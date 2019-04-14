Футбол

Фанаты «Динамо» раскрасили стену ЦояГазета.Ru 10:38

Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт". На стене появилась надпись, повторяющая строчку песни группы "Кино": "Перемен требуют наши сердца".
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Фанаты «Динамо»: «Наши действия не были направлены на оскорбление памяти Виктора Цоя»

Матч ТВ13:15

Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя

Газета.Ru10:38

«На стене Цоя запрещено писать текст из песни Цоя?» Кто стоит за скандальной акцией «Динамо»

Sport24.ru12:57

Фанаты «Динамо» закрасили стену Виктора Цоя в центре Москвы

Москва 2409:15

Болельщики «Динамо» перед матчем с «Краснодаром» написали на стене Цоя «Перемен требуют наши сердца»

Бомбардир.ру08:41
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 16:26, Ашберн
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Виктор Цой
Музыкант
Советский рок-музыкант, автор песен и художник. Основатель и лидер рок-группы «Кино», в которой пел, играл на гитаре, писал музыку и стихи. Снялся в нескольких фильмах. Лучший актёр 1989 года по версии журнала «Советский экран».
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