Футбол
Спорт-ЭкспрессФанаты «Црвены Звезды» припарковали у стадиона советский танк
Фанаты «Црвены Звезды» припарковали у стадиона «Райко Митич» советский танк Т-55, сообщает Daily Mail. Это списанный танк, который принимал участие в военных конфликтах в 90-е годы. Сегодня в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов «Црвена Звезда» примет «Янг Бойз».
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 01:14, Вашингтон
Религия
Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы
ТАСС вчера в 17:13
Политика
Еще один сенатор США пожаловался на отказ России выдать ему визу
Ранее другой сенатор-республиканец Рон Джонсон заявил, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации конгресса.
BFM.ru вчера в 13:36
Происшествия
Актера из сериала «Мажор-2» избили в Санкт-Петербурге
Lenta.ru вчера в 22:47
Армия и оружие
В ВМС Украины объяснили заход своего корабля в зону российских учений
Малый разведывательный корабль "Переяслав" ВМС Украины находился в зоне проведения российских военных учений в Черном море, сообщил телеканалу UA.TV заместитель начальника штаба командования украинских ВМС по вопросам евроатлантической интеграции полковник Андрей Рыженко.
Газета.Ru вчера в 03:35
Теннис
Хачанов проиграл в первом круге US Open
Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти во второй круг Открытого чемпионата США.
Газета.Ru вчера в 19:41
Общество
Минпросвещения сформулировало правила поведения учителей в соцсетях
Минпросвещения разработало примерное положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, в том числе там прописано поведение учителей в интернете, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Коммерсантъ вчера в 23:30
Здоровье
Более двухсот тысяч доз вакцины от гриппа поступили в Томскую область
Холдинг "Нацимбио", принадлежащий госкорпорации "Ростех", приступил к отгрузкам в регионы вакцин против гриппа; в рамках первого этапа в Томскую область будет поставлено более 245 тысяч доз вакцины, включая более 61 тысячу доз вакцины для детей, сообщает во вторник пресс-служба "Нацимбио".
РИА Томск вчера в 10:35
Политика
Путин дважды купил мороженое у одной и той же продавщицы
Во время посещения авиасалона МАКС президент России Владимир Путин купил мороженое у той же продавщицы, что и в 2017 году.
Lenta.ru вчера в 20:58
Политика
Необычная посадка Су-57 в Жуковском попала на видео
Во вторник, 27 августа, в Сети появилось видео нестандартной посадки истребителя Су-57 на аэродроме в подмосковном Жуковском.
Вечерняя Москва вчера в 06:03
Экономика
Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений
Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости вчера в 07:12
Шоу-бизнес
Елена Бирюкова вышла замуж за экс-супруга Екатерины Климовой
Звезда ситкома «Саша+Маша» Елена Бирюкова почти 11 лет прожила в гражданском браке с ювелиром Ильей Хорошиловым, у пары растет дочь Аглая.
StarHit.ru вчера в 16:00
Общество
В Москве повысили минимальную пенсию
Минимальный доход неработающих пенсионеров увеличится на 2 тысячи рублей — с 17,5 тыс. до 19,5 тыс. руб. В правительстве Москвы подчеркнули, что увеличенные пенсии получат почти 1,6 млн жителей города.
РБК вчера в 11:19
Здоровье
В ГД уволившихся врачей Нижнего Тагила обвинили в саботаже
Депутат Государственной думы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин прокомментировал массовое увольнение хирургов из одной из городских больниц.
Труд вчера в 06:13
Транспорт
Массовый отъезд автотуристов из Сочи спровоцировал огромные пробки
Массовый отъезд туристов на автомобилях спровоцировал многокилометровые пробки на федеральной трассе А-147 Джубга — Сочи.
Известия 00:59
Происшествия
В Японии по меньшей мере три человека погибли из-за наводнений
По меньшей мере три человека погибли в среду утром на юго-западе Японии в результате наводнений, вызванных проливными дождями, передал телеканал NHK.
РИА Новости вчера в 22:54
Космос
Робот «Федор» попросил прощения за задержку стыковки «Союза»
Давыдов.Индекс вчера в 05:00
Армия и оружие
Российские инженеры создадут «принципиально новый» вертолет
Директор холдинга «Вертолеты России» по инновациям Андрей Шибитов заявил, что в РФ разрабатывается принципиально новый вертолет, проект в настоящий момент находится на этапе формирования.
Известия 00:52
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности в России
Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.
РБК вчера в 12:25
Гаджеты
Сбербанк начал работу над собственной «умной» колонкой
Сбербанк начал разработку собственной «умной» колонки, рассказали три источника, близкие к банку.
РБК 00:00
Политика
Волкер призвал Россию «уйти» из Крыма для возвращения в G8
Специальный представитель США по Украине Курт Волкер в интервью телеканалу «Прямой» заявил, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
RT на русском вчера в 23:22
Здоровье
Диетологи назвали полезные свойства кабачков
Цензуры.Нет вчера в 03:10
Происшествия
В Арканзасе спецназ застрелил предполагаемого убийцу двух человек
Тела двух погибших обнаружили во дворе одного из жилых домов в американском городе Хелена-Вест-Хелена (штат Арканзас), после чего на место происшествия были стянуты силы спецназа.
РБК 00:42
Экономика
Сбербанк начал разработку нового логотипа
В начале августа управляющий директор по развитию экосистемы Сбербанка Антон Собе-Панек разместил в Facebook вариант логотипа для SberX в похожей цветовой гамме.
РБК вчера в 09:24
Происшествия
В жилом доме во Львовской области произошёл взрыв газа
RT на русском вчера в 22:58
Кино
В Marvel появится первый супергерой-гей
Сюжет фильма «Вечные» повествует о расе сверхлюдей. Они защищают Землю от другой расы, которая вражески настроена против нашей планеты.
ГЛАС.RU вчера в 07:17
Происшествия
Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки
Газета.Ru вчера в 01:57
Происшествия
В Саратове в ДТП погибли три человека
Легковой автомобиль в среду в Саратове врезался в столб, в результате три человека погибли, пострадала 14-летняя девочка, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
РИА Новости 01:10
Происшествия
Александр Друзь сбил велосипедиста на Невском проспекте
Как пишут "Аргументы и факты", звезда интеллектуального шоу сбил велосипедиста на Невском проспекте.
Piter.tv 00:05
Общество
Челябинец сменил имя на Пельмень ради 200 кг пельменей
Ради пары сотен кг пельменей 19-летний житель Челябинской области Роман сменил имя на Пельмень.
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