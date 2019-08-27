Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессФанаты «Црвены Звезды» припарковали у стадиона советский танк

Фанаты «Црвены Звезды» припарковали у стадиона «Райко Митич» советский танк Т-55, сообщает Daily Mail. Это списанный танк, который принимал участие в военных конфликтах в 90-е годы. Сегодня в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов «Црвена Звезда» примет «Янг Бойз».
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