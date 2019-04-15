Футбол
Фанаты «Динамо» оставили надпись на стене Цоя в МосквеSport24.ru 14 апреля в 08:22
На стене Цоя в Москве появилось граффити фанатов «Динамо». Надпись на стене дома № 37 по Арбату гласит «Перемен требуют наши сердца». Цитату одной из самых известных песен лидера рок-группы «Кино» сопровождает эмблема «Динамо».
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