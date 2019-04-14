Футбол

Фанаты «Динамо» раскрасили стену ЦояГазета.Ru вчера в 10:38

Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт". На стене появилась надпись, повторяющая строчку песни группы "Кино": "Перемен требуют наши сердца".
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«Мутко против»: к стене Цоя приехала техника. Чиновники решили отмыть с нее надпись фанатов «Динамо»

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«Стена Цоя сама по себе акт вандализма». Уткин высказался о скандальной акции фанатов «Динамо»

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Фанаты «Динамо»: «Наши действия не были направлены на оскорбление памяти Виктора Цоя»

Sportbox.RUвчера в 13:15

Как фанаты «Динамо» испортили стену Цоя, протестуя против руководства клуба

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Фанаты «Динамо»: «Наши действия не были направлены на оскорбление памяти Виктора Цоя»

Матч ТВвчера в 13:15

Дмитрий Дерунец: "Граффити на Стене Цоя? Аплодирую остроумию динамовских болельщиков!"

Спорт-Экспрессвчера в 15:50

Фанаты «Динамо» закрасили стену Виктора Цоя в центре Москвы

Москва 24вчера в 09:15
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 07:36, Ашберн
Хоккей

Бывший хоккеист «Сибири» Дмитрий Набоков умер в возрасте 42 лет

Бывший нападающий новосибирского хоккейного клуба "Сибирь" Дмитрий Набоков скончался в возрасте 42 лет.
Обновлено в 06:12
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Суд назначил новую экспертизу по делу Серебренникова

Обновлено в 04:28
Армия и оружие

МИД заявил о полном прекращении сотрудничества России и НАТО

Сотрудничество России и НАТО полностью прекращено и по гражданской, и по военной линии.
Обновлено в 06:40
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«Жди меня» по-вестеросски: что показали в 1 серии 8 сезона «Игры престолов»

Обновлено в 06:17
Общество

Участники «Тотального диктанта» не справились с «обаянием»

По словам члена экспертного совета "Тотального диктанта" и главного редактора портала "Грамота.ру" Владимира Пахомова, сложности вызвало слово "обаяние" — люди путали его с "обонянием".
Обновлено в 06:59
Происшествия

Спортивную школу в Москве эвакуировали из-за снаряда времен войны

Около 200 человек эвакуировали из спортивной школы на юго-западе Москвы из-за обнаруженного поблизости боеприпаса времен Великой Отечественной войны, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.
Обновлено в 06:11
Общество

Протоиерей РПЦ: мужики в России остались только в спецназе

Обновлено в 06:20
Гаджеты

Amazon планирует запустить бесплатный музыкальный сервис

Американская компания Amazon может уже в ближайшее время представить свой собственный музыкальный сервис, пользоваться которым можно будет абсолютно бесплатно.
Обновлено вчера в 20:51
Общество

Правительство отказалось от идеи видеофиксации техосмотра

Глава комитета отметил, что соответствующие изменения предусмотрены в поправках, поступивших из правительства ко второму чтению законопроекта.
Обновлено в 05:01
Происшествия

Петербуржец погиб при взрыве в квартире

Сын мужчины получил серьезные травмы. Как сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу, ЧП произошло в Колпино, в квартире многоэтажке.
Обновлено в 07:17
Политика

ФСИН выступает против УДО Варвары Карауловой

Обновлено в 06:08
Происшествия

Обвиняемой в шпионаже Карине Цуркан продлили арест

Лефортовский суд Москвы продлил арест бывшему члену правления компании «Интер РАО» Карине Цуркан до 14 июня, сообщила RNS представитель суда.
Обновлено в 07:25
Общество

Депутаты Госдумы от Республики Алтай отчитались о доходах

Доходы депутатов Госдумы Ивана Белекова и Родиона Букачакова, представляющих в российском парламенте Республику Алтай, составили 5,07 млн и 9,3 млн рублей соответственно.
Обновлено в 03:15
Здоровье

На Кубани врачи вернули молодой девушке слух

Врачи провели необходимое обследование, дифференциальную диагностику, консилиум со смежными специалистами.
Обновлено в 04:02
Экономика

Граждан России с низкой зарплатой могут освободить от уплаты НДФЛ

Граждан России могут освободить от уплаты подоходного налога. Однако такая мера коснётся только жителей страны с низкими доходами.
Обновлено в 01:08
Общество

Еще 20 регионов России перешли на цифровое вещание

Стартовал второй этап перехода на цифровое телевещание, который был запланирован на 15 апреля.
Обновлено в 00:10
Футбол

Егоров: судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Ростова»

Главный арбитр матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и московским "Спартаком" Владислав Безбородов ошибочно не назначил пенальти в ворота ростовского клуба, заявил глава судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
Обновлено в 07:05
Кино

Кинематографическая премия «Золотая арка» назвала лауреатов

Вручавший премию Михаил Швыдкой, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству и член попечительского совета «Золотой арки», отметил, что хотя Хуциев снимал в Советском Союзе, его творчество всегда было созвучно тому, что происходило в мире по ту сторону железного занавеса, и при этом великий режиссер органично сочетал в своем кинематографе восток с западом.
Обновлено вчера в 16:43
Авто

Автомобили марки Ravon начнут собирать в России

В Ravon в свою очередь заявили, что в этом году на российском рынке стартуют продажи автомобилей, поставленных из завода в Узбекистане.
Обновлено в 02:34
Политика

Forbes назвал богатейшие семьи Кремля

Журнал Forbes составил рейтинг 20 богатейших семей российских чиновников.
Обновлено вчера в 10:49
Общество

«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.
Обновлено вчера в 23:51
Культура

Владимир Путин поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем

Сегодня Алла Борисовна Пугачева отмечает 70-летие. С днем рождения певицу поздравил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 02:40
Происшествия

Экскурсионный автобус с детьми попал в аварию в Тульской области

Экскурсионный автобус с 40 детьми попал в ДТП в Тульской области, один человек пострадал, сообщает в воскресенье, 14 апреля, пресс-служба регионального управления МЧС.
Обновлено вчера в 17:30
Политика

Зеленский призвал Порошенко не бегать за ним по телеканалам

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обратился к действующему президенту страны Петру Порошенко с призывом больше работать и меньше «бегать по телеканалам в поисках Зеленского».
Обновлено в 06:35
Происшествия

Напоившему жену уксусной кислотой забайкальцу вынесли приговор

Обновлено в 06:07
Происшествия

Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП

Обновлено в 06:28
Политика

Ленин Морено обвинил Ассанжа в создании центра шпионажа в посольстве

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж неоднократно нарушал условия своего пребывания в убежище и пытался использовать посольство Эквадора в Лондоне как центр шпионажа.
Обновлено в 03:49
Космос

Нетаньяху заявил, что Израиль отправит на Луну станцию «Берешит-2»

Израиль будет участвовать в запуске на Луну станции "Берешит-2" после крушения 11 апреля при прилунении космического аппарата "Берешит".
Обновлено вчера в 08:02
Армия и оружие

Моряков британской атомной подлодки уличили в употреблении кокаина

Обновлено в 01:36
Экономика

Проект «русского OneWeb» подорожал до ₽534 млрд

Проект получил неофициальное название «русский OneWeb», поскольку позиционировался как ответ на создание одноименной глобальной спутниковой системы.
Обновлено в 05:00
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Виктор Цой
Музыкант
Советский рок-музыкант, автор песен и художник. Основатель и лидер рок-группы «Кино», в которой пел, играл на гитаре, писал музыку и стихи. Снялся в нескольких фильмах. Лучший актёр 1989 года по версии журнала «Советский экран».
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