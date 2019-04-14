Футбол
Фанаты «Динамо» раскрасили стену ЦояГазета.Ru 10:38
Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт". На стене появилась надпись, повторяющая строчку песни группы "Кино": "Перемен требуют наши сердца".
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 13:28, Ашберн
Происшествия
ФСБ проводит в Тюмени антитеррористическую операцию
Поздним вечером 12 апреля сотрудники РУ ФСБ по Тюменской области начали в Тюмени контртеррористическую операцию, сообщают местные СМИ.
Обновлено 12 апреля в 15:59
Происшествия
Таранивший машины у посольства Украины в Лондоне оказался больным
Мужчина, специально таранивший машины возле посольства Украины в Лондоне и пытавшийся задавить полицейских, оказался психически больным.
Обновлено в 11:37
Политика
Порошенко спел две песни про неявку Зеленского на дебаты
Обновлено в 12:59
Экономика
Орешкин поспорил с Кудриным по отставанию от плана по инвестициям
Ранее председатель российской Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что, скорее всего, план по увеличению инвестиций до 25% ВВП выполнен не будет и назвал свои причины отставания.
Обновлено в 12:49
Футбол
«Ростов» – «Спартак». Зе Луиш получил травму и покинул поле
На 38-й минуте встречи форвард гостей Зе Луиш получил травму и покинул поле.
Обновлено в 13:00
Экономика
Чубайс сообщил об отсутствии планов по приватизации «Роснано»
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс в программе «Действующие лица» на канале «Россия 1» заявил об отсутствии планов по приватизации корпорации.
Обновлено в 12:40
Музыка
Гостелерадиофонд обнародовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
Гостелерадиофонд впервые обнародовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой «Айсберг».
Обновлено в 12:43
Происшествия
В Мордовии подростка застрелили из проезжающего автомобиля
Как отмечается на сайте СУ СК по Мордовии, "с погибшим находилась его несовершеннолетняя знакомая, которая рассказала, что услышала хлопок из проезжавшей мимо автомашины, после чего подросток упал".
Обновлено в 11:02
Наука
Тюменские ученые изучили влияние мелатонина на биоритмы
Исследовательская группа оценила влияние мелатонина дозой в 1,5 мг на показатели циркадианного ритма: температуру тела, частоту сердечных сокращений, а также систолическое и диастолическое артериальное давление.
Обновлено 12 апреля в 10:58
Игры
Вышел официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order
Respawn и EA Star Wars представили первый официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order.
Обновлено вчера в 16:29
Авто
Названы самые дешевые кроссоверы и внедорожники в России
Обновлено в 07:00
Общество
Российские священники зарабатывают до миллиона рублей в месяц
В региональных центрах зарплаты варьируются от 20 до 200 000 рублей. Начинающий священник зарабатывает 35 000 рублей в месяц.
Обновлено в 05:04
Происшествия
Одного из пропавших под Костромой мальчиков нашли мертвым
Тело одно из двух мальчиков, которые 6 апреля ушли гулять и бесследно исчезли в Костромской области, обнаружили в реке в городе Мантурово, сообщает в воскресенье Следственное управление СК.
Обновлено в 11:55
Важное за сутки
«Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей
Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Суд арестовал главу Бабаюртовского района Дагестана
Советский районный суд Махачкалы на 10 дней арестовал главу Бабаюртовского района Дагестана Эльдара Карагишиева.
Обновлено в 11:03
Общество
В Госдуме рассказали, кто имеет право на перерасчет пенсий
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал порталу Ura.ru, кому могут быть положены дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа.
Обновлено в 12:10
Авто
Что следует проверять в авто после долгого «простоя»
Обновлено в 11:27
Общество
В родном доме Сальвадора Дали откроется музей
В доме, в котором родился и провел первые годы своей жизни художник-сюрреалист Сальвадор Дали, откроется музей, посвященный жизни художника.
Обновлено в 12:25
Политика
Forbes назвал богатейшие семьи Кремля
Обновлено в 10:49
Армия и оружие
Войска ПНС Ливии заявили, что сбили самолет армии Хафтара
Войска правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа сбили самолет Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара в Триполи, сообщил РИА Новости представитель войск ПНС Мухаммед Кануну.
Обновлено в 11:54
Футбол
Тренер «Анжи» объяснил разгром от «Зенита»
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев эмоционально прокомментировал крупное поражение от «Зенита» (0:5) в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 12:12
Культура
Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников
Обновлено вчера в 20:20
Футбол
«Бавария» разгромила «Фортуну» в матче Бундеслиги
Обновлено в 11:31
Армия и оружие
Израиль уничтожил в Сирии комплекс С-200
Обновлено в 06:56
Спорт
Туктамышева показала лучший результат в карьере
Спортсменка продемонстрировала лучший результат в карьере, набрав 153,89 балла.
Обновлено вчера в 05:58
Происшествия
В Норвегии попал в ДТП автобус с российскими моряками
Обновлено в 06:53
Экономика
Забайкалье ищет вход в особую зону
Льготные энерготарифы для региона обойдутся рынку в 10 млрд руб. в год Крупные энергокомпании и их промышленные потребители хотят заблокировать попытки властей Забайкалья создать особый тарифный режим.
Обновлено в 10:34
Происшествия
Бомбу времен Второй мировой войны нашли во Франкфурте
Обновлено 12 апреля в 12:43
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли и Брэд Питт официально разведены
Напомним, Анджелина Джоли и Брэд Питт сыграли свадьбу в 2014 году спустя восемь лет романа.
Обновлено в 08:15
Футбол
«Витесс» не смог победить в шестой игре подряд
Леонид Слуцкий был дисквалифицирован на одну игру за жесткую критику арбитра Гёзюбююка за судейские ошибки в матче с ПСВ.
Обновлено в 12:39