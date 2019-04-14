Футбол
Фанаты «Динамо» раскрасили стену ЦояГазета.Ru вчера в 10:38
Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт". На стене появилась надпись, повторяющая строчку песни группы "Кино": "Перемен требуют наши сердца".
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 12:11, Ашберн
Общество
Елену Малышеву и Первый канал решили засудить
Компания «Ставропольский бройлер» подала исковое заявление в отношении редакции программы «Здоровье» Елены Малышевой и Первого канала.
Обновлено в 05:15
Экономика
Пенсионная реформа может стать причиной роста безработицы
Ранее ведущий научный сотрудник федерального научно-исследовательского центра института социологии РАН Леонтий Бызов рассказал НСН, что Кремль ждал худшей реакции общества на пенсионную реформу.
Обновлено в 07:36
Футбол
«МЮ» собирается назначить Погба капитаном команды
Обновлено в 09:27
Авто
Toyota RAV4 получил «внедорожные» и «уличные» версии
Кроссовер Toyota RAV4, продажи которого недавно начались в Японии, получил на местном рынке четыре новые версии.
Обновлено в 03:52
Культура
Сын Плющенко взял золото под скандальную музыку Майкла Джексона
Шестилетний сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Саша выиграл в Москве детский турнир по фигурному катанию - Кубок Евгения Плющенко.
Обновлено в 10:03
Политика
В штабе Зеленского не признают референдум в Крыму
Пресс-служба кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского заявила, что в его штабе референдум о воссоединении Крыма с РФ не признают, но диалог с Москвой считают неизбежным.
Обновлено в 10:03
Политика
Лукашенко: США пытаются «избить» Турцию за покупку С-400
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал решение Турции закупить у России зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400.
Обновлено в 06:43
Шоу-бизнес
Дети довели Пугачеву до слез в ее юбилей
Дети Галкина и Пугачевой подготовили для мамы трогательные стихи и подарки, сделанные своими руками, и устроили ей сюрприз на кухне в доме знаменитостей.
Обновлено в 04:36
Авто
Экс-главе Volkswagen предъявлены обвинения в мошенничестве
Прокуратура города Брауншвейг в Германии предъявила обвинения в мошенничестве и других преступлениях бывшему генеральному директору автоконцерна Volkswagen Мартину Винтеркорну, сообщает издание Deutsche Welle.
Обновлено в 08:42
Политика
Порошенко предложил Зеленскому новое время для дебатов 19 апреля
Ранее в штабе Зеленского заявили, что кандидат ожидает Порошенко на дебаты в пятницу, 19 апреля, в 19:00 на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Обновлено в 11:56
Транспорт
Опубликованы повышенные тарифы на проезд по М-4 «Дон»
Для легковых транспортных средств проезд по участку с 492-го км по 517-й км (обход Воронежа в Новоусманском районе) обойдется в 60 рублей днем и 30 рублей ночью.
Обновлено в 08:20
Кино
Лидером кинопроката в России стал «Хеллбой»
Обновлено вчера в 22:29
Политика
Дания не смогла назвать сроки решения по новому маршруту Nord Stream 2
Датское энергетическое агентство (ДЭА) получило третью заявку компании Nord Stream 2 AG, оператора "Северного потока-2", на строительство трубопровода на территории страны, однако не может назвать конкретные сроки решения по документу, говорится в сообщении агентства Это уже третья попытка с российской стороны согласовать маршрут газопровода по территории Северной Европы.
Обновлено в 11:18
Экономика
В России появились семь новых ТОР
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал указы о создании территорий опережающего развития (ТОР) в семи регионах России.
Обновлено в 10:55
Шоу-бизнес
Актёр Александр Семчев к юбилею похудел на 100 кг
В интервью "АиФ Тверь" актёр рассказал о том, как сбросил вес, и о грусти, которую вызывает у него родной город.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Лидера группы радикальных исламистов задержали в Севастополе
«Установлено, что уроженец Узбекистана, 1984 года рождения, являясь лидером группы радикальных исламистов, в одном из религиозных учреждений Севастополя проводил проповеди с использованием запрещенной литературы, в которых призывал к насильственным действиям в отношении граждан, не разделяющих его религиозных убеждений»,— сказано в сообщении пресс-службы.
Обновлено в 09:18
Наука
В Израиле впервые напечатали на 3D-принтере живое сердце
Исследователи, представляющие Тель-Авивский университет, провели эксперимент, в ходе которого были напечатаны несколько десятков пульсирующих сердец из тканей человека.
Обновлено в 11:18
Здоровье
Житель Бурятии 27 лет прожил с болтами в челюсти вместо протезов
С 1991 года пациент жил с самопальными болтами и решился удалить их.
Обновлено в 11:11
Происшествия
Петербуржец погиб при взрыве в квартире
Обновлено в 07:17
Происшествия
Пять человек погибли при лобовом столкновении
Водитель грузового автомобиля жив, но все люди, ехавшие в Ларгусе, в результате столкновения погибли на месте.
Обновлено в 02:26
Футбол
Вальверде: нельзя думать, что у «Барселоны» есть преимущество над «МЮ»
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 11:13
Общество
В Петербурге с начала года закрылось рекордное число кафе и ресторанов
В центре Санкт-Петербурга начали массово закрываться кафе и рестораны: только с января по март 2019 года здесь прекратили работу 53 заведения общепита, что стало историческим антирекордом, подсчитали в компании JLL.
Обновлено в 04:32
Авто
Автомобили Ravon хотят собирать в России
Компания GM Uzbekistan договорилась в заводом Derways о сборке автомобилей Ravon.
Обновлено в 05:16
Здоровье
ЕОФ 2019 соберет пять тысяч медицинских специалистов из 80 стран
Форум соберет пять тысяч медицинских специалистов из 80 стран СНГ, Азиатско-Тихоокеанского региона, Южной Азии, Ближнего Востока, Европы и Америки.
Обновлено в 10:13
Общество
Названы проблемы при утилизации мусора в России
Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Армия и оружие
Российские корабли контролируют эсминец США в Чёрном море
«Назначенные силы и средства Черноморского флота осуществляют непрерывное слежение за вошедшим 14 апреля 2019 года в акваторию Чёрного моря эсминцем управляемого ракетного оружия Ross военно-морских сил США», — говорится в сообщении Минобороны.
Обновлено в 08:35
Важное за сутки
Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019»
Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
Обновлено 13 апреля в 17:41
Происшествия
Арестованный сенатор по памяти составил декларацию о доходах
Временно отстраненный от должности сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, обвиняемый в организации двух убийств и участии в преступном сообществе, направил в Совет Федерации декларацию о доходах за прошлый год.
Обновлено в 07:13