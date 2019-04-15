Отец Виктора Цоя высказался о граффити фанатов «Динамо»Газета.Ru 09:49

Отец Виктора Цоя Роберт поделился мнением о действиях фанатов московского "Динамо", нарисовавших граффити на стене имение его сына в Москве. Поклонники группы "Кино" назвали акцию болельщиков бело-голубых актом вандализма и потребовали оштрафовать клуб.

Экономика Пенсионная реформа может стать причиной роста безработицы Ранее ведущий научный сотрудник федерального научно-исследовательского центра института социологии РАН Леонтий Бызов рассказал НСН, что Кремль ждал худшей реакции общества на пенсионную реформу.

Общество Депутаты Госдумы от Тюменской области раскрыли доходы за 2018 год Депутат Госдумы, «единоросс» Эрнест Валеев задекларировал в 2018 году 5 809 198 рублей.

Футбол Врачи «Зенита» пока не допущены к Кокорину К Александру Кокорину до сих пор не допустили врачей «Зенита».

Экономика Данию обвинили в попытке задержать реализацию «Северного потока — 2» Дания, затягивая решение по заявкам на строительство «Северного потока — 2» в своих водах, подрывает доверие инвесторов, а требование подать заявку по третьему маршруту газопровода можно рассматривать как попытку задержать реализацию проекта.

Общество Названы проблемы при утилизации мусора в России Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.

Единоборства Националист Дацик проиграл бой блогеру Тарасову В Москве прошел бой националиста и экс-бойца MMA Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.

Авто Новый кроссовер Mercedes-Benz GLB представлен официально Компания Mercedes-Benz представила на автосалоне в Шанхае концепт нового внедорожника GLB.

Политика Евросоюз окончательно утвердил поправки в газовую директиву Новая редакция газовой директивы позволяет реализовать строительство «Северного потока – 2», говорил министр энергетики РФ Александр Новак 5 апреля, после того как Европарламент согласовал поправки в документ.

Общество Определилась самая популярная у россиян песня Пугачевой Оказалось, что на первом месте по симпатиям россиян с огромным отрывом остается знаменитая композиция «Миллион алых роз», на втором месте несколько неожиданно оказались «Старинные часы», всего лишь на третье место поднялся «Айсберг», хотя явно достоин большего, тем более, что наравне с ним выступила гораздо менее известная песенка «Нас бьют — мы летаем», сообщает ТАСС.

Политика Геращенко заявила об угрозах в ее адрес от анонимов Первый вице-спикер Верховной Рады Геращенко заявила, что ей с неизвестных номеров анонимы шлют угрозы, связанные с политической ситуацией в стране.

Музыка Грузинский священник сорвал уличный концерт Гребенщикова Грузинский священник прервал импровизированное выступление лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова у монастыря Джвари в Мцхете.

Общество В России открылась вакансия мечты с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц Российский сервис продажи авиабилетов Biletik.aero открыл вакансию путешественника с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц.

Авто Toyota RAV4 получил «внедорожные» и «уличные» версии Кроссовер Toyota RAV4, продажи которого недавно начались в Японии, получил на местном рынке четыре новые версии.

Экономика Росстат сообщил о замедлении роста промышленного производства Рост промышленного производства в марте замедлился до 1,2% в годовом выражении после 4,1% в феврале, следует из данных Росстата.

Политика Путин обсудит госполитику в сфере космоса на Совбезе 16 апреля в Кремле президент Владимир Путин проведет заседание Совета безопасности РФ.

Авто Составлен топ-10 самых популярных кроссоверов с пробегом Эксперты «АвтоСТАТ Инфо» назвали ТОП-10 самых популярных SUV с пробегом в РФ.

Армия и оружие На Украине разработали БТР для управления армейскими подразделениями Государственный концерн "Укроборонпром" разработал новую командно-штабную машину БТР-3КШ, которая предназначена для управления подразделениями в условиях современного боя.

Происшествия Под Мокшаном в ночном ДТП погибли 5 человек В группе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили, что водитель и пассажиры легкового автомобиля — 36-летний, 61-летний и 55-летний мужчины, а также 36-летняя женщина погибли на месте аварии.