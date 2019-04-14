Футбол
Фанаты «Динамо» раскрасили стену ЦояГазета.Ru 10:38
Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт". На стене появилась надпись, повторяющая строчку песни группы "Кино": "Перемен требуют наши сердца".
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Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах
Обновлено 12 апреля в 11:04
Общество
Почти 100 тысяч москвичей не могут выехать за рубеж из-за долгов
Приставы запретили выезд за рубеж почти 100 тыс. москвичей, сообщили ТАСС в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Москве.
Обновлено в 05:57
Политика
КНДР рассматривает возможность покупки у России двух самолётов
КНДР рассматривает возможность покупки двух российских гражданских самолётов, этот вопрос обсуждался во время встречи делегации Госдумы с замминистра иностранных дел Северной Кореи Им Чхон Илем.
Обновлено в 15:05
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Анджелина Джоли официально расторгли брак
Анджелина и Брэд познакомились на съемках фильма "Мистер и миссис Смит". Их брак продлился всего два года.
Обновлено в 09:24
Футбол
Мусаев: «Решили дать шанс Сулейманову»
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев поделился ожиданиями от матча с "Динамо" в эфире канала "Матч Премьер".
Обновлено в 07:05
Происшествия
Милонова избили в Санкт-Петербурге
Обновлено в 03:56
Общество
Умер лауреат Нобелевской премии по медицине Пол Грингард
Лауреат Нобелевской премии по физиологии или медицине Пол Грингард умер в США на 94-м году жизни.
Обновлено в 15:23
Кино
Умерла звезда фильмов Бергмана Биби Андерссон
Обновлено в 14:58
Происшествия
Автобус с детьми перевернулся под Тулой
"Экскурсионный автобус с детьми, следовавший из Рязани в Тулу, съехал в кювет и перевернулся", - сказал источник.
Обновлено в 15:55
Футбол
Черчесов рассказал о своих взаимоотношениях с Агузаровым
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что никогда не имел агента, а Алан Агузаров является его юристом, помогающим составлять контракты.
Обновлено в 15:34
Авто
Названы самые доступные внедорожники и кроссоверы в России
Обновлено в 08:01
Космос
OSIRIS-REx показал груды валунов на поверхности Бенну
Межпланетная станция OSIRIS-REx прислала новые снимки, на которых видно множество камней, усеивающих поверхность Бенну: в их числе один из самых больших валунов в северном полушарии астероида и крупная скала, уходящая вглубь поверхности к югу от экватора.
Обновлено вчера в 10:13
Шоу-бизнес
Евгения Феофилактова занялась коррекцией фигуры
Обновлено в 14:20
Армия и оружие
ПВО Сирии сбило несколько ракет Израиля
Часть снарядов все-таки попали в цель Сирийскими системами ПВО сбито несколько израильских ракет, сообщает Regnum со ссылкой на SANA.
Обновлено вчера в 01:36
Армия и оружие
Самолет армии Хафтара сбит в Ливии
«Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии сбили военный самолет армии генерала Халифы Хафтара», — передает вещатель.
Обновлено в 14:52
Важное за сутки
«Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей
Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
Обновлено в 10:05
Общество
В Госдуме рассказали, кто имеет право на перерасчет пенсий
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал порталу Ura.ru, кому могут быть положены дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа.
Обновлено в 12:10
Политика
Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко
Обновлено в 08:29
Футбол
Карпин: «Ростов» должен всегда играть так, как играл со «Спартаком»
"Ростов" в воскресенье в матче 23-го тура обыграл "Спартак" со счетом 2:1.
Обновлено в 14:44
Культура
Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников
Обновлено вчера в 20:20
Армия и оружие
В ДНР рассказали о перестрелке между ВСУ и бойцами «Правого сектора»
Как сообщил глава пресс-службы Народной милиции Даниил Безсонов, бойцы «Правого сектора» самовольно заняли в Авдеевке гостинично-развлекательный комплекс «Царская охота» без согласования с командованием ВСУ.
Обновлено в 13:48
Армия и оружие
Генерал Скапаротти обеспокоен натовским незнанием россиян
Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти обеспокоен тем, что военнослужащие западных стран недостаточно плотно общаются с представителями Вооруженных сил России.
Обновлено в 14:10
Транспорт
Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи
Информационный центр проекта "Крымский мост" сообщил о начале укладки рельсов на железнодорожной части путепровода со стороны Керчи.
Обновлено в 14:28
Происшествия
Один человек погиб и 22 пострадали в ДТП с автобусом в Англии
Один человек погиб, еще 22 пострадали в ДТП с двухэтажным автобусом и двумя машинами в Англии.
Обновлено в 14:54
Общество
Красный и опухший язык является ранним признаком дефицита витамина В12
Специалисты Национальной службы здравоохранения отмечают, что ранним признаком нехватки витамина В12 могут служить изменения в состоянии языка.
Обновлено 12 апреля в 12:14
Футбол
5:0: «Зенит» в матче РПЛ разгромил «Анжи»
Обновлено в 12:12
Недвижимость
В большинстве регионов России заметили рост цен на жилье
Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в России за январь-март 2019-го выросла на три процента.
Обновлено в 14:58
Культура
Орлова назвала дату закрытия шоу «Дом-2»
Обновлено в 06:53
Политика
Бабченко пожаловался на нехватку денег
Журналист Аркадий Бабченко, который вместе с СБУ инсценировал собственное убийство, пожаловался на нехватку денег.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Суд арестовал главу Бабаюртовского района Дагестана
Обновлено в 14:02