бизнес Анна Семенович взбудоражила мужчин полуобнаженным видом "Теплота в душе, передается и на внешность Всем отличного дня и недели как и обещала, пусть это фото немного взбудоражит мужчин", - написала Анна под снимком.

Важное за сутки Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019» Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.

Происшествия Под Хабаровском полицейского задержали на лекции о борьбе с коррупцией Начальника отделения ГИБДД по Вяземскому району Хабаровского края задержали на лекции о борьбе с коррупцией, сообщили в СК по региону.

Армия и оружие Россия направит до 30 военных в миссию ООН по стабилизации в ЦАР Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о направлении военнослужащих Вооруженных сил РФ в состав миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике.

Общество Суд приостановил рассмотрение иска по отравлению детей в детских садах Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь сообщила в Twitter, что Мещанский суд Москвы приостановил рассмотрение иска родителей детей, отравившихся в детских садах Москвы.

Здоровье Житель Бурятии 27 лет прожил с болтами в челюсти вместо протезов С 1991 года пациент жил с самопальными болтами и решился удалить их.

Игры PUBG Mobile отпраздновала день рождения в Москве За прошедший год количество активных ежедневных пользователей PUBG Mobile превысило 30 миллионов, игру скачали более 200 миллионов раз, и её аудитория продолжает расти по всему миру.

Политика Украина отказалась оспаривать решение ВТО по делу о транзите Министерство экономического развития и торговли Украины заявило, что не будет подавать апелляцию на решение третейского суда Всемирной торговой организации (ВТО) относительно транзита украинских товаров через Россию.

Происшествия Головой о стену: в Красноярске учительница избила двух восьмиклассниц На кадрах, которые сняли их сверстники, видно, что произошла перепалка учителя с одной из школьниц, а когда вторая за нее заступилась, преподаватель схватила ее за волосы и стала бить головой о стену и парту.

Авто Купеобразный кроссовер Volkswagen Teramont стал серийным На автосалоне в Шанхае состоялась премьера купеобразного кроссовера Volkswagen Teramont X. От прошлогоднего концепта Atlas Cross Sport и обычного «Терамонта» новинка отличается измененным дизайном экстерьера и оформлением салона.

Общество Названы проблемы при утилизации мусора в России Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.

Политика Посол России в США прокомментировал ситуацию вокруг ДРСМД Россия не предпринимала никаких действий по выходу из ДРСМД, включая отправку уведомления об этом, заявил в понедельник посол РФ в США Анатолий Антонов.

Общество Похолодание до минус 12 градусов ожидает россиян на этой неделе Температура воздуха опустится до минус 12 градусов. Похолодание ожидается в центральных регионах России на этой неделе.

Авто Названы самые популярные кроссоверы с пробегом в России Объемы рынка кроссоверов и внедорожников в России с пробегом за первый квартал текущего года составили 263,8 тысячи автомобилей — сообщают специалисты аналитического агентства «Автостат».

Политика Морено обвинил Ассанжа в попытке шпионажа через посольство Эквадора Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж пытался использовать посольство Эквадора, в котором он проживал в течение семи лет, в качестве «центра шпионажа», а также неоднократно нарушал правила пребывания в дипломатическом помещении, заявил эквадорский президент Ленин Морено.

Экономика Россиян с зарплатой ниже 13 тыс. рублей могут освободить от НДФЛ Речь идет о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.

Шоу-бизнес Дети довели Пугачеву до слез в ее юбилей Дети Галкина и Пугачевой подготовили для мамы трогательные стихи и подарки, сделанные своими руками, и устроили ей сюрприз на кухне в доме знаменитостей.

Политика Путин подписал закон о запрете хостелов в жилых домах Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в многоквартирных домах.

Общество Законодатели отказались от идеи снимать техосмотр автомобиля на видео Правительство решило убрать требование фиксировать проведение техосмотра на видео, следует из текста поправок ко второму чтению, опубликованного на сайте Госдумы.

Авто Mercedes-Benz Concept GLB дебютировал в Шанхае Компания Mercedes-Benz на автосалоне в Шанхае представила прототип нового кроссовера — модель Concept GLB.

Политика Савченко прокомментировала выступление Порошенко на «Олимпийском» Выступление действующего президента Украины и кандидата на пост главы государства Петра Порошенко на стадионе «Олимпийский» в Киеве было «очень смешным», заявила депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко на своей странице в Facebook.

Происшествия Под Липецком скончался солдат-срочник из Башкирии 14 апреля около 6 утра на территории военного аэродрома под Липецком скончался 22-летний солдат-срочник из Башкирии, сообщает «Город48».